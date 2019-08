Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, a facut miercuri la Antena 3 primele declarații despre suspiciunile de proxenetism care planeaza asupra cazului.„Maine vor fi declaratii”, a repetat fiica lui Dinca, intrebata daca face trafic cu minore. „Știți ce inseamna maine?”, a zis fata suspectului…

- ARAD. Un om de afaceri din Arad, care o cunoaște pe fiica lui Gheorghe Dinca, a declarat, joi, pentru Mediafax, ca aceasta le-ar fi propus unor italieni sa le duca fete pe un domeniu de vanatoare. Acesta spune ca unii investitori italieni sunt dispuși sa dea declarații in acest sens. Nicolae…

- Daniela Dinca, fiica barbatului arestat in cazul rapirilor de la Caracal, a avut legaturi foarte stranse cu un om de afaceri italian acuzat ca a facut trafic de munitie. Italianul, care a cumparat in judetul Arad un domeniu de vanatoare si 2.500 de hectare de teren agricol, a murit in februarie 2019.…

- Daniela Dinca, fiica lui Gheorghe Dinca, barbatul care le-ar fi ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, susține ca familia ei va transmite un punct de vedere cu privire la faptele tatalui ei, in urmatoarele zile.

