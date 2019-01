Afganistan. Atentatul a fost revendicat

Peste 90 de persoane au fost ranite in atacul din apropierea complexului Green Village, ce gazduieste mai multe companii internationale si organizatii de caritate, in estul Kabulului. Zabihullah Mujahid, un purtator de cuvant al militantilor islamisti, a declarat ca combatantii talibani sunt responsabili pentru atacul in care, sustine el, au fost ucisi si raniti zeci de membri ai fortelor straine si afgane de securitate. 'Cinci atacatori, inclusiv atacatorul sinucigas cu bomba, la bordul unui vehicul incarcat cu explozivi, au fost implicati in atac', a precizat Mujahid intr-un comunicat.