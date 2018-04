Stiri pe aceeasi tema

- Cu cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni in sudul Insulelor Fiji, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Xinhua, scrie agerpres.ro. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 83,52 kilometri. Arhipelagul Fiji este situat in…

- Un profesor botosanean de la liceul tehnologic Todireni a fost batut in timpul orei de un elev de clasa a VIII-a si unul de clasa a VI-a. Incidentul a fost confirmat de Inspectoratul Scolar din Botosani. Profesorul s-ar fi ales cu ochiul vanat.

- Maine, la nord cerul va fi variabil, iar in centru si sudul tarii va ploua. Vantul va sufla slab din Nord. La Briceni și Soroca vor fi cinci grade Celsius, iar la Balți și Orhei cu un grad mai mult. La Leova se așteapta șapte grade, iar la Tiraspol va fi mai cald cu un grad.

- Atentat TERORIST de ultima ora soldat cu 20 DE MORTI si 55 DE RANITI langa un STADION Atentatul a avut loc in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului. Si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane si cel putin 55 de persoane au fost ranite, potrivit AFP. Atentatul a avut loc la intrarea…

- Atentatul a avut loc in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului. Si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane si cel putin 55 de persoane au fost ranite, potrivit AFP. Atentat sinucigas, sunt cel putin noua morti si 13 raniti Atentatul a avut loc la intrarea intr-un stadion,…

- Cel puțin 20 de oameni și-au pierdut viața vineri, in urma unui atentat care a avut loc in sudul Afganistanului. Atentatul a fost comis cu o masina capcana. In atentatul care a avut loc vineri in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului, si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane…

- Un atentat cu masina-capcana comis vineri in orasul Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului, a facut cel putin 20 de morti, au anuntat autoritatile locale, citate de dpa si...

- Un atentat cu masina-capcana comis vineri in orasul Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului, a facut cel putin 20 de morti, au anuntat autoritatile locale, citate de dpa si AFP. Potrivit lui Mohammad Karim Atal, un membru al consiliului provincial in Helmand, cel putin…

- Ninsorile se țin de Moldova. La aceasta ora, in zonele centrul și sudul țarii ninge abundent, trasee blocate nu sunt, insa se circula cu dificultate. Astazi in toata țara cerul va fi noros. In sudul țarii sunt prognozate ninsori puternice.

- La aceasta ora, in zonele centrul și sudul țarii ninge abundent, trasee blocate nu sunt, insa se circula cu dificultate. Menționam ca, echipajele de patrulare in aceste momente insoțesc autospecialele care imprastie material antiderapant solid pe trasee.

- La aceasta ora, in zonele centrul și sudul țarii ninge abundent, trasee blocate nu sunt, insa se circula cu dificultate. Menționam ca, echipajele de patrulare in aceste momente insoțesc autospecialele care imprastie material antiderapant solid pe trasee.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al MAI informeaza ca, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in data de 23 martie curent, in intervalul orelor 14:00-22:00, se prevad ninsori puternice in partea de sud a tarii.

- Meteorologii au emis cod galben de ninsori puternice pentru noua raioane din sudul țarii.Codul galben care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta va afecta, in perioada 23 martie, ora 12:00 - 24 martie, ora

- Jucatorul de fotbal Lucian Sanmartean a explicat ca a avut ani in care a dus-o foarte greu, avand numeroase lipsuri. Lucian Sanmartean, care anul trecut și-a deschis o școala de fotbal , este un cunoscut jucator de la noi din țara. Fotbalistul a acordat un interviu pentru emisiunea “Agentia VIP”, de…

- 13 trenuri anulate in sudul tarii Foto: Arhiva. Un numar de 13 trenuri sunt anulate în sudul tarii, din cauza conditiilor meteorologice - transmite Compania CFR Calatori. Acestea circula pe rutele Bucuresti Nord - Constanta si retur, Bucuresti Obor - Fetesti si retur, Constanta…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00. De asemenea, meteorologii au emis Cod galben de polei pentru Bucuresti si pentru…

- Meteorologii au emis o informare de lapovita si ninsoare, cu depunere de polei in special in sudul tarii, care a intrat in vigoare azi-dimineața, la ora 6:00 și este valabila pana marti seara, la ora 21:00. Potrivit meteorologilor, temporar vor fi precipitații, mai ales sub forma lapovița și ninsoare,…

- Un craniu uman cu o vechime de circa 16.000 de ani a fost descoperit intr-un mormant din regiunea autonoma Guangxi Zhuang, din sudul Chinei, informeaza duminica Xinhua. Potrivit cercetatoarei Yu Minghui, este vorba despre primul craniu complet din acea perioada, descoperit vreodata in sudul Chinei.…

- Vulcanul Shinmoe, situat in insula Kyushu din extremitatea sudica a Arhipelagului Japonez, a erupt din nou violent, vineri, dupa ce s-a trezit la viata in urma cu cateva zile, a anuntat Agentia de Meteorologie din Japonia (JMA), citata de Xinhua. Eruptia violenta a vulcanului Shinmoe, care se intinde…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei, valabile in zece judete din sudul tarii, in urmatoarele ore. 5 5 0 5 0 0

- In urma caderilor masive de zapada din ultimele zile și a conditiilor meteorologice de iarna autentica de pe teritoriul Romaniei, Serbiei si al Bulgariei, situatia in punctele de trecere a frontierei (P.T.F.) din sudul si sud-vestul tarii noastre, acolo unde iarna face ravagii, va este prezentata mai...

- Sapte judele din sudul tarii se vor afla de miercuri dimineata, de la ora 6:00, pana miercuri seara, la ora 20:00, sub Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, potrivit unei atentionari emise de...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, un nou Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, valabil pentru 7 judete din sudul tarii, pana miercuri seara la ora 20:00. Judetele...

- ULTIMA OR|: Desi ieri a fost mult mai frig, polul frigului in judetul Vaslui fiind la Negresti, unde s-au inregistrat – 17,6 grade Celsius in aer, astazi, cand temperaturile sunt mai blande, au inceput si problemele: scoli inchise, drumuri blocate. Totul din cauza vantului care bate napraznic, mai ales …

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii sunt sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea sunt in vigoare atentionari cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei si o atentionare cod portocaliu…

- Peste 5.000 de pompieri militari cu peste 3.000 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din zonele vizate de producerea unor fenomene meteorologice extreme, informeaza IGSU.

- Bomba a fost plasata in apropierea unei cladiri a serviciilor de informatii afgane, intr-o zona unde se mai afla ambasada SUA la Kabul si sediile unor institutii afgane si internationale. Revendicarea a fost anuntata de agentia de presa Amaq, apropiata de gruparea jihadista.Nasrat Rahimi,…

- "Pentru a preveni producerea evenimentelor nedorite, conducatorii auto sunt sfatuiti sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte, sa nu bruscheze comenzile masinii si sa foloseasca, cu precadere, frana de motor", arata…

- Vremea se va menține in general inchisa, cu innorari persistente indeosebi in sudul si estul tarii. Vor fi precipitatii mixte in Banat, izolat in Crisana si sudul Dobrogei si mai ales sub forma de lapovita si ninsoare in Oltenia, moderate cantitativ in vestul regiunii.

- Disfuncționalitațile Moldovei nu pot fi inlaturate doar prin „europenizarea” cadrului legal național, ci și prin extragerea beneficiilor pentru public la etapa de implementare a acestuia, scrie politologul Dionis Cenușa intr-un articol de analiza pentru Agenția IPN. Producerea unor schimbari in teren…

- Zapada asternuta peste dunele de nisip si palmieri: orasele Zagora si Ouarzazate, aflate la portile desertului din sudul Marocului, au fost acoperite de o mantie alba, un fenomen meteorologic neobisnuit ca urmare a valului de frig venit din nordul Europei, relateaza AFP. Imaginile…

- Un numar de 14 soldati yemeniti au murit intr-un atentat sinucigas in provincia Chabwa, din sudul tarii cuprinse de razboi, a indicat o sursa de rang inalt din cadrul armatei din regiune, relateaza AFP. Atacul a survenit in contextul unor lupte sangeroase care au loc de duminica intre…

- TENDINTA DE INCALZIRE! Cifrele centralizate pe perioada de 15 septembrie 2017-15 ianuarie 2018 sunt inca o dovada a acestui fenomen mai mult decat ingrijorator. Dincolo de cifrele seci, se poate vedea si pe camp cum o cultura, precum rapita, castiga teren in zone unde nici nu se discuta despre asa ceva…

- Ministerul Apararii din China a negat joi ca intentioneaza sa construiasca o baza militara in Afganistan, afirmand ca informatiile vehiculate sunt 'neintemeiate', relateaza Reuters. Agentia de stiri rusa Ferghana News a informat ca Beijingul va construi o baza militara in nordul…

- Rusia este angajata în negocieri pentru livrarea de sisteme de aparare antiracheta S-400 în unele tari din Orientul Mijlociu (OM) si Asia de Sud-Est interesate sa achizitioneze astfel de sisteme, informeaza marti mass-media ruse, citate de agentia de presa Xinhua. 'Alte tari, în…

- Cel putin sapte cetateni ucraineni se numara printre victimele atacului terorist de la Hotelul Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a informat luni presa locala, citand un ambasador al Ucrainei, transmite agentia Xinhua. Viktor Nikitiuk, ambasadorul Ucrainei in Tadjikistan si Afganistan,…

- Cel putin sapte cetateni ucraineni se numara printre victimele atacului terorist de la Hotelul Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a informat luni presa locala, citand un ambasador al Ucrainei, transmite agentia Xinhua. Viktor Nikitiuk, ambasadorul Ucrainei in Tadjikistan…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua informare meteorologica de vreme rea, ce afecteaza aproape toata țara.Avertismentul este valabil în perioada 21 ianuarie, ora 16.00 – 22 ianuarie, ora 22.00. În intervalul menționat precipitațiile vor fi în extindere…

- Un ciclon de aer rece va intra in țara sambata și va aduce ninsori abundente in sudul țarii, inclusiv in Capitala. “Din informatiile pe care le avem in acest moment, avem semnalul ca se formeaza un nou ciclon, undeva de duminica dupa-amiaza cam pana luni seara, si pare sa afecteze de data aceasta mai…

- In sudul tarii, doua trasee nationale sunt blocate: Cantemir – Comrat si Sadac – Cantemir. Se circula cu dificultate pe R-30, de la km 20 pana la 48, in zona raionului Causeni, si pe R-26, in zona postului vamal intern de control „Hagimus”, transmite IPN cu referire la informatia Inspectoratului National…

- Valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt privind notificarea Congresului despre tranzactie. Documentul precizeaza ca Arabia Saudita a solicitat sa…

- Conducerea Scolii Gimnaziale „Alexandru Ștefulescu" din Targu Jiu a inchis una dintre portile de acces in curtea unitatii de invatamant. O bataie intre eleve a determinat luarea unei asemenea masuri. E...

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- A fost descoperit și desființat un grup criminal organizat, implicat in circulația ilegala de droguri, in scop de instrainare, in regiunile de sud ale Republicii Moldova, in special in orașul Cahul, satul Crihana Veche, raioanele Cahul și Taraclia, in alte localitați, noteaza NOI.md. Astfel, in cadrul mai…

- Cinci traficanti de droguri au fost reținuți de procurorii pe Cauze Speciale și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații. Potrivit anchetei, suspectii vindeau stupefiante in raioanele din sudul țarii.

- A fost descoperit și desființat un grup criminal organizat, care era implicat in circulația ilegala ale drogurilor, in scop de instrainare, in regiunile de sud ale Republicii Moldova, in special in or. Cahul, s. Crihana Veche, r-l Cahul, r-l Taraclia, alte localitați, noteaza NOI.md. Astfel, in cadrul…

- La Panmunjom, în zona demilitarizata dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, au început negocieri bilaterale privind în primul rând participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. UPDATE 8:00 Un prim rezultat, anuntat de un oficial sud-coreean,…