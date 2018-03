Afacerile lui Trump, la bani mărunţi: Anchetă privind ingerinţele Moscovei în campania electorală din SUA Citatiile judiciare au fost adresate Organizatiei Trump, fiind un nou pas spre aducerea investigatiei mai aproape de actualul lider de la Casa Alba. Nu este clar care este sfera de incidenta a ordinelor judiciare care vizeaza activitatile Organizatiei Trump, o asociatie care include toate companiile presedintelui si familiei acestuia.



Echipa procurorului special Robert Mueller vrea toate documentele referitoare la Rusia si la alte domenii vizate de investigatie.

Masura judiciara este cel mai recent semnal ca investigatia va continua cel putin cateva luni. In ultimele saptamani,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

