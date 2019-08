Afacerile grupului Agricola au crescut in acest an cu 7%: romanii cumpara tot mai multa carne de pasare Prima jumatate a anului a insemnat pentru grupul de firme Agricola, unul dintre cei mai importanti jucatori din piata de carne, mezeluri si preparate din carne, afaceri de peste 364 milioane lei. Cresterea fata de perioada similara a anului trecut a fost de aproape 7% in contextul in care anul trecut Agricola a facut exit din activitatea de retail de proximitate, iar la inceputul acestui an a iesit din afacerea Comcereal. “Agricola continua in 2019 strategia de consolidare a afacerilor care reprezinta core-business-ul companiilor grupului si chiar daca a facut exit din doua afaceri –… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

