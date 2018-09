Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Concordia Chiajna, intr-un meci din 16-imile competitiei, la care gazdele au evoluat cu doi jucatori mai putin din minutul 55.Golurile au fost marcate de Ghita…

- In runda a doua a Ligii Naționale de handbal masculin, CSU Suceava va avea din nou viața grea pentru ca va evolua pe terenul caștigatoarei Challenge Cup, Potaissa Turda. Meciul va avea loc sambata, de la ora 18:00. Intalnirea va fi una ”interesanta” cel puțin pentru Cristian Adomnicai, suceveanul nostru…

- CS Unirea Dej participa in aceste zile la primul turneu de verificare inainte de inceperea noului sezon al Diviziei A1 la volei masculin. Incepand de joi, 13 septembrie, și pana sambata, 15 septembrie, se desfașoara la Dej o noua ediție a „Cupei Unirea”, competiție la care au fost invitate echipele…

- Debut dezastruos in Liga Națiunilor! Reprezentativa Moldovei a pierdut rușinos meciul jucat in deplasare cu echipa Luxemburgului, scor 0-4. "Tricolorii" au inceput promițator partida din cadrul grupei a 2-a Ligii D.

- Foresta a inceput sezonul fotbalistic 2018-2019 cu o infrangere in Cupa Romaniei, in fața celor de la Bucovina Radauți. Sucevenii au pașit insa cu dreptul in campionatul Ligii a III-a, dispunand cu 1-0, pe Areni, de nou-promovata Șomuz Falticeni. Meciul a contat pentru etapa a doua, intrucat ...

- Dupa meciul cu FCSB, pierdut la Ovidiu, in etapa a sasea a Ligii 1, cu 1 4 in care gazdele au evoluat insa din minutul 5 in inferioritate numerica , FC Viitorul are parte de un nou adversar foarte dificil, campioana en titre a Romaniei, CFR Cluj, in deplasare Meciul se joaca in runda a saptea, duminica,…

- Viitorul a inceput cu stangul partida cu FCSB de pe teren propriu din etapa a șasea a Ligii I Betano. Elevii lui Hagi au ramas in 10 dupa primele 5 minute de joc, iar in minutul 30, Viitorul a mai pierdut un jucator. Portarul Cojocaru s-a accidentat la glezna si a fost schimbat cu Buzbuchi.Portarul…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, de la ora 18, pe teren propriu, formația Odorheiu Secuiesc. Partida de pe Stadionul Municipal Dej conteaza pentru prima etapa a noului sezon competițional. Toate echipele din judetul Cluj au fost repartizate in seria a V-a, alaturi de formatii…