AFECȚIUNI la care ne predispune statul prelungit la birou, într-o poziție vicioasă Ne petrecem tot mai mult timp in spatele unui birou: minim opt ore pe zi, cinci zile pe saptamana. Și deși poate parea mai comod decat daca am avea un job pe teren, acest lucru nu este deloc benefic pentru starea noastra de sanatate. Statul prelungit la birou, intr-o poziție vicioasa, poate conduce in timp la afectarea coloanei vertebrale, ce se traduce prin apariția durerilor și a unor afecțiuni de tipul lombalgiilor, herniilor de disc lombare sau... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Doamna prim-ministru a avut timp, de la preluarea mandatului, sa vada cateva dintre realitatile guvernarii si in rarele ocazii in care a putut sa exprime si altceva in afara de indicatiile primite de la partid, sa spuna cam care este situatia.

- Pana acum, anomaliile pe care miniștrii nu le-au prevazut au facut ca statul sa renunțe, in fiecare ședința de Guvern, la o parte din banii pe care estima ca ii va caștiga prin trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Intre timp, noul Cod Fiscal – intrat deja in vigoare – a trecut…

- Procurorul general Augustin Lazar solicita conducerii Consiliului Superior al Magistraturii sa adopte o pozitie publica in apararea sistemului judiciar in fata "campaniei impotriva institutiilor justitiei (...) de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv". AGERPRES/(A-autor:…

- Puterea si opozitia s-au contrat, luni, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea raportului comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din anul 2009, opozitia acuzand ca este vorba de ”o razbunare”, in timp ce puterea a sustinut ca a fost incalcata legea. Deputatul PNL Cezar Preda a…

- Statul roman vrea sa le ofere cate 10.000 de euro pentru a putea sa isi continue studiile, sa-si deschida o afacere sau sa isi cumpere o casa. Asta este vestea de inceput de an, pentru copiii din Romania care s-au nascut sau se vor naste dupa data de 1 ianuarie 2018. A A

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010-2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Mai multi politicieni au depus un act normativ ce prevede ca pensionarii si famiile cu copii care au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. Legea mai prevede ca acest ajutor sa poata fi acordat si celor care nu au venituri, cu conditia…

- In ceea ce privește SPP-ul, Liviu Pop e de parere ca trebuie adaptat la standardele UE, la fel ca și alte servicii publice. „Intrebarea pe care ar trebui sa ne-o punem noi e `am adaptat serviciile romanești la ceea ce inseamna Uniunea Europeana?` Nu le-am adaptat, pentru ca lucram cu aceeași…

- Teodorovici: Contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul 600, chiar daca nu este in mod clar mentionat Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie…

- Fondatorii Fast Order, aplicatia romanesca ce isi propune sa ii scuteasca pe utilizatori de statul la coada cand isi cumpara mancare, au povestit pentru StartupCafe ce prespunune sa schimbi total strategia de busienss a unui startup la cativa ani de la lansare, de ce e nevoie uneori de asta si ce trebuie…

- Potrivit fitoterapeutilor, cimbrul ajuta la imbunatatirea starii generale de sanatate si este bogat in minerale, cum ar fi calciul, fierul si potasiul. De asemenea, actioneaza ca un antioxidant.

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu pentru Agerpres, referitor la “statul paralel” din care a fost acuzata ca ar face parte, ca, daca exista ”interese paralele”, acestea sunt ale celor care “praduiesc bugetul de stat”, care au ...

- Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viața joi, 25 ianuarie, la 101 de ani. Deși era de așteptat ca acest lucru sa se intample din cauza problemelor de sanatate pe care le avea, vestea a intristat o țara intreaga, iar de astazi Romania este și mai saraca, scrie bugetul.ro.Intr-un interviu…

- Romania a urcat trei pozitii, pe locul 35, in topul din acest an al Bloomberg referitor la cele mai inovatoare 50 de economii ale lumii, condus in ordine de Coreea de Sud si Suedia, in care Statele Unite nu s-au incadrat in primele 10 pozitii pentru prima oara in ultimii sase ani, scrie News.ro.…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va cere oficial Uniunii Europene, in cursul vizitei pe care o efectueaza luni la Bruxelles, sa recunoasca statul Palestina, a afirmat duminica seara ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki, citat de AFP, scrie Agerpres.

- Alexandra are 24 de ani, lucreaza in HR si este, de cateva saptamani, prima femeie salvamontist din Arges. Are o conditie fizica foarte buna, o determinare uriasa si ambitie cat cuprinde ca sa vrea sa urce pe munte pentru a salva vieti.

- Mitica Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre presedintia Federatiei Romane de Fotbal si despre numirea lui Gica Popescu in functia de consilier al premierului Romaniei. "Gica Popescu i-ar bate pe toti. Poate doar pe Hagi nu ar avea cum. Iordanescu poate castiga…

- Tribunalul Gorj a prelungit luni, 15 ianuarie, cu inca 30 de zile, mandatele de arestare emise pe numele unor tineri gorjeni implicati in traficul de droguri. Unii dintre ei provin din familii instarite, cum ar fi Nicolae Maroiu, fi...

- ”Houston, avem o misiune!” Formularea este parte a unei replici a celebrului film artistic ”Apollo 13”, ce a acoperit ca subiect a treia misiune umana a NASA dezvoltata cu intenția de a aseleniza. Se intampla in aprilie 1970, iar in zilele noastre, o noua misiune, de aceasta data, de afaceri și cu puternica…

- Stilul de viața agitat poate crea adesea mari probleme, astfel ca retenția de apa, in timp contribuie la apariția unor afecțiuni mult mai grave precum sindrom premenstrual, ciroza, hepatita, afecțiuni cardiace sau chiar dureri la nivelul extremitaților. Orice efect are și o cauza, astfel ca…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marti, in timpul ceremoniei de semnare a contractelor pentru achizitionarea de echipamente medicale imagistice, ca nu este ”pomana”, statul fiind obligat sa puna la dispozitia oamenilor tot ce este necesar in sistemul medical.

- Pozitie comuna fata de autonomie, semnata la Cluj de partidele maghiare. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, potrivit ziuadecluj.ro , ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune privind autonomia. UDMR si PCM au semnat, in 21 martie 2014, un parteneriat strategic care…

- Desi Romania este inca amortita dupa perioada sarbatorilor, pe piata imobiliara se anunta noi scumpiri in 2018. Nu insa la fel de mari ca anul trecut, cand pretul apartamentelor a crescut cu peste 10 procente. Este de aşteptat ca majorarea dobânzilor bancare şi creşterea monedei…

- Madagascar, Argentina, Marea Britanie și Serbia sunt cateva dintre țarile alese de politicieni și afaceriști, de teama catușelor. Despre Radu Mazare, fostul edil al Constanței, fruntaș PSD, mulți constanțeni spun ca ajunsese cel mai bogat om, cu o avere inimaginabila, dobandita prin șpaga. ”pe care…

- Aceștia considera ca asigurarea accesului tututror pacienților la tratamente inovatoare trebuie sa fie principala prioritate pentru anul care vine. Pe final de an, principala organizație reprezentativa a pacienților cu afecțiuni hepatice, impreuna cu secialiștii implicați in tratarea acestor afecțiuni…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit codul galben de vant si ninsori, duminica, pentru cinci judete din tara si a emis aceeasi avertizare pentru inca un judet. Este cod galben de vant si ninsori pana la ora 17 in zonele de munte din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita.…

- Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, da asigurari cetațenilor ca „statul va pune mana pe averile celor care sunt vinovați sau de spalarea banilor sau de furtul acelui miliard și in felul acesta sa diminuam acest impact asupra propriu-zis a bugetului de stat". Declarațiile au fost facute in cadrul…

- Arabia Saudita va elibera vize turistice incepand cu primul trimestru al lui 2018, a declarat, intr-un interviu acordat agentiei AFP, printul Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, responsabil cu sectorul turistic din Regat, scrie Agerpres. "Toate autorizaţiile guvernamentale" sunt în vigoare,…

- În România sunt 384 de firme cu actiuni la purtator, fapt care le confera proprietarilor confortul anonimatului si le da posibilitatea încheierii contractelor cu statul, a declarat europarlamentarul Catalin Ivan.

- Beyonce pare sa fi pus capat unui ”blestem” care o urmarește de aproape 10 ani, dupa succesul piesei ”Single Ladies”! Hitul, lansat in 2008, a urcat pe primul loc in topul Billboard Hot 100. Urmatoarele single-uri ale artistei nu au mai reușit aceasta performanța. Totul pana la duetul lui Beyonce cu…

- Ion Pop va ramane inca patru luni in fruntea URBIS Baia Mare. In data de 12 decembrie, contractul de management al acestuia a expirat, dar Consiliul de Administratie al societatii l-a prelungit cu inca patru luni. “Mi-a expirat contractul si Consiliul de Administratie l-a prelungit cu patru luni de…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate RE/MAX, deschide o noua franciza la Oradea, al doilea birou din zona al dezvoltatorului imobilar. Franciza RE/MAX Family a presupus o...

- Implicat in scandaluri de mai bine de trei ani. Cad capete, zboara cu sancțiuni, Totul doar in jurul lui. El nu pațește nimic. Niciodata. Subalternii scriu tot felul de plangeri și rapoarte, le trimit procurorilor anticorupție, procurorilor din Valea Jiului, conducerii Inspectoratului de Poliție…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un barbat de 44 de ani, cetatean strain, sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscala. Acesta este banuit ca, in calitate de administrator al unei societati…

- Liderii celor doua partide aflate la guvernare mimeaza inca, tot mai neconvingator, ca majoritatea PSD-ALDE functioneaza fara cusur in Parlament sau la guvernare. In fapt, liderii celor doua partide au pierdut intr-un ritm alert increderea romanilor si, mai nou, chiar increderea propriilor colegi…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu vrea 'sa puna la punct' multinationalele. Aceasta spune ca Guvernul trebuie sa aiba o altfel de politica in privinta acestora. Daca pana acu firmele straine si-au deschis sucursale unde au vrut in tara naostra, acum Vasilescu vrea sa schimbe foaia. Acestea trebuie…

- ”Justitia romana este intr-un parteneriat strategic cu justitia Statelor Unite din 1997. Justitia Statelor Unite a investit in seminarii, in formarea profesionala, in conferinte, in vizite de studii, pe care procurorii romani le-au facut in SUA, pentru a vedea cum arata standardele civilizate in…

- Romania a suferit o noua condamnare la CEDO, intr-un proces privind tratamentul inuman aplicat unui detinut care suferea de cancer si care a decedat din cauza tratamentului inadecvat din spitalul penitenciar. Statul roman trebuie sa plateasca 9000 de euro fiului detinutului decedat.Vezi si:…

- Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci sustine ca „nascocirea de catre PSD a inamicului denumit nu este decat o alta șmecherie politica a liderilor PSD pentru a-și ascunde incompetența de la guvernare”. „Ne-am saturat cu toți de perdelele de fum gros și toxic pe care le trag cei care sunt la guvernare…

- Administrația orașului Pucioasa, condusa de primarul Constantin Ana și viceprimarul Dan Sprinceana, iși da tot interesul pentru proiectele cu finanțare guvernamentala sau prin fonduri europene. Zilele trecute, au fost semnate cele trei contracte de finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare…

- Deși pare greu de crezut, postura corporala se reflecta asupra sanatații întregului organism. Statul pe scaun la birou ore în șir poate avea efecte negative pe termen lung. Faptul ca stai adesea cocosat conduce la consecinte extrem de neplacute, din punct de vedere fizic, cât…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca este corecta poziția premierului Mihai Tudose care a afirmat ca nu ințelege conceptul de "stat paralel", in contextul in care in cadrul dezbaterilor asupra rezoluției adoptate de partid la Baile Herculane unii au fost de acord cu aceasta…

- Pana sa se afle soarta motiunii de cenzura initiate de liberali, si dupa ce a urcat in doua randuri la tribuna salii in care s-a dezbatut si, ulterior, supus votului demersul Opozitiei, seful Guvernului a raspuns catorva intrebari din partea presei. Una dintre ele a vizat notiunea invocata in rezolutia…

- Ficatul este organul fara de care un om nu poate trai. Acest organ indeplinește peste de 500 de funcții extrem de importante pentru organismul uman. Unele dintre acestea sunt foarte complexe, de aceea nu putem trai fara ficat. Putem doar sa incercam in fiecare clipa sa luptam pentru menținerea sanatații…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca statul paralel este "o gluma proasta", afirmand ca exista cateva persoane care inventeaza astfel de concepte, deoarece doresc sa acapareze toata puterea. "Este o gluma destul de proasta asta cu statul paralel și…