Afganistan: 25 de morţi în urma prăbuşirii unui elicopter militar Un elicopter al armatei afgane s-a prabusit miercuri in sud-vestul Afganistanului si toate cele 25 de persoane aflate la bord au murit, au anuntat oficiali locali citati de Reuters si AFP. Talibanii afirma ca elicopterul a fost doborat. Doua elicoptere militare au decolat din provincia Farah spre provincia invecinata Herat, cand unul dintre ele a pierdut controlul, a explicat Naser Mahri, purtator de cuvant al guvernatorului din Farah. Acesta a mai spus ca in momentul prabusirii conditiile meteo erau nefavorabile. Un purtator de cuvant al talibanilor sustine in schimb ca aparatul a fost doborat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter al armatei afgane s a prabusit miercuri in sud vestul Afganistanului si toate cele 25 de persoane aflate la bord au murit, au anuntat oficiali locali citati de Reuters si AFP, informeaza Agerpres.ro. Talibanii afirma ca elicopterul a fost doborat.Doua elicoptere militare au decolat din…

- Un elicopter al armatei afgane s-a prabusit miercuri in sud-vestul Afganistanului si toate cele 25 de persoane aflate la bord au murit, au anuntat oficiali locali citati de Reuters si AFP. Talibanii afirma ca elicopterul a fost doborat, informeaza Agerpres.Doua elicoptere militare au decolat…

- Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis marti in timpul unui miting electoral in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, in urma caruia cel putin 13 persoane au murit, se arata intr-un comunicat emis de agentia de stiri a organizatiei teroriste, Amaq, relateaza Reuters.

- Un elicopter al fortelor de securitate s-a prabusit in vestul Afganistanului si toate cele cinci persoane aflate la bord au murit, inclusiv doi piloti, au anuntat sambata surse oficiale citate de Reuters si dpa. Elicopterul s-a prabusit vineri seara in districtul Balabolok din provincia Farah din cauza…

- Un elicopter al fortelor de securitate s a prabusit in vestul Afganistanului si toate cele cinci persoane aflate la bord au murit, inclusiv doi piloti, au anuntat sambata surse oficiale citate de Reuters si dpa.Elicopterul s a prabusit vineri seara in districtul Balabolok din provincia Farah din cauza…

- Talibanii au anuntat miercuri ca isi retrag garantia de securitate pentru Crucea Rosie in Afganistan, dupa ce au acuzat organizatia ca a neglijat prizonieri aflati in greva foamei la inchisoarea Pul-e Charkhi din Kabul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Potrivit talibanilor, Comitetul International…

- Talibanii au anuntat miercuri ca isi retrag garantia de securitate pentru Crucea Rosie in Afganistan, dupa ce au acuzat organizatia ca a neglijat prizonieri aflati in greva foamei la inchisoarea Pul-e Charkhi din Kabul, relateaza Reuters. Potrivit talibanilor, Comitetul International al…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata miercuri intr-o explozie produsa in apropierea unui centru educativ situat intr-un cartier siit din vestul capitalei afgane Kabul, au anuntat oficiali locali, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Din pacate, exista victime. Natura exploziei nu este…