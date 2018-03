"Afacerile" milionarului roman care s-a sinucis in drum spre Costa Rica: cum s-au evaporat pana in Brazilia subventii de zeci de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a schimbat din functie, miercuri, pe sefii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Deciziile au fost publicate deja in Monitorul Oficial. Astfel, fostul ministru de Finante Ionut Misa i-a…

- Utilizatorii romani pot folosi, incepand de astazi, Google Maps in limba romana. Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificarea este deja vizibila in cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot schimba limba de afisare din meniul lateral. Alte…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6659 lei pentru un euro. E cea mai mare cotatie a euro din 26 ianuarie. Maximul istoric al euro a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Miercuri, euro valora oficial 4,6651 lei. Dolarul american,…

- CE vrea explicatii de la Metrorex in legatura cu constructia magistralei M6, care ar urma sa lege Bucurestiul de aeroportul international Henri Coanda. Comisia vrea sa stie de ce costa atat de mult si de ce ocoleste centrul orasului, avand in vedere ca investitia ajunge la 1,3 miliarde de…

- Statul roman te-a furat si ti-a furat cam mereu, iar daca ai impresia ca nu te afecteaza direct combinatiile astea, un "magazin online" iti arata ca te inseli. O multime de proiecte care mai de care mai interesante apar zilnic pe Internet, iar acum e randul unuia care iti arata cat de mult…

- Romania trebuie sa evite initiative legislative care pot pune in pericol stabilitatea financiara, cum ar fi cea referitoare la plafonarea dobanzilor, avertizeaza Fondul Monetar International. "Initiativele legislative care pot pune in pericol sistemul financiar trebuie evitate. Acestea se…

- Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor. "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta,…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a anuntat ca va da in judecata Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca, la patru ani de cand a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judetul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentatiei de accesare a fondurilor europene…

- ANAF scoate la licitatie automobile intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Spre deosebire de preturile de pe piata, automobilele vandute de ANAF par a fi accesibile pentru toata lumea. Totusi, este o decizie buna sa-ti achizitionezi un automobil confiscat?…

- Ca sa nu-ti mai pierzi contactele sau pozele de pe telefon niciodata, ar fi bine sa ai in vedere cum faci backup la Android pe Google, scriu cei de la Playtech.ro. In teorie, telefonul tau Android este interconectat in permanenta cu un cont de Google. Ai nevoie de respectivul cont pentru a…

- Liviu Dragnea asteapta ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa ii raspunda la scrisoarea pe care confirma ca i-a trimis-o si in care ii cere explicatii despre cresterea ratei inflatiei. "Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune",…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul, potrivit unei noi legi, inspirate din practica japoneza. Astfel, munca la distanta a fost…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, continuand astfel maratonul diplomatic din ultimele zile, in care s-a intalnit cu reprezentanti occidentali ingrijorati de situatia justitiei si a statului de drept din Romania.…

- Romanii formeaza in 2018, dupa francezi si inaintea marocanilor, al doilea grup de cetateni straini prezenti la Bruxelles, conform statisticii publicate marti de Institutul bruxellez de statistica si analiza (IBSA). Conform sursei citate, francezii reprezinta 15,2%, romanii 9,3%, iar marocanii…

- Liviu Dragnea ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR. Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea…

- Amabsadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a dus marti la Parlament, unde a avut o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, conform…

- De la 1 ianurie 2019, Romania va interzice comercializarea pungilor din plastic subtire si foarte subtire, cu maner. Proiectul initiat de Guvern, care transpune o directiva europeana, a fost votat in unanimitate de senatori. "Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Italiei la Bucuresti, Marco Giungi, insa nu inainte de a participa la o intalnire care are loc la hotelul primarului Robert Negoita (PSD), de la Sectorul 3. Dancila si-a anuntat participarea la lucrarile Adunarii…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi un moment de rascruce pentru City of London si ii va slabi rolul de unul dintre cele mai importante centre financiare din lume. Joachim Wuermeling, unul dintre membrii board-ului executiv al Bundesbank, considera ca Brexit-ul va mari costurile…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6572 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins luni, 4.6534 lei/euro. Marti, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, continua sa se deprecieze si ajunge 3,7738…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Masina Tesla Roadster care i-a apartinut lui Elon Musk si care a fost lansata in spatiu la bordul rachetei Falcon Heavy nu va mai trece pe langa planeta Marte, asa cum isi dorea fondatorul companiei SpaceX, ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter. Elon Musk a anuntat ca masina…

- Nu mai putin de 600 de persoane din nord-vestul tarii vor invata sa deschida si sa managerieze o afacere in cadrul proiectului Creative START implementat cu bani europeni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) in parteneriat cu Blocul National Sindical.…

- Autoritatile de la Phenian sustin ca Statele Unite au mobilizat capacitati nucleare pentru a putea lansa un atac preventiv limitat impotriva Coreei de Nord. "Oficiali americani, inclusiv secretarul Apararii si directorul CIA, au vorbit in mod repetat despre amenintarea nucleara si balistica…

- O instanta de apel din Coreea de Sud a confirmat, luni, vinovatia mostenitorului imperiului Samsung judecat pentru coruptie, insa i-a schimbat pedeapsa in inchisoare cu suspendare si a dispus sa fie eliberat imediat. Cel mai probabil va fi depus apel impotriva deciziei, care nu e definitiva.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii…

- Ministerul Energiei estimeaza ca va lua 1,073 miliarde lei din privatizarea Rompetrol Rafinare si a Electrocentrale Bucuresti, arata un proiect de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei. "In bugetul…

- Premiul Simonei Halep pentru finala disputata la Australian Open aproape ca s-a injumatatit dpa ce castigul a fost impozitat. Finalista turneului de la Melbourne a primit un cec in valoare de 1,6 milioane de dolari, dupa infrangerea cu Caroline Wozniacki. Numai ca din acesti bani…

- Departamentul de Justitie si Comisia pentru bursa si valori mobiliare din Statele Unite au inceput o ancheta pentru afla daca Apple a incalcat legislatia financiara dupa ce a incetinit functionarea iPhone-urilor mai vechi. In urma cu cateva saptamani, compania a recunoscut ca incetineste performantele…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, a anuntat, marti, ca Turcia a semnat un contract cu Moscova pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, devenind a doua tara din NATO care va detine astfel de rachete. Federatia Rusa ar trebui sa inceapa livrarile in martie 2020. "Acestea sunt…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca nemultumirile cetatenilor sunt legitime si ca in termen de cel mult o saptamana vor fi anuntate masurile aferente. "Nu este niciun interes sa bulversam catusi de putin…

- Ministerul Finantelor Ionut Misa a discutat luni cu liderul PSD Liviu Dragnea mai multe eventuale modificari in ce priveste depunerea Declaratiei 600, masura ce vizeaza 210.000 de romani si care a starnit revolta in randul acestora. Potrivit unor surse citate de Profit.ro, se pare ca termenul…

- Senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat, duminica, pe liderul PSD Liviu Dragnea de faptul ca, in 2018, va da "lovitura fatala" economiei si justitiei, el evidentiind cresterea galopanta a preturilor si revenirea inflatiei in 2017. "In 2017, preturile au explodat. Asta inseamna ca desi ati avut…

- Biroul Federal pentru Investigatii verifica daca bancherul rus Aleksandr Torsin, un apropiat al presedintelui Vladimir Putin si viceguvernator al Bancii Centrale a Rusiei, a trimis bani Asociatiei Nationale pentru Arme de foc din Statele Unite pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige alegerile din…

- In weekend, Romania va fi afectata de un ciclon de origine mediteraneana care va aduce precipitatii si sub forma de ninsoare, chiar in weekendul in care sunt anuntate proteste de mare amploare in toata tara, cat si in diaspora. "Va fi maine (sambata - n.red.) in partea de sud, est si centru.…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia de premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. "Daca colegii au…

- La scurt timp dupa terminarea Comitetului Executiv al PSD, premierul Mihai Tudose a confirmat, pe scarile PSD, ca demisioneaza, explicand ca e decizia partidului pe care el o respecta. "Merg la Palatul Victoria sa imi iau lucrurile de acolo, nu voi asigura interimatul. Acum relatia cu Dragnea…

- Autoritatile franceze sunt in alerta din cauza unei epidemii de gripa care se manifesta in intreaga tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In consecinta, romanilor care vor pleca in perioada urmatoare in aceasta tara sau care sunt deja acolo li se recomanda sa se vaccineze imbotriva…

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. Este de asteptat aglomeratie in trafic in aceasta dimineata, mai ales ca e prima zi de scoala…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Apple a confirmat oficial ceea ce nu era dificil de dedus: toate dispozitivele sale cu iOS si toate sistemele din seria Mac sunt afectate de Meltdown si Spectre, cele doua gauri de securitate ale procesoarelor grafice. La mai bine de 24 de ore dupa ce problemele de securitate Meltdown si Spectre,…

- Premierul Romaniei, Mihai Tudose, a anuntat vineri ca vor fi luate anumite "masuri de eficientizare", atat in cadrul Guvernului, cat si la nivelul tuturor celor care sunt pusi sa ia decizii. Intrebat la Romania TV daca in ianuarie ar urma sa aiba loc o evaluare a Cabinetului sau, seful Executivului…

- Gheorghe Dimitrescu, consilierul lui Florin Iordache (foto) care a aranjat pe bani grei vizita lui Liviu Dragnea in SUA, va fi noul consul al Romaniei la Bonn, conform unei Hotarari de Guvern initiate de ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Hotararea de Guvern s-a aflat pe ordinea de zi…