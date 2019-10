Afacerile cu maşini au prins viteză! Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut pe serie bruta cu 7,3% in primele opt luni ale anului 2019 comparativ cu perioada similara din 2018, tot pe crestere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei care a avansat cu 13,4%, potrivit datelor publicate luni de […] Articolul Afacerile cu masini au prins viteza! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

