Afganistan: Atacul lansat în apropiere de Ministerul Comunicaţiilor din Kabul a încetat Atacul lansat sambata de catre un grup de kamikaze si persoane inarmate impotriva unor cladiri guvernamentale in centrul capitalei Kabul s-a incheiat si ''toti atacatorii sinucigasi au fost ucisi'', a declarat sambata Ministerul de Interne, dupa mai mult de cinci ore de asediu, relateaza AFP. ''Atacul impotriva oficiului postal central: operatiuni incheiate. Toti kamikaze au fost ucisi si peste 2.000 de civili au fost salvati'', a indicat ministerul pe Twitter. Atacul, care a intrerupt o perioada de calm relativ in capitala afgana survine la o zi dupa amanarea sine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

