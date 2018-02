Afganistan: 11 arestări după valul de atentate, anunţă preşedintele Ghani Autoritatile afgane au arestat unsprezece persoane in urma valului de atentate care a zguduit recent tara, a declarat vineri presedintele Ashraf Ghani, anuntand ca un 'nou plan de securitate pentru Kabul' ii va fi prezentat duminica, transmite AFP.



'Unsprezece persoane sunt in prezent arestate', a declarat Ghani, intr-o interventie de la palatul prezidential, fara a preciza legaturile acestora cu cele patru atentate produse intr-un interval de zece zile in Afganistan.



Talibanii au revendicat atacul de la hotelul Intercontinental din Kabul din 20 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

