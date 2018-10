Stiri pe aceeasi tema

- "Sinugicasul a fost vazut in apropiere de o sectie de votare la Kabul si si-a detonat centura exploziva", a declarat un purtator de cuvant al politiei capitalei, Basir Mujahid. Atentat sinucigas la Kabul, la comemorarea asasinarii lui Ahmed Shah Massoud. Sunt cel putin sapte morti O…

- Mohammad Mahfouz Walizada, seful politiei din provincia Parwan, unde a avut loc atentatul, a declarat ca teroristul a detonat o bomba si a avut ca tinta fortele americane. Nationalitatea atacatorului nu este cunoscuta deocamdata. Talibanii au revendicat atacul intr-un comunicat, declarand ca fortele…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 25 ranite miercuri in Afganistan in urma unui dublu atentat sinucigas comis intr-un cartier siit din Kabul, au anuntat responsabili afgani, transmite France Presse. Prima explozie a survenit atunci cand un kamikaze si-a detonat incarcatura exploziva in interiorul…

- "Confruntarile continua. Zona este incercuita de fortele de securitate", a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Kabul, Hashmat Stanikzai. Un responsabil la fata locului a confirmat acest atac cu conditia anonimatului.Mai multi barbati inarmati trageau asupra centrului de antrenament…

- "Din pacate, exista victime. Natura exploziei nu este inca cunoscuta", a declarat un purtator de cuvant al politiei, Hashmat Stanikzai. Ministerul de Interne a confirmat ca a avut loc o explozie si a anuntat un bilant de noua morti si 11 raniti. Un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii a confirmat…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata miercuri intr-o explozie produsa in apropierea unui centru educativ situat intr-un cartier siit din vestul capitalei afgane Kabul, au anuntat oficiali locali, relateaza AFP. "Din pacate, exista victime. Natura exploziei nu este inca cunoscuta", a declarat…

- 'Aproximativ 100 de membri ai fortelor de securitate si-au pierdut viata, precum si intre 20 si 30 de civili', a afirmat ministrul intr-o conferinta de presa la Kabul. In randul talibanilor, '194 de combatanti inamici, intre care 12 comandanti principali, au fost ucisi si 147 au fost raniti',…