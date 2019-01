Afacerile de 250.000 de euro ale unui tanar antreprenor: o scoala de fitness si cursuri de business

Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Dinu, 29 de ani, cu o experienta de mai bine de zece ani in industria fitnessului construita atat ca antrenor personal cat si ca antreprenor, pariaza pe o scoala de business - Business Education School.

- In anul Centenarului, unul dintre puținele domenii care performeaza la standardele occidentale este industria de software, sectorul cel mai dinamic și cu cel mai mare potențial de dezvoltare pentru Romania. Analiștii de la KeysFin au ales in mod special industria de software pentru a marca, astfel,…

- Dupa ce au fost refuzați de mai multe școli din Capitala, elevul care și-a omorat bunica și fratele lui mai mic nu au fost la cursuri tot semestrul. Mama spune ca baiatul care a comis oribila crima e supradotat și vrea sa invețe in continuare in invațamantul de masa.

- Tanar fara permis de conducere și in stare de ebrietate la volan a fost reținut de angajații Inspectoratului National de Patrulare. Ieri, 9 decembrie, in atentia inspectorii de patrulare a nimerit un tanar care conducea in mod haotic pe o strada din Capitala.

- 100 de medici din Capitala, angajati in spitalele din subordinea ASSMB, vor primi vouchere de 10.000 de lei, in anul 2019, pentru participarea la cursuri sustinute de clinici de renume din Europa, SUA si Israel, se arata intr-un proiect care va fi discutat la sedinta de miercuri a CGMB.

- Timisoara va fi la acest sfarsit de saptamana gazda Festivalului International de Tango Argentinian care va reuni patru sute de dansatori din peste zece tari, campioni mondiali si europeni la tango argentinian, dansatori profesionisti sau amatori. Evenimentul ajuns la cea de-a IV-a editie se va desfasura…

- OPORTUNITATE… Aviz tinerilor vasluieni, cu varste intre 18 si 24 ani, care isi doresc sa urmeze cursuri de pregatire in diferite meserii. Un proiect al Fundatiei Vodafone ii invita pe acestia sa se inscrie in proiectul „Scoala pentru o meserie, scoala pentru viata!”, in cadrul caruia pot deprinde tainele…

- Mai devreme, venise la fata in vizita, dar au inceput sa se certe. Pana si vecinii au auzit scandalul. Ei spun ca, la un moment dat, baiatul chiar a amenintat-o pe prietena sa ca o omoara.