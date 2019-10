Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de turisti nerezidenti cazati in structurile colective de cazare turistica a fost, in primul semestru din 2019, de aproape 1,21 milioane, cheltuielile acestora insumand 3,15 miliarde de lei, potrivit informatiilor Institutului National de Statistica (INS), publicate luni, conform Agerpres.Astfel,…

- Brasovul este al doilea cel mai vizitat oras al tarii, dupa Capitala. Turistii stiu ca dincolo de centrul istoric plin de marturii ale unor secole glorioase, imprejurimile ascund, de asemenea, multe locuri ce merita descoperite.

- Zeci de trasee turistice au fost inchise in peninsula Kamceatka din Extremul Orient rus. Drumurile au devenit periculoase pentru ca sunt bantuite de urși. Pe o porțiune de 4 kilometri, au fost numarați 70.

- aAu vrut racoare si relaxare dau au avut parte de claxoane, nervi si coloane de masini. S-a intamplat pe Transfagararsan, unde mii de oameni s-au trezit blocati pe cea mai frumoasa sosea din tara. Coada de masini s-a întins pe 15 kilometri de la Bâlea Cascada pâna…

- Ziarul Unirea FOTO: Blocaj in vacanța. Platoul din zona tunelului de pe Transfagarașan, luat cu asalt turiștii aflați in cautarea aerului racoros de la munte Nervi intinși la maximum in tunelul rutier de pe Transfagarașan, de pe Drumul Național 7C, care face legatura intre județele Sibiu și Argeș. Un…

- Turistii care-si petrec concediile in Bucovina nu au timp sa se plictiseasca. La Sucevita, in localitatea Palma, se gaseste cea mai lunga tiroliana din Romania. In Tara Dornelor se poate face rafting pe Bistrita. Iubitorii de drumetii au la dispozitie sute de trasee montane marcate pe care pot sa le…

- Patru tineri, dintre care unul pare a fi copil, au fost filmați in timp ce se aflau pe capota unei mașini care urca pe Transfagarașan. Imaginile cu tinerii teribiliști au fost postate pe rețelele de socializare, iar din ele se vede cu aceștia danseaza pe capota și se intind sa rupa crengile copacilor…

- Numarul urșilor a crescut considerabil, ajungand sa reprezinte un pericol pentru populație. Jandarmii prahoveni au lansat o campanie de informare a turiștilor, instruindu-i sa nu se apropie de animalele salbatice nici pentru a incerca sa le alunge și nici pentru a le hrani sau fotografia.