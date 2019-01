Afacerile lui Trump, cercetate de comisii parlamentare

Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre cele mai puternice comisii parlamentare americane, aflate din ianuarie in mainile democratilor, au cerut de la Deutsche Bank informatii cu privire la relatiile sale de afaceri cu presedintele Donald Trump, informeaza AFP. "Banca a primit o cerere de la Comisia pentru servicii…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, a fost citat pentru audieri în Senatul SUA la jumatatea lunii februarie, afirma surse citate de postul CNN si de site-ul Axios.com, scrie Mediafax.Comisia senatoriala pentru Informatii l-a convocat pentru audieri pe Michael…

- Avocați ce reprezinta Comisia de Afaceri Externe și Comisia pentru Informații din Camera Reprezentanților din SUA urmeaza sa discute luni despre posibila convocare la audieri a interpreților care au participat la intrevederile dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, relateaza ABC News,…

- Liderul democratilor din Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor, Adam Schiff, a spus, duminca, ca președintele SUA, Donald Trump, s-ar putea confrunta cu "o reala posibilitate de a face pușcarie", dupa ce procurorii au indicat saptamana trecuta ca a direcționat plați ilegale in timpul…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

