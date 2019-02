Afganistan, acord de pace. Ce spune Washingtonul

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite spera ca un acord de pace în Afganistan care sa includa și talibanii ar putea fi convenit "înaintea alegerilor" afgane prevazute în iulie, a declarat vineri emisarul american Zalmay Khalilzad, citat de AFP.Într-o conferința la Washington, negociatorul…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca este important sa pastreze o prezența militara americana în Irak, astfel încât Washingtonul sa poata monitoriza îndeaproape situatia "pentru ca Iranul este o problema reala", potrivit unui interviu care va fi difuzat…

- Negociatorii Statelor Unite au ajuns la un acord cu reprezentanti ai insurgentilor talibani pentru un proiect de tratat care ar putea pune capat conflictului din Afganistan, care dureaza de 17 ani, anunta emisarul Washingtonului, Zalmay Khalilzad, citat de BBC News online, informeaza mediafax.…

- Administratia americana a confirmat marti discutii in curs in Qatar intre emisarul sau pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, si reprezentanti ai talibanilor, relateaza AFP. Talibanii afgani au anuntat luni ca s-au intalnit cu reprezentanti americani in aceasta tara de la Golful Persic, unde dispun de…

- Administrația Statelor Unite a transmis felicitari, cu ocazia Zilei Naționale, romanilor și Romaniei, țara noastra fiind considerata „un aliat puternic”. De asemenea, Washingtonul a annunțat ca va susține in continuare autoritațile de la București in respectarea normelor democratice. „In numele Administratiei…