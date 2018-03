Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA cer judecatorilor care au pe masa dosarul "Regiotrans" confiscarea averii milionarului Costel Comana, cel care la sfarsitul lunii februarie 2015 a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica. Printre bunurile puse sub sechestru de DNA sunt si doua terenuri, la Azuga si Cheia,…

- La data de 29 martie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Navodari au depistat doi barbati, in varsta de 18, respectiv 46 de ani, ambii din orasul Navodari, judetul Constanta, care ofereau spre comercializare, in zona a doua societati comerciale, mai multe pachete cu tigarete netimbrate.Bunurile,…

- 20 de localitati din judet sunt afectate de inundatii: apa a intrat in peste o suta de gospodarii; doua drumuri judetene sunt inchise in Eveniment / Din cauza topirii rapide a zapezii, a precipitațiilor cazute in ultima perioada, a scurgerilor de pe versanți ori reversarior unor rauri, in mai multe…

- Coduri prelungite pe Dunare pana pe 6 aprilie Din cauza precipitatiilor cazute în ultimul timp, dar si a topirii zapezii, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis coduri portocalii si galbene de inundatii pe aproape tot cursul românesc al Dunarii, pâna…

- Hidrologii au instituit cod galben de inundatii pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea. Avertismentul este valabil incepand de luni de la ora 12:00 si va ramane in vigoare pana miercuri, la ora 18:00.

- CFR a anuntat ca vineri sunt anulate 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea si intre Slobozia si Ciulnita, din cauza conditiilor meteo. Lista trenurilor anulate. In plus, pana la ora 20.00, este cod galben de ger in Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumatatea…

- Prognoza meteo la inceputul saptamanii. Lapovita si ninsoare, cu depunere de polei, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis o informare, ce a intrat in vigoare luni dimineața, 19 martie, de la ora 6.00 și este valabila pana marți seara ora 21.00. Temporar vor fi precipitații, mai ales sub forma…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis inca de vineri doua atentionari Cod galben de depasire a cotelor de aparare pentru anumite sectoare ale Dunarii, valabile pana in data de 31 martie 2018. "Avand in vedere situatia hidrologica actuala si prognoza evolutiei situatiei hidrometeorologice…

- Hidrologii au emis o avertizare cod galben pentru Dunare, anuntand ca nivelul apei este in crestere si se vor depasi cotele de aparare in anumite zone. Avertizarea a intrat in vigoare sambata, la ora 6.00, si este valabila pana in 31 martie, la ora 16.00. ”Avand in vedere situatia hidrologica actuala…

- Cod Galben ptr sectoare ale Dunarii din aceasta dimineata Foto: Arhiva. Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor anunta ca din aceasta dimineata intra în vigoare un Cod Galben pentru anumite sectoare ale Dunarii, atentionare valabila pâna pe 31 martie.…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, in data de 15 Martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 7.994,…

- Fostul premier Victor Ponta, sub aparența ca nu-i place sa spele rufele in public, da o replica de ținut minte lui Dragnea caruia ii prevede 150 de ani de pușcarie daca Maior și Coldea spun tot ce știu despre el. O sa iasa din pușcarie in 2040 acest ”chelner de Teleorman”. „Dragnea nu vrea ...

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare tip Cod galben pentru mai multe judete ale tarii printre care si Constanta. Astfel in judetele Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, municipiul Bucuresti, se semnealeaza ploi slabe care se pot transforma in polei. ...

- O informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat a intrat in vigoare de joi, de la ora 23.00 si este valabila pana duminica, 4 martie, la ora 10.00. Meteorologii avertizeaza ca, temporar, vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor. Va ninge,…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Circulatia pe doua autostrazi si cinci drumuri nationale este oprita, joi, din cauza vremii, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, autostrazile inchise sunt A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea. De asemenea, sunt…

- School classes will be fully suspended on March 1 and 2, due to bad weather conditions, in the counties of Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman and in Bucharest. "Also, in Arges and Dolj counties, classes will be suspended only on March 1, and a decision for Friday,…

- Fotbalul județean din Vrancea știe ce-l așteapta in vara, la meciul de baraj pentru promovarea in Liga a III-a. Campioana sa va juca doua partide cu cea mai buna formație din județul Constanța. Așa cum a aratat prima parte a campionatului județean din Vrancea pentru titlul de campioana…

- Road traffic is still closed on the A2 (between Bucharest and Constanta) and A4 (between Ovidiu and Agigea) motorways and on 11 national road sections in the blizzard-hit counties, while on 13 road sectors restrictions were maintained for heavy-duty vehicles, the National Road Traffic Management…

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta,…

- Scolile raman inchise in continuare din cauza viscolului in Bucuresti si in unsprezece judete, a anuntat, luni seara, Ministerul Educatiei, care a precizat ca in doua dintre aceste judete - Teleorman si Ilfov - cursurile raman suspendate inclusiv vineri. Potrivit Ministerului Educatiei, din cauza…

- Autoritațile din Teleorman au decis suspendarea cursurilor in toate școlile din județ, in condițiile in care numeroase tronsoane de drum sunt blocate. In aceste condiții, zece liceeni care provin din familii din mediul rural au fost preluați de la internatul unui liceu de catre echipaje ale Inspectoratului…

- Circulatia pe doua autostrazi si 22 de drumuri nationale este oprita, marti, din cauza vremii, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Cele mai afectate judete sunt Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Teleorman, Tulcea si Vrancea. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei…

- Vremea in județul Galați, 27 februarie 2018. Saptesprezece unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise din cauza drumurilor impracticabile. Un numar de 17 unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise, marti, din cauza accesului dificil al microbuzelor scolare pe drumurile acoperite…

- Circulatia autovehiculelor este oprita din cauza conditiilor meteorologice, marti dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 30 de drumuri nationale, precum si pe 41 de drumuri judetene, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului…

- Valul de aer rece care s-a abatut asupra Romaniei a facut ca temperaturile sa scada foarte mult, de aceea ziarul Libertatea a realizat un experiment pentru a vedea in cat timp ingheata apa turnata peste un metal. Pentru a realiza acest experiment a fost nevoie de doua sticle, una a fost umpluta cu apa…

- Traficul rutier pe DN 51 si pe DN 5A a fost inchis din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea. Raman inchise si DN 41, DN 65A si DN 65E, precum si Autostrada Soarelui, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit CNAIR, s-a inchis circulatia…

- Reprezentantii MAI au anuntat ca A2 va fi inchisa, luni, intre km 220 si 160, pe sensul catre Bucuresti, pentru ca utilajele de deszapezire sa poata actiona. Centrul Infotrafic precizeaza ca pe A2 este viscol puternic. „Autostrada 2, intre km 220-160 pe sensul catre Bucuresti va fi inchisa…

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Drumul comunal 178 Bahnele - Dupa Magura, din comuna Vintileasca, este blocat circulației incepand cu ora 9.30. Potrivit unor surse, nu sunt probleme deosebite, accesul facandu-se pe o ruta ocolitoare. Potrivit Infotrafic, un drum județean din Bacau este inchis circulației din cauza vremii nefavorabile,…

- CFR Calatori anunța ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri, fiind totodata înregistrate întârzieri de zeci de minute în Gara de Nord din Capitala. "Câteva trenuri anulate, cel de Constanța și Craiova, dar traficul de pasageri este…

- 'Recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si doar daca au autovehiculele echipate de iarna. Recomandam de asemenea conducatorilor auto sa se informeze inainte de a pleca la drum despre starea zonelor tranzitate, sa adapteze viteza la conditiile din trafic si…

- Circulatia pe doua drumuri nationale din Teleorman a fost oprita din cauza viscolului, iar porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea au fost inchise, scrie news.ro."Din cauza viscolului si pentru a permite utilajelor de deszapezire sa actioneze pentru curatarea carosabilului,…

- Piața neagra, in scadere Piața neagra a țigaretelor a scazut semnificativ in ianuarie 2018 (2,7 p.p. fața de noiembrie 2017), pana la 15,6% din totalul consumului. Este cea mai importanta scadere inregistrata din martie 2016, iar procentul se afla ușor sub media anuala a comerțului ilegal din 2017,…

- Magistratii Judecatoriei Constanta au luat, ieri, prima decizie in cazul barbatului de 45 de ani, din Navodari, judetul Constanta, suspectat de bigamie. Instanta a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. hellip; privindu l pe inculpat, trimis in judecata pentru art. 376, alin.…

- Liderul PSD Cluj acuza o administratie liberala: 26.000 euro pentru un festival plagiat Presedintele interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, l-a acuzat pe primarul liberal al municipiului Campia Turzii ca a plagiat un festival din Constanta care costa 26.000 euro. Câmpia Turzii, localitate…

- Magistratii au stabilit, joi, ca Liviu Dragnea sa fie audiat pe 21 martie, in aceeasi zi cu cei trei inculpati care si-au recunoscut vinovatia in acest dosar - Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si Anisa Stoica. Tot pe 21 martie, vor fi audiati si trei martori propusi de Liviu Dragnea, respectiv…

- Afacerile cu ciocolata, la nivel istoric in Romania. Cine face jocurile De Ziua Indragostiților dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii…

- Fiul lui Liviu Dragnea, Ștefan Valentin, preia patrimoniul de lux al Tel Drum, scriu jurnalistii de la Rise Project , care mai spun ca operatiunea a inceput luna trecuta, inainte ca societatea sa ceara in instanta intrarea in faliment. Investigatia realizata de jurnalistii de la Rise Project indica…

- Deputatul Ben-Oni Ardelean și președintele Academiei de Advocacy Radu Nicosevici, au fost prezenți in aceasta seara in studioul HDV, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Reprezentant al Timișului in Parlamentul Romaniei, liberalul Ben-Oni Ardelean a fost recent numit, din nou, in funcția de vicepreședinte…

- Primarul Marin Buzala, aflat in fruntea administrației publice din comuna Lunca de mai bine de 26 de ani, e hotarat sa faca tot ceea ce e omenește posibil pentru a racorda localitatea pe care o conduce la conducta magistrala de gaze naturale. Conducta care aduce gaze naturale de la Mediaș la Turnu Magurele…

- Meteorologii au emis o noua atenționare cod galben de ninsori și vânt pentru mai multe județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii. Duminica, de la ora 20.00, pâna luni, la ora 11.00, în județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, și în zona de…

- Din nefericire, ea a crescut pana la un diametru de patru metri si a capatat viteza, fiind pe un plan inclinat de unghi alfa destul de mare. Din fericire, in sediul Primariei (care a fost facut farame) nu se aflau nici primarul si nici consilierii, cu totii sustinatori ai lui Dragnea si ai gastii din…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea Comitetului Executiv al PSD pentru funcția de premier. Potrivit surselor din partid au existat doua propuneri privind succesorul lui Mihai Tudose in fruntea Guvernului.

- Ferma Big Land Company din Constanta, detinuta de Florin Stoian, a produs si vandut morcovi, ceapa, dar si alte radacinoase marca Ferma Stoian de circa 18,7 mil. lei peste 4 mil. euro in 2017. Produsele au ajuns in magazinele Carrefour, Auchan, Cora si Selgros, informeaza Ziarul Financiar. Articolul…

- In anul 2017, la nivelul judetului nostru au fost vandute 16.716 de imobile, Aradul situandu-se pe locul 9 pe tara in ceea ce priveste dinamica vanzarilor, potrivit datelor statistice puse la dispozitie de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In luna decembrie 2017, numarul…

- Noaptea trecuta, doi tineri au vazut moartea cu ochii, dupa ce au intrat cu mașina într-un stâlp de beton! Accidentul rutier s-a petrecut în stațiunea Mamaia, pe DC 86, pe sensul de mers dinspre municipiul Constanța catre Navodari. Barbatul în vârsta de 28 de ani,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting valabila in mai multe zone ale tarii, printre care si judetul Constanta, deocamdata pana la ora 09.00. Sunt afectate judetele Constanta, Tulcea, Vrancea, Vaslui, Teleorman, Giurgiu.Se semnaleaza ceata care determina vizibilitate…

- Mai multe secții din spitalele de stat din Timișoara au fost dotate cu aparate moderne, in anul 2016, cu bani donați in special de ONG-uri sau primite din unitați medicale din Occident. Prin urmare, bolnavii care ajung sa fie internați in spitalele din capitala Banatului sunt tratați mai eficient și…