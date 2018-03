Afacerile milionarului Comana: Patru dintre imobilele cumparate de la Dragnea au fost vandute inainte sa puna DNA sechestru pe ele

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT efectueaza cercetari, la sesizarea SRI, fata de un cetatean roman de nationalitate palestiniana, in varsta de 30 ani, suspectat de implicare in promovarea unor mesaje radicale specifice organizatiei teroriste DAESH si instruire cu privire la folosirea unor dispozitive explozive. Procurorii…

- In esenta era vorba de bani pe care Regiotrans ii incasa de la statul roman, in baza unor subventii pentru transportul public de calatori si care trebuiau investiti in dezvoltarea transportului feroviar. Prin diverse artificii financiare, o parte din bani ar fi ajuns in alta parte. Mai multe rapoarte…

- Un raport al inspectorilor antifrauda din cadrul Fiscului dezvaluie ca milionarul Costel Comana, cel care la sfarsitul lunii februarie 2015 a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica, a transferat banii din firma Regiotrans catre alte societati pe care le controla sau catre propriile conturi.…

- Actorul Vladimir Gaitan a vorbit despre moartea actriței Aimee Iacobescu. Moartea actriței Aimee Iacobescu, la varsta de 71 de ani , i-a intristat pe mulți dintre colegi de breasla ai acesteia. Aimee Iacobescu a murit la Spitalul Elias , unde a suferit un stop cardio-respirator, iar medicii nu au mai…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei din Romania informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Arges, Calarasi, Constanta, Dambovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Teleorman si Tulcea se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa.

- Fosta secretara PSD, Anisa Stoica, inculpata in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman, afirma ca in perioada in care a lucrat la PSD ar fi fost jignita si umilita: „Am lucrat ca un sclav pe plantatie.” Ea a explicat cum a motivat Liviu Dragnea alegerea ei: „Pe Anisa o angajez de frumoasa.”…

- Seful serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, compania fostului milionar Costel Comana Regiotrans SRL, precum si companiile Rail Force SRL si RC CF Trans SRL, au fost trimise in judecata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) intr-un dosar cu prejudiciu de peste 1 miliard de lei. Seful…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au trimis-o in judecata pe Estrella Ștefanescu, șef serviciu Urmarire Transporturi in cadrul CNCF CFR SA, pentru șapte fapte de luare de mita. Alaturi de aceasta vor mai fi judecați Iorgu Ganea, asociat al…

- Scolile din judetele afectate de conditiile meteo raman inchise pana la sfarsitul saptamanii. Pe data de 1 martie, cursurile școlare vor fi suspendate integral in municipiul București și județele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman, iar in Tulcea vor fi…

- Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar, relateaza Agerpres.Bombonica Prodana nu este prezenta…

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, este audiat, luni, in dosarul Tel Drum, de procurorii DNA. Fostul sef al ANAF l-a acuzat pe presedintele PSD ca minte, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca nu are nicio legatura cu firma Tel Drum. In dosarul „Tel Drum”, in 13 noiembrie 2017, procurorii…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis inca de vineri doua atentionari Cod galben de depasire a cotelor de aparare pentru anumite sectoare ale Dunarii, valabile pana in data de 31 martie 2018. "Avand in vedere situatia hidrologica actuala si prognoza evolutiei situatiei hidrometeorologice…

- Hidrologii au emis o avertizare cod galben pentru Dunare, anuntand ca nivelul apei este in crestere si se vor depasi cotele de aparare in anumite zone. Avertizarea a intrat in vigoare sambata, la ora 6.00, si este valabila pana in 31 martie, la ora 16.00. ”Avand in vedere situatia hidrologica actuala…

- Cod Galben ptr sectoare ale Dunarii din aceasta dimineata Foto: Arhiva. Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor anunta ca din aceasta dimineata intra în vigoare un Cod Galben pentru anumite sectoare ale Dunarii, atentionare valabila pâna pe 31 martie.…

- Procurorii DNA Constanta precizeaza ca cele sase persoane retinute vineri pentru santaj si camatarie au dat bani cu camata unor oameni de afaceri, dupa care ii santajau sa le remita sumele imprumutate la care adaugau dobanzi substantiale. Potrivit unui comunicat al DNA, Suliman Giuniet,…

- Procurorii DIICOT de la au descins joi dimineața la trei locații din Pitesti si Slatina, intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de efectuare de operatiuni comerciale cu substante susceptibile de a avea efect psihoactiv și ucidere din culpa. In dosar exista suspiciunea rezonabila ca suspectul din…

- In urma cu un an, pe 14 martie 2017, in jurul orei 15.00 un apel la numarul de urgenta 112 anunta ca un barbat din Constanta a fost gasit spanzurat intr o locuinta din complexul Arena Regia situat la iesire din statiunea Mamaia spre Navodari. La fata locului au fost solicitati sa intervina medicii de…

- Curtea Suprema urmeaza sa se pronunte astazi in dosarul in care procurorii DNA au facut apel la decizia de achitare pe fond a liderului liberal Ludovic Orban. Procurorii au cerut o pedeapsa cu executare, spre limita minima.

- Circulatia pe doua autostrazi si cinci drumuri nationale este oprita, joi, din cauza vremii, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, autostrazile inchise sunt A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea. De asemenea, sunt…

- Autostrazile A2, intre Bucuresti si Constanta, si A4, intre Ovidiu si Agigea precum si alte sapte drumuri nationale raman inchise circulatiei joi dimineata, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Drumurile inchise sunt DN 22, intre Baia si Ovidiu, DN 22A, intre Cataloi…

- Circulatia autovehiculelor este oprita din cauza conditiilor meteorologice, marti dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 30 de drumuri nationale, precum si pe 41 de drumuri judetene, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului…

- Vremea in București, 27 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori, viscol și ger . Toate școlile sunt inchise, iar legaturile cu Constanța și Giurgiu sunt blocate, dupa ce Autostrada Soarelui a fost inchisa . Vezi galeria foto + 9 + 9 Vremea in București, 27 februarie 2018. Valul…

- Vremea rea face și mai dificila salvarea vieților. Doua echipaje de salvare au intervenit cu câte o șenilata pentru a prelua un batrân din județul Teleorman și alte trei persoane din Constanța.

- Mai multe tronsoane de drum sunt inchise circulatiei in judetul Teleorman, printre care trei nationale (DN 65E, DN65A, DN51) si 10 judetene, iar viscolul ingreuneaza interventia autoritatilor, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, cu situatia din…

- Traficul rutier pe DN 51 si pe DN 5A a fost inchis din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea. Raman inchise si DN 41, DN 65A si DN 65E, precum si Autostrada Soarelui, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit CNAIR, s-a inchis circulatia…

- Avand in vedere ca incepand cu ora 07:00 a intrat in vigoare codul portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite si vizibilitate scazuta recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in cazuri de stricta necesitate. Cele mai afectate judete de conditiile meteorologice extreme din aceasta…

- Reprezentantii MAI au anuntat ca A2 va fi inchisa, luni, intre km 220 si 160, pe sensul catre Bucuresti, pentru ca utilajele de deszapezire sa poata actiona. Centrul Infotrafic precizeaza ca pe A2 este viscol puternic. „Autostrada 2, intre km 220-160 pe sensul catre Bucuresti va fi inchisa…

- Barbatul al carui nume se aude in celebrul clip “Cristi, ba, Cristi!!” a primit o veste extraordinara de la procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Motru. Dosarul in care se faceau investigatii dupa ce ar fi condus un autoturism, avand acest drept suspendat, a fost clasat. Surse susțin…

- CHIȘINAU, 20 feb – Sputnik. Alte 5 persoane au fost escortate astazi, 20 februarie, la CNA pentru audieri în dosarul ilegalitatilor, comise de catre un grup infractional, specializat în legalizarea constructiilor autorizate si neautorizate din Chisinau. Este vorba despre un specialist…

- Moartea miliardarului Dinu Patriciu a lasat in urma o multime de intrebari fara raspuns si lucruri nerezolvate. Dupa ce acesta a trecut in nefiinta, fiicele lui, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan.

- Tribunalul Constanța Tribunalul Constanța a amanat sentința in dosarul in care fostul primar Radu Mazare este acuzat de procurorii DNA Constanța de abuz in serviciu pentru ca ar fi aprobat vanzarea la un preț subevaluat a unor terenuri din stațiunea Mamaia, cauzand astfel un prejudiciu de peste patru…

- Robert Negoita va fi audiat, joi, ca martor, in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, una dintre cele doua angajate DGASPC Teleorman care, potrivit DNA, lucrau la PSD, fiind angajata la cabinetul de parlamentar al actualului edil al Sectorului 3."Eu…

- Deși mașinile sufoca aproape orice strada și orice colțișor de asfalt din județ, Vasluiul se afla pe ultimul loc in clasamentul național care inventariaza marimea parcurilor auto din fiecare județ, cu 175 de mașini inmatriculate la mia de locuitori. Clasamentul județelor unde s-au inregistrat cele…

- Procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, referindu-se la dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii pentru ca faptele s-au prescris, ca, dincolo de faptul ca in acest dosar procurorii au facut patru rechizitorii si au trimis in judecata mai multe…

- PSD Constanta a reusit sa si creeze departamentele interne, dupa ce, anul trecut, la Comitetul Executiv National al PSD desfasurat la Navodari, liderii partidului au anuntat infiintarea noilor departamente in cadrul formatiunii. Acestea sunt: Departamentul pentru politici sociale si dialog social; Departamentul…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a finalizat ancheta privind moartea fotbalistului Patrick Ekeng, medicul Elena Mihaiela Duta, delegat sa asigure asistenta medicala la meciul in care a decedat jucatorul, fiind trimis in judecata pentru ucidere din culpa.

- Direcția Naționala Anticorupție, din nou in corzi! Mai exact, ICCJ a dat trei luni DNA sa dea soluție in dosarul in care a inceput urmarirea penala in urma cu 2 ani impotriva fostului Procuror General Tiberiu Nitu, mai exact in controversatul dosar ”Girofarul”. Pe acest dosar, Nitu și-a dat demisia…

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT in dosarul sinuciderilor provocate de jocul Balena Albastra. Anchetatorii au investigat cinci cazuri de sinucideri si alte cinci de copii care s-au ranit singuri, dar le-au clasat pe toate. Potrivit anchetatorilor, nu s-au gasit date care identifice acele…

- Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, se lanseaza in afaceri cu imobiliare, dupa ce s-a retras recent din cele cu restaurante. Conform jurnalistilor de la Profit.ro, Valentin Stefan Dragnea a infiintat recent o firma cu sediul social in Bucuresti si care se va ocupa cu lucrari de constructii.…

- Tribunalul Teleorman a decis luni intrarea in insolventa a firmei Tel Drum, desi aceasta este pe profit. Decizia nu este insa definitiva, iar apelul poate fi dat in termen de 7 zile.Procurorii DNA au solicitat Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand…

- Conform procurorilor DNA, Gheorghe Stefan i-ar fi dat lui Arsene 100.000 de euro, pentru a-l elimina din viata politica pe Culita Tarata, fostul sef al CJ Neamt.Dosarul cu care DNA l-a incoltit pe Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, contine o multime de informatii surprinzatoare.…

- Cazul unei batrane din Navodari care traieste pe strada a emotionat multi oameni, care nu au putut sa ramana indiferenti. Luiza Rosentzveig, fondatoarea Asociatiei Caritatea din Constanta, a postat pe Facebook fotografii cu femeia imbracata foarte gros, care sta afara, in ger, si vinde caciuli si manusi…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Salaj a deschis, in paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie in cazul scandalului dintre cei doi polițiști din Șimleu Silvaniei. Mai mult, surse judiciare susțin ca, in urma analizelor…

- Societatea Tel Drum a fost pusa astazi sub acuzare pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu, intr-un dosar legat de obtinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finantari din fonduri europene,…

- DNA a extins cercetarile in dosarul Tel Drum, societatea fiind pusa sub invinuire pentru constituire de grup infractional, evaziune fiscala si complicitate la abuz in serviciu. Procurorii au pus sechestru pe toate bunurile mobile si imobile ale firmei.

- Rasturnare de situatie in dosarul in care Laurentia Mariana Militaru, fost director al Directiei Judetene de Sanatate Publica Tulcea, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA Constanta, pentru abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Pe…

- Ciprian Bahica este tânarul care și-a pierdut viața azi noapte în urma cumplitului accident ce a avut loc în stațiunea Mamaia, pe DC 86, pe sensul de mers dinspre municipiul Constanța catre Navodari. Barbatul în vârsta de 28 de ani, din Constanța, aflat la volanul…

- Ciprian Bahica este tânarul care și-a pierdut viața azi noapte în urma cumplitului accident ce a avut loc în stațiunea Mamaia, pe DC 86, pe sensul de mers dinspre municipiul Constanța catre Navodari. Barbatul în vârsta de 28 de ani, din Constanța, aflat la volanul…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, se afla deja de cateva zile bune in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic. Conform presei centrale, Radu Mazare nu ar fi plecat singur, ci insotit de Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului…