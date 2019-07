In urma cu mai bine de o luna de zile, Radu Dan Floarea, patronul Tech Safety, a fost mutat in Penitenciarul Targu-Jiu. Acesta are de ispașit 4 ani, 6 luni și 20 de zile din care a facut insa un an. Pentru ca este la un pas sa faca 60 de ani, pedeapsa acestuia se va injumatați. Floarea spera sa ajunga astfel, in august, in fața comisiei de eliberari condiționate.

Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Gorj de acum un deceniu a ajuns, la final de iunie 2018, in spatele gratiilor, avand de executat o pedeapsa privativa de libertate dupa unul dintre cele mai mari „tunuri”…