Afganistan: Alegerile au fost amnate cu trei luni

Stiri pe aceeasi tema

- Un american cu origini romanesti si care a locuit pana la 12 ani la Bucuresti s-a numarat printre candidatii la alegerile partiale din SUA. Joseph S. Schneider (68 de ani) a candidat pentru un loc in Camera Reprezentantilor, camera inferioara a Congresului Statelor Unite, in Districtul 6 din statul…

- Alegerile legislative au fost reluate duminica in Afganistan - in 401 sectii de votare - care nu au putut sa fie deschise sambata, a anuntat Comisia Electorala Independenta (CEI), care organizeaza scrutinul, relateaza AFP.

- Alegerile parlamentare din Afganistan au tot fost amanate din 15 octombrie 2016 pana in prezent, iar situatia politica este foarte tensionata. Miercuri, un candidat la alegeri, Abdul Jabar Qahraman, a fost victima unui asasinat, numarul victimelor din randul candidatilor ajungand la 10 in ultimele…

- Un deputat candidat in alegerile legislative ce vor avea loc sambata din Afganistan a fost ucis miercuri in explozia unei bombe la sediul sau de campanie din orasul Lashkar Gah, in provincia Helmand (sud), au anuntat oficiali locali, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Deputatul Jabar Qahraman a…

- Peste 170 de refugiati care doresc sa-si intalneasca rudele din Germania au parasit Grecia luni, marcand reluarea unui program de reunificare familiala blocat din 2017, a anuntat Ministerul grec pentru Migratie, informeaza France Presse. Cei 177 de refugiati, originari in special din Siria, Afganistan…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a lansat un apel catre talibani 'sa profite de oportunitatea dialogului' cu guvernul de la Kabul, a informat miercuri Departamentul de Stat intr-un comunicat, citat de AFP. In cadrul unei intrevederi marti la Washington cu ministrul pakistanez…