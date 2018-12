AFEER: Toti furnizorii romani de energie vor da faliment,daca vor plati impozite de 3% din cifra de afaceri

Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii romani de energie vor disparea din piata, daca vor fi obligati sa plateasca un impozit de 3% din cifra de afaceri, si doar cei sustinuti de multinationale vor putea supravietui, a declarat, miercuri, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER),…

- "Impactul este dezastruos. Toti furnizorii romani, mici, vor intra in faliment si vor putea supravietui doar cei mari, care fac parte din multinationale. Concurenta va disparea si pretul va creste", a spus Lungu.Potrivit acestuia, consumatorii vor fi cei care vor suporta, in final, toate…

- Taxele pentru firmele din energie și telecom percepute de reglementatori se vor majora de anul viitor, ajungand pana la 4% din cifra de afaceri, se arata in proiectul de OUG privind fiscalitatea, publicat marți seara de Ministerul Finanțelor. Și in programul de guvernare prezentat anul trecut erau trecute…

- Liviu Dragnea a lansat, duminica, de la tribuna Consiliului Național al PSD, o serie de atacuri in cascada la adresa multinaționalelor, companiilor din energie, telefonie și a bancilor, vorbind, din nou, despre introducerea unui impozit pe cifra de afaceri.

- Dintre romani, 11% ar trece la alta banca pentru a beneficia de serviciul de plați instantanee, arata un studiu iSense Solutions, dedicat percepției romanilor asupra bancilor moderne și serviciilor oferite de acestea, care a fost prezentat joi.Rapiditatea este una dintre caracteristicile puternic…

- In prima jumatate a exercițiului financiar 2018/19 (1 martie-31 august 2018), Grupul HORNBACH (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA) a avut o performanța economica buna, chiar și in condiții meteorologice extreme in anumite faze, confirmand prognoza anuala. In cel de-al II-lea trimestru 2018/19 (T2), evoluția…