Stiri pe aceeasi tema

- Atributiile ministrului delegat pentru Afaceri Europene referitoare la reprezentarea si gestionarea dosarelor CAG Consiliul Afaceri Generale, la care participa ministrii de afaceri europene din statele membre vor fi asigurate de alt reprezentant al Guvernului, din dispozitia premierului, scrie romaniatv.net…

- Atributiile ministrului delegat pentru Afaceri Europene referitoare la reprezentarea si gestionarea dosarelor CAG (Consiliul Afaceri Generale, la care participa ministrii de afaceri europene din statele membre) vor fi asigurate de alt reprezentant al Guvernului, din dispozitia...

- Atributiile legale ale ministrului delegat pentru afaceri europene referitoare la reprezentarea si gestionarea dosarelor Consiliului Afaceri Generale vor fi indeplinite si asigurate de un alt reprezentant al Guvernului, potrivit unei dispozitii a premierului Viorica Dancila.

- ”Conform dispozitiei Prim-ministrului din sedinta de Guvern din 09.11.2018, atributiile legale ale ministrului delegat pentru afaceri europene referitoare la reprezentarea si gestionarea dosarelor CAG (Consiliul Afaceri Generale, la care participa ministrii de afaceri europene din statele membre)…

- Premierul Viorica Dancila a dat dispozitie ca atributiile lui Victor Negrescu, ministru delegat pentru afaceri europene, sa fie indeplinite de un alt reprezentant al Guvernului, potrivit paginii de Facebook a ministerului.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și-a dat demisia din funcție. Știrea a fosy publicata, in exclusivitate, de STIRIPESURSE.RO. Insa, doi miniștri, Rovana Plumb și Eugen Teodorovici, s-au aratat surprinși de decizia lui Negrescu. MAE vine și le devoaleaza strategia celor…

- Liderul PSD Liviu nu este de acord cu actiunea lui Darius Valcov, dupa ce consilierul premierului a postat pe Facebook o imagine cu presedintele Klaus Iohannis in chip de nazist. Atitudinea lui Valcov a provocat reactii dure in randul minoritatii germane si a ajuns si in presa internaționala. Publicații…

- Intalnire președinte-Guvern, la Palatul Cotroceni, pe rectificarea bugetara. Premierul Viorica ancila a refuzat invitația șefului statului, ținand cont ca pleaca joi intr-o vizita externa, in Spania și i-a trimis la discuții pe ministrul Eugen Teodorovici și Tudorel Toader. Discuțiile sunt tardive,…