- Lucian Grecu, Gabriel Amarandei, Ioan Nane si Gabriel Mardarasievici le impartasesc viitorilor absolventi din experientele lor in domeniul afacerilor, dar si despre cum pot impaca visul de a face bani cu dorinta de a-si continua studiile. Anul acesta 31 de elevi termina clasa a XII-a, fiind sprijiniti…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a anuntat, vineri, ca proiectul european privind modernizarea Drumului Judetean (DJ) 561A Giurgita – Urzicuta – Afumati – Bailesti – Motatei – Unirea – Plenita – limita cu judetul Mehedinti, in valoare de ...

- Condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca locuitorii sectorului 2 pentru ridicarea gratuita a gunoiul menajer vor fi explicate maine, miercuri, 15 mai 2019, de la ora 17.00, in cadrul unei dezbateri publice. Conducerea Primariei Sectorului 2 ii invita sa participe pe toți cei interesați sa afle…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba informeaza absolventii promotiei 2019 ca, in termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de AJOFM Alba in scopul integrarii acestora…

- Viceprimarul Bistriței, Cristian Niculae, a anunțat ca municipalitatea intenționeaza sa achiziționeze stadionul „Jean Padureanu”, care va fi demolat. Suprafața ocupata de acesta va fi amenajata ca zona de agrement, fiind practic majorata suprafața Parcului Municipal. Acest proiect va fi pus in practica…

- Statiunea Ocna Sugatag a tras cartea castigatoare. Cu pasi repezi, ajunge sa devina un veritabil pol turistic de care Maramuresul are atata nevoie. Prin proiectul Excelenta in Turism la Ocna Sugatag (ETOS), localitatea are sansa de a atrage fonduri serioase pentru investitii la fel de serioase, fapt…

- Consiliul Local Campeni se va intruni luni, 29 februarie 2019, in ședința publica ordinara pe luna februarie pentru a dezbate și aproba mai multe proiecte de hotarari propuse de primarul Ioan Calin Andreș, cat și pentru a lua la cunoștința diferite informari ce țin de buna administrare a localitații.…