Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat, UNAMA mentioneaza ca 'examineaza cu atentie acuzatiile privind posibile pierderi civile in urma operatiunilor aeriene efectuate de catre fortele militare internationale impotriva unor facilitati de fabricare a drogurilor'. Pe langa aviatia afgana, doar armata americana efectueaza…

- Misiunea ONU de asistenta in Afganistan (UNAMA) a anuntat luni o ancheta asupra loviturilor aeriene americane impotriva unor laboratoare clandestine de droguri, in care ar fi fost ucisi un numar mare de civili saptamana trecuta in vestul tarii, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și:…

- Cel putin 12 civili au fost ucisi in urma unor atacuri ale fortelor guvernamentale sustinute de forte armate ruse in nord-vestul Siriei, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, un ONG cu sediul in Marea Britanie, potrivit France 24, citeaza mediafax.ro.

- Armata americana a indicat ca 120 de civili au fost ucisi si alti 65 raniti in operatiuni ale sale in 2018 in Afganistan, Irak, Siria si Somalia, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres.

- In perioada respectiva, fortele internationale si proguvernamentale s-au facut responsabile de moartea a 305 civili, fata de 227 de civili, cati au fost ucisi de talibani si de alte grupari armate, indica acest raport al Misiunii de asistenta a Natiunilor Unite in Afganistan (UNAMA) .Cele…

- Atacul lansat sambata de catre un grup de kamikaze si persoane inarmate impotriva unor cladiri guvernamentale in centrul capitalei Kabul s-a incheiat si ''toti atacatorii sinucigasi au fost ucisi'', a declarat sambata Ministerul de Interne, dupa mai mult de cinci ore de asediu, relateaza AFP.…

- Negocierile pentru pace dintre Washington și talibani ar putea ajunge la un rezultat care sa puna capat conflictului care s-a întins pe o perioada de 18 ani în Afghanistan. Cu toate acestea, mulți se tem ca potențiala retragere a trupelor americane va trimite țara într-un sângeros…

- Un numar de 70 de civili au fost ucisi sau raniti in total marti in estul Siriei in cursul unui atac aerian al fortelor aflate sub comanda SUA, a relatat televiziunea de stat siriana, citata de Xinhua. Potrivit sursei, loviturile aeriene au vizat o tabara pentru persoane stramutate in…