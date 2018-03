Afecțiunea de care suferă o tânără căreia i-a căzut tot părul la doar 19 ani O tanara din Anglia sufera de o boala autoimuna, din cauza careia i-a cazut tot parul. Lucy Brown, in varsta de 19 ani, și-a pierdut parul subit, scrie Metro. Fata se afla la școala cand a observat ca parul ii cazuse de pe o parte a scalpului. Lucy a fost la medic și a primit un diagnostic crunt. Ea suferea de o afecțiune autoimuna. Sistemul ei imunitar ataca foliculii piloși, iar parul cadea. Boala a evoluat rapid și tanara a fost nevoita sa epeleze la peruci. 19-year-old reveals what it was like to lose all the hair on her body at 15 https://t.co/ao0GkSKWW3 … Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 19 ani a povestit cum a inceput cosmarul vietii sale, cand a observat ca incepea sa cheleasca, iar treptat a ajuns sa isi piarda toata podoaba capilara. Lucy Brown, din Bury St. Edmonds, a aflat ca sufera de o boala autoimuna, din cauza careia i-a cazut tot parul. Iata cum incepe drama…

- O marturisire soc facuta in cadrul unui interviu pentru The Sun: Am o boala in cap care vrea sa ma ucida si deci trebuie sa ma apar de ea, a spus cantaretul, care a admis ca a fost in pragul mortii de mai multe ori.

- Tatal Nicoletei Luciu are grave probleme de sanatate. Barbatul a fost deja operat de trei ori de cataracta, iar starea lui nu este una tocmai buna, mai ales ca acesta risca sa ramana complet orb. Ion Luciu se teme ca nu iși mai poate vedea nepoții și sufera cumplit. Boala de care sufera i-ar putea afecta…

- Consilierul judetean Romeo Vatra a declarat ca "anul 2017 a fost anul stagnarii la nivelul Consiliului Judetean, caracterizat de lipsa investitiilor si de epurari politice. PSD si ALDE au dat masura dezinteresului pe care il au pentru dezvoltarea judetului, au blocat proiecte importante, au demonstrat…

- ”Sunt copii care au pofta de joaca, de a picta, de a merge la cinema, de a se plimba cu prietenii, de a rade…. dar mai ales de a TRAI! Cosmin Boaca are nevoie de noi… Un copil minunat de doar 15 ani din Scornicești, in ochii caruia parca deja și-au gasit locul tristețea și teama! Are un diagnostic sumbru,…

- Constantin Dița a dezvaluit la finele anului trecut ca sufera de o boala grava. Cu toate acestea, Giani din „Las Fierbinți” nu a vrut sa spuna despre ce afecțiune este vorba și și-a dorit sa pastreze totul secret. El a recunoscut ca este afectat inca de boala, fiind extrem de palid, dar ca lucrurile…

- Actorul Constantin Dita alias Giani din "Las Fierbinti" a recunoscut ca este extrem de palid, insa sustine ca starea lui de sanatate s-a imbunatatit si ca se afla pe drumul cel bun, scrie wowbiz.ro. Ultimele sale aparitii televizate il arata, intr-adevar, mult mai tras la fata si palid, lucru care…

- Ion Onescu a trecut prin chinuri cumplite la ultima proba la care a participat și a ieșit la iveala faptul ca acesta sufera de o boala.Deși nu este printre preferații colegilor de echipa, Ion Oncescu a devenit un favorit al publicului.Din pacate pentru fostul campion la skandenberg, acesta a trecut…

- Doryan-Stefan Gagiu, in varsta de un an si noua luni, din comuna Viisoara, Targoviste, traieste de cateva luni intr-o lume intunecata. Boala rara de care sufera, depistata, din pacate, cu intarziere, l-a lasat pe micut fara vedere. In incercarea de a-i reduce tumorile situate pe chiasma optica (incrucisarea…

- Adolescenta a adresat o rugaminte sfașietoare catre instanța, dorindu-și sa fie lasata sa moara dupa ce boala misterioasa de care sufera o face sa spuna ca nu mai poate suporta sa traiasca in propriul trup. Sanatatea Paulei Diaz s-a deteriorat brusc, iar acum, la doar 19 de ani, fata este imobilizata…

- Varza rosie se poate folosi pentru prevenirea si combaterea degenerarii celulelor din sistemul nervos central, care determina aparitia sindromului Alzheimer.Antocianii, adica pigmentii rosii din aceasta varietate de varza, fac adevarate miracole in prevenirea si in combaterea degenerarii celulelor din…

- Gigi Hadid a fost acuzata in ultima perioada de fanii ei ca se drogheaza si ca acesta ar fi motivul pentru care ea e atat de slaba. Admiratorii ei mai spun ca modelul e prea slab chiar si pentru industria modelling-ului.

- Gigi Hadid a fost acuzata in ultima perioada de fanii ei ca se drogheaza si ca acesta ar fi motivul pentru care ea e atat de slaba. Admiratorii ei mai spun ca modelul e prea slab chiar si pentru industria modelling-ului.

- Gigi Hadid anunța ca a fost diagnosticata cu Hashimoto, o boala autoimuna, și le spune tuturor celor care o critica pentru faptul ca este pera slaba, ca a ajuns in aceasta situație din cauza tratamentului hormonal, scrie BBC News. Intr-o serie de tweet-uri, ea a raspuns comentariilor care spun ca este…

- Actrița a fost diagnosticata in 2016 cu cancer de col uterin in faza terminala, insa nu s-a dat batuta, ci a luptat cu toata puterea pentru a invinge cumplita boala care o condamna la moarte. Și, iata ca, a reușit! Edith Gonzalez a anunțat in iunie anul trecut ca s-a vindecat și continua recuperarea.…

- La scurt timp de la incheierea Primului Razboi Mondial a aparut o afectiune stranie denumita ''boala somnului'' sau letargia encefalica ce a afectat milioane de persoane din intreaga lume si a intrigat medicii timp de zeci de ani. In urma afectiunii...

- O echipa complexa de medici de la Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila”, din București a utilizat, in premiera, o procedura chirugicala de corecție, timectomie, in cazul unei tinere (23 ani) diagnosticata cu miastenia gravis, boala autoimuna neuromusculara. Echipa medicala…

- Leon Akim, in varsta de doar 3 ani, sufera de o boala grava care il impiedica sa fie independent. Kamara, primele declaratii despre divort: "Nu mai am o nevasta, actele nu conteaza". Detalii despre videocall-urile cu amanta Oana, sotia lui Kamara, a fost prezenta intr-o emisiune TV,…

- Sunt cateva lucruri traumatizante precum o boala care apare din senin. Insa, Zoey Wright in varsta de 25 de ani este exemplul perfect ca atunci cand ai o atitudine corecta poti trece peste orice obstacol care iti apare in viata.

- Micuțul Leon Akim, in varsta de doar 3 ani, baiețelul lui Kamara și al Oanei, inca soția artistului, sufera de o boala grava care il impiedica sa fie independent. Oana a fost prezenta intr-o emisiune TV, unde a povestit cu lacrimi in ochi drama prin care trece baiețelul sau, problema de sanatate cu…

- Potrivit THR, artista „sufera de dureri severe, care nu ii mai permit sa cante live”. Intr-o declaratie publicata pe o retea de socializare, excentrica Lady Gaga a scris ca este „devastata” ca si-a dezamagit fanii. Vedeta a mai subliniat ca echipa sa de medici „i-a recomandat sa se recupereze acasa”.

- La inceputul acestei saptamani, Mirabela Dauer a trecut prin momente foarte grele. Medicii i-au descoperit artistei pietre la rinichi, dar si o tumora. Din cauza complicatiilor, doctorii au fost nevoiti sa-i scoata un rinichi. Si asta nu e tot! Se pare ca boala i-a afectat artistei mai multe organe.

- Lupta cu kilogramele in plus nu e deloc usoara. Atat existenta lor, cat si razboiul pornit odata cu decizia de a slabi poate duce la o depresie crunta. Din nefericire, mai sunt si cazuri in care apar si alte efecte negative. In aceasta situatie se regaseste Cornelia Rednic, care a dat jos 33 de kilograme…

- Lupta cu kilogramele in plus nu e deloc usoara. Atat existenta lor, cat si razboiul pornit odata cu decizia de a slabi poate duce la o depresie crunta. Din nefericire, mai sunt si cazuri in care apar si alte efecte negative. In aceasta situatie se regaseste Cornelia Rednic, care a dat jos 33 de kilograme…

- Astazi e ziua de nastere a Alexandrei Usurelu. Si, la ceas de sarbatoare, Andreea Marin i-a facut un cadou de suflet, dupa ce tanara artista i-a cerut ajutorul. Fara sa stea prea mult pe ganduri, fosta "zana" a surprizelor a asternut pe internet povestea trista a unei persoane importante din viata Alexandrei…

- Cantaretul american Neil Diamond, o legenda a muzicii rock, a anuntat ca a luat decizia de a renunta la turnee, dupa ce a fost diagnosticat recent cu maladia Parkinson, informeaza DPA si Press Association, potrivit Agerpres. Neil Diamond, interpretul piesei “Sweet Caroline”, a implinit pe 23 ianuarie…

- Putini stiu ca Dragos Bucur sufera de o boala destul de dificila si multi raman blocati pentru cateva secunde cand vad cum arata aparatul medical pe care il poarta in permanenta asupra lui. Carismaticul actor a fost diagnosticat cu diabet in urma cu 16 ani, iar prima lupta pe care a castigat-o cu aceasta…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca Dragoș Bucur sufera de diabet insulino-dependent. Atat Dragoș, cat și soția lui, Dana Nalbaru, au vorbit despre viața loc cu aceasta boala. Pentru ca vrea sa-i ajute și pe alți romani care sufera de diabet, actorul are și un blog unde vorbește deschis despre boala…

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- Cu putin timp inainte de a implini 14 ani, tanara a aflat ca sufera de o boala pentru care nu exista leac. Pe vremea cand inca nu implinise 14 ani, Maria Costache, din Bucuresti, a aflat ca sufera de o boala pentru care nu exista leac. La vremea respectiva, fata nu a constientizat cat de grava e problema,…

- Basistul trupei rock „The Zombies”a murit dupa ce a cazut pe scari și s-a lovit puternic la cap. Rod Argent, solistul trupei The Zombies a confirmat decesul lui Jim Rodford. Jim Rodford avea 76 de ani si si o cariera de peste sase decenii. A fost intr-un turneu al trupei „The Zombies” in Anglia, unde…

- Eric Clapton marturiseste ca isi pierde auzul. Boala de care sufera muzicianul ii provoaca suferinte asemanatoare "descarcarilor electrice", pe care le simte pana in picioare. De altfel, Clapton sufera si de tinitus, o durere prin care percepe lovituri si sunete puternice in cap fara a proveni din exterior,…

- Boala de care sufera muzicianul ii provoaca suferinte asemanatoare „descarcarilor electrice“, pe care le simte pana in picioare, ceea ce ii pune in pericol turneul sau „Upcoming“, programat sa inceapa in aceasta vara.

- Boala de care sufera muzicianul Eric Clapton îi provoaca suferinte asemanatoare "descarcarilor electrice", pe care le simte pâna în picioare. De altfel, Clapton sufera si de tinitus, o durere prin care percepe lovituri si sunete puternice în cap fara a proveni din…

- O femeie, mama a șase copii, a mințit ca are nevoie de peste 170.000 de lire sterline fiindca baiatul ei cel mic ar fi suferit de fibroza chistica incurabila. Rebecca Walker a fost condamnata la 21 de luni de închisoare pentru ca a mințit pentru a primi banii respectivi din partea…

- Conform Aliantei Nationale pentru Boli mentale din SUA, in occident, 1 din 5 adulti sufera anual de o boala mentala si 1 din 25 de adulti sufera anual de o boala mentala grava, care il impiedica sa-si desfasoare in mod normal activitatile de zi cu zi

- Un profesor sud-coreean sustine ca descoperit ce probleme de sanatate are liderul nord-coreean Kim Jong-un, analizand discursul de Anul Nou. Potrivit cotidianului sud-coreean Chosun Ilbo, Cho Dong-wook, profesor la Universitatea din provincia Chungcheongbuk, a diagnosticat probleme cu rinichii…

- Este in continuare haos in sistemul medical din toata tara! Medicii de familie isi continua protestul si multi dintre ei refuza sa mai semneze actele aditionale la contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate. In Prahova, doar jumatate dintre ei au cedat in favoarea pacientilor.

- La doar 21 de ani, Denisse și-a pierdut parul, dar asta nu a facut-o sa iși piarda zambetul și optimismul. Este povestea unei tinere care demonstreaza ca orice se poate daca ai incredere in tine.

- Sistemul educational s-a confruntat si in anul 2017 cu nenumarate scandaluri si decizii controversate, care au reusit sa imparta opinia publica in doua tabere, intre acestea numarandu-se aparitia manualului de sport, dar si conflictul dintre ministrul Liviu Pop, edituri si auxiliare.

- Anglia are motive de optimism pentru 2018, anul Mondialului. Patru din cele cinci cluburi pe care le-a trimis in Liga Campionilor si-au castigat grupele, iar in intrecerea interna exista un fotbalist autohton in fruntea ierahiei marcatorilor.

- Lee Broadway, o femeie in varsta de 42 de ani din Carolina de Nord, credea ca are o migrena severa. Insa, intr-o zi l-a anunțat pe soțul ei, Eric, ca a plecat de la serviciu pentru ca a simțit „cea mai ingrozitoare durere de cap din viața ei”. De mic copil a suferit de migrene, dar de data aceasta a…

- Mihai Bobonete, unul dintre colegii si prietenii actorului, a transmis un mesaj, dupa ce Costi Dita a anuntat pe Facebook ca are probleme de sanatate complicate. Bobo, asa cum ii spun apropiatii, a spus ca atat el, cat si colegii de la Stand Up Comedy si nu numai ii sunt alaturi lui Giani din "Las Fierbinti".…

- Povestea gimnastei Natasha Coates, in varsta de 22 de ani, a emoționat o lume intreaga. Tanara sufera de o boala rara, din cauza careia este alergica la aproape orice. Cu toate astea, a caștigat 19 medalii la Campionatul pentru persoanele cu dizabilitați din Marea Britanie.

- Robbie Williams a dezvaluit ca doctorii i-au descoperit o anomalie cerebrala in luna septembrie, motiv pentru care a fost internat timp de o saptamana la terapie intensiva si a fost nevoit sa anuleze trei concerte pe care ar fi trebuit sa le sustina in Rusia, in cadrul turneului „The Heavy Entertainment…

- Unul dintre cele mai morbide cazuri care a socat intreaga tara, si anume cel al criminalei de la metroul Dristor, vine cu noi informatii despre afectiunile pe care le are Magdalena Serban. Chiar daca are 36 de ani, femeia are a suferit foarte mult de-a lungul timpului, a fost abuzata si chiar si violata.

- Solistul dambovitean a descoperit, recent, ca are o tumoare la glanda parotida si asteapta sa fie operat. Dan Ciotoi a dezvaluit de curand ca a descoperit tumoarea dupa ce si-a facut un selfie, observand problema sub lobul urechii.

- David Beckam a facut o serie de marturisiri despre boala psihica de care sufera, iar oamenii au ramas fara cuvinte. Fostul fotbalist sufera de ani de zile de o boala psihica care ii creeaza probleme in ceea ce priveste normalitatea vietii pe care o traieste. Este vorba despre tulburarea obsesiv-compulsiva,…

- In varsta de 40 de ani si mamica de mai bine de jumatate de an, Simona Gherghe s-a intristat cand a auzit ca parintii Adelei Lautaru i-au vandut pana si cerceii ca sa poata sa-i asigure tratamentul de care avea nevoie. Prezentatoarea TV s-a decis sa-i ofere cerceii pe care i-a purtat cand s-a casatorit…

- Prezenta la "Acces Direct", unde a fost prezentat cazul emotionant al Adelei Lautaru, Simona Gherghe a fost atat de impresionat de drama tinerei, incat i-a oferit un dar de nepretuit. Cand au auzit despre ce este vorba multi colegi de-ai prezentatoarei, printre care si Mirela Vaida, dar si telespectatorii…