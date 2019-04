Stiri pe aceeasi tema

- Capul de lista al extremei drepte germane la alegerile europene prevede dificultati pentru adeptii dreptei radicale in perspectiva formarii unei "mari aliante patriotice" in Parlamentul European, in pofida avansurilor pe care le-au inregistrat aceste partide. Motivul ar consta in divergente greu de…

- Vicepremierul italian si ministru de interne, Matteo Salvini, isi lanseaza campania pentru alegerile europene la inceputul saptamanii viitoare alaturi de colegi politicieni populisti de dreapta din Europa, relateaza miercuri agentia DPA. Reprezentanti ai Partidului Libertatii din Austria (FPOe, extrema…

- Alianța USR-PLUS ia în calcul aderarea la un grup politic nou în Parlamentul European, structura care are toate șansele de a se constitui dupa euroalegeri din partide precum En marche!, al președintelui francez, Emmanuel Macron, și „bucați din ALDE”. Anunțul a fost facut sâmbata…

- Alianta USR-PLUS si-a stabilit ca tinta sa fie, "daca nu prima, a doua forta politica a tarii", dupa alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat, sambata, la Galati, presedintele PLUS, Dacian Ciolos. Potrivit acestuia, europarlamentarele nu reprezinta doar alegerea unor persoane care…

- Fara sprijin din partea Guvernului Romaniei, Laura Codruta Kovesi depinde de Franta si de Germania pentru a ajunge procuror-sef european. Fosta sefa DNA are de partea sa votul din Parlamentul European, cu o pondere foarte importanta in negocieri. Impotriva sa va fi PSD, care incearca in continuare sa-i…

- Laura Codrușa Kovesi a primit cele mai multe voturi in comisia CONT (control bugetar). Laura Codruța Kovesi - 12, Jean-Francois Bohnert (Franta) - 11 voturi, Andres Ritter (Germania) și Tinner - 1 vot, in urma audierilor de azi din Parlamentul European. Comisia LIBE (libertati civile, justitie si…

- Greva s-a declansat deja la Hamburg si se va extinde in alte aeroporturi, ca mijloc de presiune inaintea negocierilor cu patronatul, programate in 23 ianuarie. Numai in Frankfurt, potrivit operatorului aeroportuar Fraport, au fost anulate 570 din cele 1200 de sosiri si plecari de marti. Compania…

- 500 de delegați ai formațiunii de extrema dreapta Alternativa pentru Germania s-au reunit pentru a stabili candidații pentru alegerile europarlamentare, dar și pentru a discuta despre o eventuala ieșire a Germaniei din Uniunea Europeana, in absența reformarii blocului comunitar. Alexander Gauland, copresedinte…