Agentia de presa DPA consemneaza un bilant de cel putin 34 de morti in acest incident in provincia Farah din vestul Afganistanului.

'In aceasta dimineata, in jurul orei 06:00 (01:30 GMT), un autobuz care circula intre Kandahar si Herat a sarit in aer in urma impactului cu o bomba amplasata la marginea drumului de catre talibani', a declarat purtatorul de cuvant al politiei din provincia Farah (vest), Muhibullah Muhib, indicand ca la aceasta ora bilantul victimelor este 'de cel putin 28 de morti si 10 raniti'.

Potrivit acestuia, bomba era destinata sa loveasca fortele de securitate.…