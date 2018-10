Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis marți in timpul unui miting electoral in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, in urma caruia cel puțin 13 persoane au murit, se arata intr-un comunicat emis de agenția de știri a organizației teroriste, Amaq, relateaza Reuters, potrivit…

- Este tot mai posibil ca Partidul Laburist, partid de opoziție, sa voteze impotriva oricarui acord de Brexit convenit de premierul Theresa May, a spus marți referentul laburist pentru Brexit Keir Starmer, relateaza Reuters.

- Un elicopter militar s-a prabusit in vestul Afganistanului, au anuntat sambata autoritatile, care au precizat ca toti cei cinci oameni de la bord au murit, scrie news.ro.Oficialii au exclus un atac asupra aparatului de zbor, potrivit Reuters. Militantii talibani au intreprins in ultimele…

- Directorul general al constructorului de automobile electrice Tesla, Elon Musk, a anuntat vineri ca firma pe care a fondat-o va ramane o companie cotata la bursa, renuntand la ideea de a face din Tesla o companie privata, transmite AFP, preluata de News.ro. În urmă cu două săptămâni,…

- Mai mulți atacatori inarmați au luat zeci de persoane ostatice intr-o cladire guvernamentala din orașul Jalalabad din estul Afganistanului, dupa ce un atacator sinucigaș a provocat o explozie la poarta instituției, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Mai multe explozii au fost raportate marți…

- Un tribunal indonezian a interzis marti miscarea extremista islamista Jamaah Ansharut Daulah (JAD), implicata in atacuri sangeroase in Indonezia si care a jurat credinta gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), informeaza France Presse. "Pronuntam interzicerea organizatiei" JAD, a declarat presedintele…

- Administrția lui Donald Trump vrea sa creeze o noua alianța politica și de securitate cu cele șase țari din Golful Arabiei, Egipt și Iordania, pentru a opri expansiunea influenței Iranului in regiune. Casa Alba vrea sa vada o cooperare mai mare intre țarile menționate anterior pe subiecte precum apararea…

- Iranul nu va lua niciodata parte la negocieri bilaterale cu Statele Unite sub presiunea amenințarilor, a declarat Bahram Qassemi, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Iran, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„America ar trebui sa uite pentru totdeauna ideea unor negocieri…