Afacerile din subventii ilegale ale milionarului Comana - 469 de volume de urmarire penala

- Procurorii DNA cer judecatorilor care au pe masa dosarul "Regiotrans" confiscarea averii milionarului Costel Comana, cel care la sfarsitul lunii februarie 2015 a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica. Printre bunurile puse sub sechestru de DNA sunt si doua terenuri, la Azuga si Cheia,…

- Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoar in dosarul in care a fost condamnat impreuna cu fratele sau, Ioan, ca i-au dat mita de 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu, ramane in inchisoare, instanta respingand joi cererea sa de liberare conditionata. Decizia nu este…

- Dintr-un raport al inspectorilor antifrauda din cadrul ANAF rezulta ca milionarul Costel Comana, cel care s-a sinucis intr-un avion care il ducea in Costa Rica in februarie 2015, transfera banii din firma Regiotrans catre alte societați pe care le controla sau catre propriile conturi, au descoperit…

- In esenta era vorba de bani pe care Regiotrans ii incasa de la statul roman, in baza unor subventii pentru transportul public de calatori si care trebuiau investiti in dezvoltarea transportului feroviar. Prin diverse artificii financiare, o parte din bani ar fi ajuns in alta parte. Mai multe rapoarte…

- Un raport al inspectorilor antifrauda din cadrul Fiscului dezvaluie ca milionarul Costel Comana, cel care la sfarsitul lunii februarie 2015 a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica, a transferat banii din firma Regiotrans catre alte societati pe care le controla sau catre propriile conturi.…

- Procurorii DNA au dispus, marti, clasarea acuzatiilor pentru Dinu Pescariu si alti trei suspecti in dosarul privind baza sportiva Cutezatorii, deoarece nu exista probe pentru a atrage raspunderea penala. In acelasi dosar, Mihnea Costoiu a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu.

- Seful serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, compania fostului milionar Costel Comana Regiotrans SRL, precum si companiile Rail Force SRL si RC CF Trans SRL, au fost trimise in judecata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) intr-un dosar cu prejudiciu de peste 1 miliard de lei. Seful…

- Estrella Stefanescu, sefa Serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, și omul de afaceri Iorgu Ganea au fost trimiți in judecata, vineri, de procurorii DNA, pentru fapte de corupție. In același dosar sunt inculpate și patru firme deținute de Iorgu Ganea: Regio Trans SRL, Rail Force SRL, RC…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost achitat definitiv vineri de Curtea de Apel Bucuresti, intr-un dosar in care era acuzat ca a impiedicat efectuarea unor controale ale Curtii de Conturi si nu a respectat dispozitiile legale privind prelungirea unor certificate…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au trimis in judecata patru firme, intre care si Regiotrans SRL, societatea lui Costel Comana, decedat intr-un avion cu destinatia Costa Rica si pe Estrella Stefanescu, sef serviciu in cadrul companiei nationale CFR SA, pentru luare de mita.

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au trimis-o in judecata pe Estrella Ștefanescu, șef serviciu Urmarire Transporturi in cadrul CNCF CFR SA, pentru șapte fapte de luare de mita. Alaturi de aceasta vor mai fi judecați Iorgu Ganea, asociat al…

- Estrella Stefanescu, sefa Serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, in acelasi dosar a fost deferit justitiei Iorgu Ganea, asociat…

- Estrella Stefanescu, sefa Serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.Citește și: Exclus din PSD, viceprimarul Iașiului a primit o noua lovitura GREA: A fost DEMIS! 'A cazut in capcana'…

- Marian Vanghelie scapa de arest, dupa ce magistrații Curții de Apel București au respins definitiv, joi, solicitarea DNA. Procurorii anticorupție au cerut inlocuirea masurii de control judiciar cu cea de arest preventiv in cazul fostului primar al Sectorului 5. Curtea de Apel București a respins contestația…

- Facebook se afla miercuri in continuare in centrul unei adevarate furtuni mondiale, dupa ce societatea Cambridge Analytica a fost acuzata ca a cules – in mod ilegal – datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza AFP. Societatea lui Mark Zuckerberg s-a declarat ”scandalizata…

- Tribunalul Bucuresti decide, vineri, daca inlocuieste controlul judiciar in cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. DNA a cerut arestarea fostului primar al Sectorului 5, motivand ca acesta ar fi incercat sa influenzete martorii din dosarul in care este judecat.

- Situație fara precendent la Timișoara, dupa ce majoritatea semafoarelor din oraș au picat, creand un adevarat haos in trafic. De vina ar fi mai multe pene de curent, dar autoritațile nu exclud nici un atac cibernetic, deși au investit peste 6 milioane de euro, majoritatea banilor de la Uniunea Europeana,…

- Societatea pe actiuni „ENERGOCOM” a castigat licitatia si a semnat cu compania „Centrala electrica Moldoveneasca” (Centrala de la Cuciurgan) si „DTEK PAVLOGRADUGOLI” din Ucraina noile contracte de furnizare a energiei electrice catre Republica Moldova, valabile pentru perioada 01 aprilie 2018 – 31 martie…

- Iata mesajul lui Tudorel Toader: "Pentru corecta informare a opiniei publice:Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei…

- Președintele Klaus Iohannis a atras atenția la prezentarea raportului de activitate al Ministerului Public pe anul 2017 ca in Romania a devenit un “obicei” sa se dezbata statutul procurorilor și ca se face ”in mod deliberat” o confuzie pentru a se incerca o slabire a independentei acestora. Principalele…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, acuza Rusia de implicare în politica țarii înainte de alegerile parlamentare care ar urma sa aiba loc în toamna acestui an. Acuzațiile au fost lansate în cadrul conferinței interparlamentare „Georgia,…

- Cod galben pentru temperaturi foarte scazute Foto: pixabay.com. Este cod galben de frig, pâna joi, în toata tara. Începând de la noapte, meteorologii au emis un cod portocaliu de ger pentru Bucuresti si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea.…

- RATB se transforma in Societatea de Transport Bucuresti. Consiliul General Al Municipiului Bucuresti (CGMB) a fost de acord, in ședința de joi, 22 februarie, cu reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB), prin schimbarea formei juridice din regie autonoma in societate pe actiuni, ai…

- Autoritațile oficiale din SUA au acuzat 13 cetațeni ruși și trei entitați juridice rusești de incercarea de a interveni in alegerile prezidențiale din SUA in 2016. Documentul publicat pe site-ul oficial al Departamentului de Justiție al SUA enumera printre inculpați „Agenția de Cercetare pentru Internet“…

- Procurorii ungari au lansat o investigatie dupa ce Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a reclamat nereguli in utilizarea fondurilor europene pentru proiecte desfasurate de o companie controlata in trecut de ginerele premierului ungar Viktor Orban, informeaza joi agentia Reuters. OLAF a anuntat…

- Tribunalul Bucuresti a decis luni arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Dragos Birligea, soferul care si a amenintat sotia cu moartea, provocand intentionat sambata un accident rutier pe bulevardul Dacia, in urma caruia au fost avariate trei masini, informeaza Agerpres.ro. Decizia nu este definitiva…

- Singurul suspect supraviețuitor al atacurilor teroriste din Paris, in 2015, este judecat incepand de azi la un tribunal din Bruxelles, pentru schimbul de focuri care a dus la arestarea sa, potrivit evz.ro Salah Abdeslam a fost escortat la tribunal de doi ofițeri de poliție, mascați, cu cagule și a refuzat…

- Procurorii anticoruptie au dispus joi clasarea cauzei fata de fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, cauza a fost clasata pe motiv ca faptele au fost prescrise in…

- Procurorii DNA i-au trimis, joi, in judecata pe omul de afaceri Ionuț Claudiu Florica și Dinu Mihail Pescariu, reprezentanți in fapt/drept ai societaților Profinet AG și Slytehrin Marketing Ltd, fiecare pentru fapta de spalare a banilor. In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Tribunalul București…

- Judecatorii de la Tribunalul București au admis cererea DNA de interdicție a inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a S.C. Tel Drum S.A, firma despre care procurorii susțin ca ar fi controlata de liderul PSD, Liviu Dragnea. Pe 27 decembrie, S.C. Tel Drum S.A. a fost trimisa in judecata, ca…

- Explozia unei bombe vizând un post de politie s-a soldat cu 24 de persoane ranite usor, sâmbata, în provincia Esmeraldas, în nordul Ecuadorului, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Într-un comunicat, biroul procurorului ecuadorian a informat ca…

- Tribunalul Bucuresti a admis, vineri, cererea DNA de luare, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum. Procurorii DNA au solicitat joi Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata…

- Procurorii DNA s-a opus în instanța insolvenței Tel Drum, informeaza Realitatea TV. Procurorii anticoruptie au mers la Tribunalul Bucuresti si au cerut judecatorilor ca, pentru cel putin 60 de zile de acum înainte, sa blocheze intrarea în

- Inventivitatea traficanților de droguri nu are limite. Poliția spaniola a confiscat peste 700 de kilograme de cocaina. Traficanții și-au ascuns marfa in cilindrii de ceara pe care mai apoi i-au plasat in ananași. Poliția din Spania și autoritațile judiciare din Portugalia au confiscat 745 de kilograme…

- Accident aviatic in Columbia. Zece oameni au murit dupa ce un elicopter militar in care se aflau s-a prabusit. Potrivit armatei columbiene, victimele sunt opt soldati si doi civili. Autoritatile exclud versiunea ca aparatul de zbor ar fi fost atacat.

- Pe 22 decembrie, Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a medicului Mihai Lucan, acesta fiind pus sub control judiciar. Aceeasi masura a fost luata si fata de fiul lui Mihai Lucan, precum si fata de Dan Emil Fofiu Sanpetreanu, director la Institutului de…

- Procurorii de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau l-au trimis in judecata pe Gheorghe Andries, primarul comunei Plopana, fiind acuzat de infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea–credința de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti sustine ca nu se verifica acuzatia procurorilor DIICOT privind transferul ilegal al unui aparat performant de la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca la clinica privata a lui Mihai Lucan, iar acel aparat ar apartine de fapt medicului.Informatia…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrita a facut publice luni, prin intermediul unui comunicat de presa postat pe site-ul institutiei, infractiunile pentru care este inculpat tanarul de 16 ani din localitatea Tureac, care vinerea trecuta a provocat trei accidente rutiere pe DN 17, soldate cu decesul…

- Procurorii au extins cercetarile in cazul pedofilului din Drumul Taberei, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru…

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Ploiești au lu decis sa finalizeze dosarul și sa-l trimita in judecata , sub control judiciar, pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea pentru infracțiunea de trafic de influența. Prejudiciul a fost estimat de magistrații anticorupție la peste…

- Alexandru Arsinel ii ia apararea medicului Mihai Lucan. Actorul Alexandru Arsinel, care in 2013 a fost supus unei operatii de transplant de catre medicul Mihai Lucan, spune ca nu crede acuzatiile de tentativa de omor care i se aduc doctorului, catalogand drept „oribil” ceea ce i se intampla fostului…