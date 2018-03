Stiri pe aceeasi tema

- O minora în vârsta de 15 ani a fost lovita, miercuri de dimineața, pe calea Timișorii în Aradul Nou, de un autoturism condus de o tânara în vârsta de 18 ani.

- O tanara de 19 ani a ajuns la spital vineri seara, dupa ce un autoturism a lovit-o pe trecerea de pietoni din fața Ștrandului Sun din Cluj-Napoca. Dupa accident, șoferul și-a continuat drumul fara a-i pasa de victima și de starea ei. Polițiștii au dat in urmarire BMW-ul de culoare neagra, indicat de…

- Cat in lume ai umbla, ca la Carai nu-i afla … plombari cu tehnologie moderna….Astazi ce umple’ , mane dispare’…. Primaria a cumparat 10 tone de asfalt rece pentru plombari….Niciunde nu credem ca mai gasesti tehnologie ca cea folosita de administratia Kovacs-Keizer in Carei. E pe fata sfidarea fata…

- O femeie a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Tanarul nu are permis de conducere, dar mașina cu care a lovit victima era a lui. Spune ca ar fi fost prima data cand a condus…

- O femeie, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre bulevardul 1 Mai catre strada Caraiman, unde in dreptul unei treceri pentru pietoni, a surprins si accidentat usor un barbat, de 45 de ani, care se angajase in traversarea strazii, pe marcaj pietonal.Soferita…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni in Gaești, județul Dambovița. Tanarul de 20 de ani care a provocat accidentul a fugit de la fața locului și a incercat sa se sinucida intr-o padure.

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului Rutier Baia Mare au dus la identificarea unei persoane care, dupa ce a accidentat cu autoturismul un pieton, a parasit locul faptei. Accidentul s-a produs luni dimineata, la ora 07.45, pe strada Piata Izvoare din municipiul Baia…

- Politistul care ieri dupa-amiaza a condus baut si l-a lovit cu masina pe un batran care trecea strada pe trecerea de pietoni, a fost arestat. In cursul diminetii, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat arestarea…

- Un barbat în vârsta de 68 de ani a decedat, marți dupa-amiaza, dupa ce un polițist l-a lovit în plin chiar pe trecerea de pietoni. Tragedia s-a petrecut pe sensul de mers spre Podogoria, Arad.

- Un grav accident a avut loc in centrul municipiului Arad, pe trecerea de pietoni din fata unui liceu, unde un barbat de 68 de ani se angajase in traversarea strazii pe langa bicicleta. Conform martorilor, un autoturism s-a apropiat cu viteza si l-a surprins pe pieton, care a fost aruncat in…

- Un barbat de 68 de ani a murit in aceasta dupa-amiaza dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de un politist, care a condus sub influenta alcoolului. „Din primele cercetari la fata locului s-a stabilit ca un barbat de 34 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Iuliu […]…

- In urma cu cateva minute, pe strada Iuliu Maniu din municipiul Arad a avut loc un accident mortal de circulatie. Un biciclist a fost lovit de un autoturism in zona Liceului de informatica. Conform primelor informatii, autoturismul care a provocat accidentul a fost condus de un politist. In urma impactului,…

- Un conducator auto a scandalizat opinia publica dupa ce și-a parcat automobilul chiar pe o trecere de pietoni din capitala, noteaza Noi.md. Locuitorii orașului au fotografiat mașina și au postat fotografia pe o rețea de socializare. Imaginea a stirnit indignarea internauților.

- Un polițist aflat la volanul mașinii sale a lovit o fata chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul a iscat o altercație între însoțitorii fetei și șofer. Accidentul s-a petrecut marți, 6 martie, la ora 14.20, pe Bulevardul Tomis, pe trecerea de pietoni din dreptul magazinului Mega Image…

- O tanara in varsta de 16 ani a fost accidentata, marti dupa-amiaza, pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta, de un autoturism condus de un politist, in zona unui mare centru comercial, informeaza Inspectoratul de Politiei al Judetului (IPJ) Constanta. Potrivit IPJ, soferul care a accidentat…

- Proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, omul de afaceri Daniel Serghei Condratov, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata in 27 februarie 2018, la Curtea de Apel Alba Iulia. Barbatul a…

- Astazi, 5 martie a.c., in jurul orei 09.20, un barbat, de 30 de ani, din localitatea Vadu Oii, a condus un autoturism, pe strada Plantelor, din localitatea Harsova, iar in dreptul unui marcaj pietonal, situat in fata unui supermarket, a surpins si accidentat usor o femeie, de 43 de ani, care se angajase…

- O femeie care traversa strada pe o trecere pentru pietoni a fost lovita de un autobuz al Societații de Transport Public Timișoara și proiectata pe trotuar. Șoferul a franat brusc dupa ce mașina din fața lui a oprit la trecerea de pietoni. Accidentul a fost surprins de un șofer cu o camera video instalata…

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta, scrie digi24.ro.

- Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput…

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite grav, miercuri seara, in Constanta, intr-un accident pe trecerea de pietoni. Copilul este resuscitat de medici, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In data de 15.02.2018, in jurul orei 19.00, un echipaj de poliție rutiera s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca o persoana care traversa strada trecerea de pietoni amplasata langa sensul giratoriu de la intersecția bulevardului 22 Decembrie cu bulevardul Nicolae Balcescu, din municipiul…

- Minora, din județul Maramureș, se afla in traversarea strazii pe trecerea de pietoni marcata și semnalizata corespunzator, cand a fost lovita de un autovehicul condus de un tanar din județul Timiș. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest de catre polițiștii rutieri sosiți la fața locului, rezultatul…

- Un sofer care a parcat pe o trecere de pietoni s a trezit cu o surpriza neplacuta. Pe capota autoturismului, un cetatean l a pedepsit scriind trecere de pietoni. Imaginea a fost postata pe Facebook cu urmatorul mesaj:Nenea asta a parcat pe o trecere de pietoni. Merita ce a patit , se arata in mesajul…

- In aceasta dimineața, in jurul orelor 9.30, s-a produs un accident de circulație in zona trecerii de pietoni de la blocurile ANL din Sud, vizavi de benzinaria Nisprod. Șoferul unei mașini Skoda cu numere de Buzau nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație și a fost lovit de o autoutilitara Iveco…

- Un tanar de 22 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a lovit an plin o minora de 12 ani, in timp ce aceasta traversa strada pe trecerea de pietoni. Fetita a fost internata in spital pentru ingrijiri medicale.

- Procuratura municipiului Chisinau a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a avocatului retinut in decembrie 2017. Acesta a accidentat patru persoane care traversau regulamentar carosabilul, printre acestia erau si doi copii. Mai mult avocatul a parasit locul…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe trecerea pentru pietoni din dreptul cladirii Conpet de pe Bd. Independentei. Doua adolescente in varsta de 16 ani au fost acrosate de o masina care iesea din statia de taxi. Potrivit IJP Prahova, la volan se afla un tanar…

- In urma cu putin timp s-a petrecut inca un accident rutier deosebit de grav. Din informatiile primite este vorba de fostul comandant al politiei orasului Viseu de Sus. Conforma informatiilor oficiale, Alexandru Ion, in varsta de 60 de ani, fostul comandant al politiei orasului Viseu de Sus, s-a angajat…

- O femeie din Yaroslavl a fost lovita violent de o mașina in timp ce traversa strada. Dupa ce a fost zdrobita, femeia s-a ridicat și și a mers mai departe.Totul s-a intamplat pe strada Sovetskaya din Yaroslavl.

- O fetita de 1 an si 7 luni si tatal ei au fost loviti sambata seara pe trecerea de pietoni din cartierul Brazda lui Novac. Soferul a fugit de la locul accidentului si este cautat de oamenii legii de doua zile.

- Un tata si fiica lui de un an si sapte luni au fost loviti aseara pe trecerea de pietoni in cartierul Brazda lui Novac. Soferul a fugit de locul accidentului, iar acum este cautat de oamenii legii.

- Un barbat de 33 ani și fetița sa, de 1 an și 7 luni, au fost accidentați pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda. Barbatul traversa strada alaturi de feetița sa, care se afla pe o tricicleta. Potrivit ...

- Politistii si procurorii din Resita au reusit sa obtina arestarea barbatului din Cornereva acuzat ca si-a ucis doi copii. Individul a fost audiat ore intregi iar judecatorii au hotarat ca el sa fie arestat. Va reamintim ca procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin au dispus, la data…

- "Daca s-ar face un clasament al zonelor negre din Ploiești unde periodic se intampla accidente, bulevardul București ar fi cu siguranța in top.", a scris pe Facebook un ploiestean care a surprins in cateva fotografii situatia dezastruoasa a iluminatului public stradal din zona uneia dintre cele mai…

- Un tanar de 23 de ani care a provocat un accident mortal la Aiud in urma caruia o femeie și-a pierdut viața iar nepoata sa a fost ranita grav, a fost trimis in judecata. Tanarul, din Ciumbrud, este acuzat de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud a dispus trimiterea in judecata a tanarului de 23 de ani din localitatea Ciumbrud care, aflat sub influenta alcoolului la volan, a omorat o femeie care traversa trecerea de pietoni.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud a dispus trimiterea in judecata a tanarului de 23 de ani din localitatea Ciumbrud care, aflat la volanul unui autoturism sub influența alcoolului, a lovit pe o trecere de pietoni din Aiud o femeie de 63 de ani și o minora in varsta de 11 ani. In urma accidentului…

- Doua accidente de circulație, soldate cu ranirea a doua persoane, un copil și o femeie, s-au produs in ultimele 24 de ore in Bistrița. Victimele traversau regulamentar pe trecerea pentru pietoni.

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Cristina Constantin avea 35 de ani si isi lasase cei doi copii, o fetita in varsta de 7 ani si un baiat de 11 ani, in grija mamei, iar ea plecase sa munceasca. Femeia era ingrijitoare in Italia. Din pacate, viata Cristinei s-a sfarsit brusc in seara de 7 ianuarie.

- Un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Vama, a sfarsit tragic dupa ce a fost lovit violent de un autoturism BMW, chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut in seara ultimei zile din 2017, in jurul orei 17.45, pe DN 17, in centrul comunei Vama. Masuratorile efectuate de politisti au…

- Un tanar de 23 ani a fost accidentat pe trecerea de pietoni, in aceasta seara, in Micalaca, in zona fostului magazin Billa. Acesta s-a angajat in traversare pe trecerea marcata si semnalizata corespunzator, moment in care a fost lovit de un autoturism condus de un barbat in varsta de 65 de ani. In urma…

- Potrivit primelor informatii, evenimentul rutier deosebit de grav s-a produs pe fondul vitezei excesive a masinii care a izbit in plin victimele pe o trecere de pietoni semnalizata corespunzator de pe bulevardul Otelarilor din Galati.

- In urma cu doi ani, un moment de neatentie si o defectiune la sistemul de iluminare al unei autoutilitare au fost motivele principale care au determinat un accident rutier petrecut pe trecerea de pietoni și soldat cu moartea unei femei de 53 de ani. Tragedia a avut loc pe DN75, intre Bistra și Campeni.…

- Accident provocat de neatenție și o defecțiune la sistemul de iluminare al mașinii. Inculpatul este recidivist, fiind condamnat definitiv in 2016 intr-un dosar DIICOT. Un barbat din Baia de Arieș, in varsta de 39 de ani, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a provocat un accident rutier…