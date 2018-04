Stiri pe aceeasi tema

- Medic specialist in chirurgie orala, șef de lucrari la Universitea de Medicina „Gr. T. Popa” Iași, fost manager și fondator al Institului de Psihiatrie Socola, dr. Lucian Burlea va fi reprezentantul in Romania al Acibadem Healthcare Group din Turcia.

- Jurnalistul Dan Andronic lanseaza noi acuze grave la adresa procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi. Dupa ce Sebastian Ghița a spus ca i-a oferit șefei DNA 7.000 de euro, pentru a-și cumpara o mașina, Kovesi a declarat ca aceasta informație este o minciuna…

- Ministrul Sanatații Sorina Pintea, președintele ANMCS Vasile Cepoi, profesori universitari și medici renumiți vor argumenta necesitatea unui management performant in sanatate și vor raspunde intrebarilor participanților, legate de acest subiect. Sub egida Autoritații Naționale de Management al Calitații…

- Din ce in ce mai multi romani ajung la spital cu organismul in colaps din cauza sindromului burnout, un anumit tip de stres ce conduce la epuizare fizica, psihica si emotionala. Aceasta afectiune aduce depresie, afectiuni cardiovasculare si probleme cu memoria. O mare parte din persoanele care sufera…

- Evenimentul "Mars pentru viata" a avut loc sambata in Bucuresti si in mai multe orase, participantii declarandu-se impotriva avortului si in favoarea familiei traditionale si solicitand sprijin pentru viitoarele mame.

- Cinci romani si-au pierdut viata in Cehia, in explozia de la uzina chimica. Familia unuia dintre romani, Constantin Branzaru, aduce acuzatii grave la adresa autoritatilor din Romania, care nu i-au anuntat cu privire la cele intamplate, precizand ca au aflat de tragedie de la televizor.

- Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o hotarare, introducerea pe lista medicamentelor compensate si gratuite a 16 noi molecule, destinate tratarii mai multor tipuri de afectiuni – oncologice, astm bronsic, poliartrita reumatoida, afectiuni care tin de HIV/SIDA, dermatita atopica grava sau tuberculoza.

- Prima chestiune despre care a vorbit fostul sef al ANI a fost legata de intrebarea "Cum a fost ziua in care ati fost arestat?" "A fost o zi foarte grea. Cea mai grea zi a vietii mele. Si era intr-un context foarte complicat al vietii mele. In ziua in care am fost retinut tatal meu era internat…

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest…

- Marti, prezent la evenimentul de redeschidere a Cafenelei critice, filosoful Mihai Sora a vorbit despre cum vede lumea la 101 ani, despre figurile care i-au marcat existenta, dar si despre cum intra in pamant celebrul dramaturg Eugen Ionescu.

- Cantareata Alessia are probleme grave de sanatate dupa ce a nascut. Aceasta a vorbit in direct la tv, de ce nu iși poate ține copilul in brațe. Alessia a mers la un medic care i-a spus ca se confrunta cu o problema serioasa. Artista are hernie de disc, iar cazatura pe gheața i-a agravat și mai rau…

- Viata lor e ca un spectacol de circ, iar toate grijile sunt tratate cu mult umor. Este vorba despre sotii Marcel si Rima Ursu, care acum 28 de ani au imbracat masca de clovn, iar de atunci, principala lor ocupatie este cea de a aduce zambetul pe buze.

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- Doua foste jucatoare de la Olimpia Cluj, internaționalele Lidia Havriștiuc și Alexandra Lunca, susțin ca președintele Alin Cioban le-ar fi manipulat contractele, sub protecția FRF, pentru a incerca sa le blocheze transferurile in Germania și Austria. In fotbalul feminin nu sunt "laptele și mierea" descrise…

- Benefic pentru sanatate și frumusete, otetul de mere este un leac cunoscut din batrani pentru tratarea multor afecțiuni. Are proprietati antitermice, antiseptice si antiinflamatoare si este o sursa bogata de vitamine și minerale. Combate indigestia Alimentația bogata in calorii…

- A fost descoperit un juramant misterios in arhiva Muzeului Literaturii Romane (MLR) din Iasi, documentul dezvaluind existenta unei grupari secrete din care faceau parte mai multe personalitati ale secolului al XIX-lea, intre care Nicolae Culianu, Nicolae Gane si Ion Creanga.

- Parchetul din Panama a deschis o ancheta cu privire la o eventuala uzurpare de proprietate a unui hotel de lux din aceasta tara din America Centrala legat de presedintele Statelor Unite Donald Trump, scrie AFP. Procurorul general Julio Villarreal a anuntat luni ca anchete au fost deschise ”pentru…

- Aceasta este leguma-minune pentru sanatatea ta. Daca o consumi poate trata afectiuni extrem de grave. Este la fel de buna precum un medicament. Despre legume am putea afirma ca sunt adevarate medicamente. Datorita substanțelor nutritive pe care le conține țelina, aceasta leguma nu trebuie sa lipseasca…

- Tatal Nicoletei Luciu are grave probleme de sanatate. Barbatul a fost deja operat de trei ori de cataracta, iar starea lui nu este una tocmai buna, mai ales ca acesta risca sa ramana complet orb. Ion Luciu se teme ca nu iși mai poate vedea nepoții și sufera cumplit. Boala de care sufera i-ar putea afecta…

- TAROM nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi, care semnaleaza, printre altele, ca, transportatorul…

- 2018 va fi anul unei dezvoltari accelerate, indreptat spre creșterea bunastarii și a calitații vieții cetațenilor, incepand cu cei care au veniturile cele mai mici. Asigurarea vine din partea premierului Pavel Filip, care a acordat un interviu portalului tribuna.md.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, pompierii militari au fost alertati de producerea unui accident rutier cu o victima, pe raza localitatii Calmatuiu de Sus. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de interventie, unul din cadrul Detasamentului…

- RTL si Le Point nu au reprodus pe larg documentul, care a fost redactat in limba engleza in iulie 2014 la Los Angeles, in prezenta unui notar. Potrivit documentelor intocmite in prezenta unui notar din Paris, Laura Smet a primit suma de 442.000 de euro, in decembrie 2003, si 450.000 de euro, in februarie…

- Procurorul Mihaiela Iorga a povestit cum, in cazul unui dosar referitor la fapte de coruptie in domeniul sanatatii, in vara anului 2016, DNA a dat comunicat de presa prin care anunta perchezitii la Spitalul Fundeni inainte ca echipele de politisti sa ajunga la unitatea sanitara, informeaza Mediafax.Mihaiela…

- Paznicii unui supermarket din Satu Mare sunt acuzati ca au inchis o persoana a strazii cu deficiente mintale intr-o cusca pentru deseuri. Scena a fost observata de o femeie care iesea de la cumparaturi si se urca in masina. Ea a facut mai multe fotografii si le-a publicat pe Facebook, impreuna cu un…

- O profesoara de la Școala Gimnaziala din Lupșa a facut o plangere la DNA Alba prin care o acuza pe directoarea instituției de abuz in serviciu, șantaj, amenințari și falsuri și ii cere daune morale de un milion de euro. Femeia susține ca a fost harțuita la locul de munca și din acest motiv s-a […]

- Alexandria este orașul din Romania cu cel mai scazut grad de siguranța a vieții. Potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si de agentia D&D Research, cele mai dezavantajoase orase din punctul de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria si Vaslui. Oradea este orașul…

- In Duminica a doua a Triodului, numita a Fiului Risipitor, in ziua de 4 februarie 2018, numerosi credinciosi tar-govisteni au participat la Sfanta Liturghie oficiata, la Catedrala din Targoviste, de catre Inalt-preasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, insotit de un sobor de preoti si diaconi.…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- Preotul Radu Calin Marcel, de la Parohia „fantul Ioan Botezatorul“din Enna, Sicilia, in varsta de 38 de ani, a murit pe data de 2 februarie in urma unei afectiuni grave. Parintele a avut o ultima dorinta: sa fie inmormantat lana mama lui la Filiasi.

- Oana Lis sustine ca a fost bruscata, pentru ca nu voia sa iasa din camera sotului ei. Ce pensie are Viorel Lis. Sotia l-a dat de gol pe fostul primar al Capitalei "M-a lovit la mana sa ies din camera lui. A zis ca vrea sa vorbeasca doar cu domnul avocat. Doar in dansul mai are incredere.…

- O noua situatie de criza in sistemul medical - o femeie care a suferit arsuri intr-o explozie, azi dimineata, in Suceava, nu poate fi transferata in niciun spital specializat in ingrijirea pacientilor cu arsuri pentru ca nu ar mai fi nicaieri un loc liber.

- Bolile cardiovasculare, cancerul și complicațiile care apar in urma instalarii diabetului sunt extrem de raspandite. Numeroase studii indica faptul ca riscul acestor afecțiuni scade in cazul unei diete corespunzatoare.

- Potrivit fitoterapeutilor, cimbrul ajuta la imbunatatirea starii generale de sanatate si este bogat in minerale, cum ar fi calciul, fierul si potasiul. De asemenea, actioneaza ca un antioxidant.

- Noile sancțiuni pe care SUA intenționeaza sa le aplice contra Rusiei au scopul influențarii campaniei electorale prezidențiale, dar aceasta tentativa va eșua, au spus reprezentanții Kremlinului.

- Kabbalh este horoscopul ebraic, acolo unde regasim 12 semne zodiacale, corespunzatoare horoscopului european. Numerologul Mihai Voropchievici le-a prezentat la "Adevaruri ascunse" de la Antena 3 și a...

- Documente incendiare! Acuze grave la adresa unui fost ministru din Guvernul Tudose! Acesta a fost acuzat de șantaj și abuz in serviciu.Plangerea a ajuns la Direcția Naționala Anticorupție, informeaza Bugetul.ro. Sursa citata a publicat o serie de documente, in exclusivitate, care fac dovada…

- Sfecla rosie are in compozitia sa multe substante nutritive precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu, acid folic si antioxidanti. Sfecla rosie este usor de digerat si este bogata in apa peste 90 ; zaharuri; fibre, informeaza Agerpres.ro Pigmentul…

- O femeie din Australia a fost arestata miercuri si inculpata pentru uciderea a doi copii ai sai de varsta adulta, care aveau dizabilitati grave, precum si pentru torturarea unei alte fiice minore, relateaza DPA, conform agerpres.ro. Femeia in varsta de 51 de ani a fost arestata in suburbia…

- Florin Morariu, romanul erou din Londra, a acordat un interviu pentru publicația britanica Daily Mail . Acesta a spus ca in continuare se teme pentru viața lui și ca statul britanic l-a abandonat. Florin Morariu le-a relatat jurnalișitlor ca a cerut protecție de la statul britanic, insa i s-a spus…

- Tragedie intr-o familie din Timișoara! Un barbat și-a gasit socrul spanzurat pe un teren de la marginea orașului. Omul plecase de acasa dupa o disputa cu rudele. Barbatul de 58 de ani și-a pus capat zilelor dupa ce s-ar fi certat cu familia, sambata. A plecat de acasa și nu s-a mai intors. Rudele lui…

- Muzicianul Ole Koretsky, iubitul regretatei soliste The Cranberriers, Dolores O’Riordan, a marturisit ca „inima ii este franta si nu mai poate fi reparata“ dupa ce si-a pierdut „iubirea vietii“.

- Zece copii cu malformatii grave la inima vor fi operati in aceasta saptamana la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din Capitala. Micutii vor beneficia gratuit de interventii in cadrul unei misiuni finantata de o fundatie internationala. Operatiile vor fi realizate de o echipa formata din medici…

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american, scrie adevarul.ro.

- Povestea de iubire cu Veronica Micle, boala care l-a ucis, poeziile citite de generatii intregi, despre toate s-a vorbit si s-a scris mult. La 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, putine mai sunt lucrurile care pot uimi sau surprinde in vreun fel. De exemplu, cati dintre romani au habar ca…

- Un judecator de la Tribunalul Suceava a constatat ca dosarul in care au fost trimisi in judecata doi medici si Spitalul Bethesda a fost facut pe genunchi. Desi au avut termen pentru a remedia erorile, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava nu au considerat ca ar fi in culpa si ...

- Zi de zi, noapte de noapte, echipajele medicale ale ambulanței roiesc prin județul nostru pentru a ajunge la pacienții care au nevoie de ingrijiri medicale. Pentru cei interesați, am rasfoit statisticile Serviciului Județean de Ambulanța Arad pentru ultimul trimestru din 2017 (lunile octombrie, noiembrie…

- Grave acuzații lansate de rudele unei tinere de 39 de ani care a murit dupa ce s-a plimbat intre doua spitale in Sibiu. Oamenii spun ca femeia s-a stins din viața dupa ce a fost consultata, mult prea tarziu, de catre medicii care ar fi neglijat-o. Maria Ciorogaru a mers cu taxiul, insoțita de mama ei,…

- Cand simtiti ca viata dumneavoastra ia o intorsatura neasteptata si toate problemele par ca vin navala, cititi cu toata dragostea rugaciunea Sfantului Duh si rezultatele nu vor intarzia sa apara. Pentru ca rugaciunea sa aiba efectul dorit, se va citi 9 duminici la rand, de trei ori si oricat de mare…

- Cu siguranța ai auzit macar o data in viața de leacurile babești administrate mai ales in caz de raceala. Totuși, de ce nu e bine sa pui copilului șosete cu oțet atunci cand are febra?