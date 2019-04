Afacerile cu fructe uscate merită încercate Dry Fruits Transilvania este o societate cu capital 100% romanesc, inființata in 2015. Profilul acestei afaceri de familie este producerea de fructe uscate din materie prima ecologica colectata din regiunea Chioar, Maramureș. Melania Bucșe a trasat in linii succinte istoria societații Dry Fruits Transilvania. „Parinții noștri au pus temeliile acestei afaceri, dar, dupa ce am terminat studiile, eu și fratele meu am continuat ce au inceput ei. Societatea a fost creata din dorința de a oferi consumatorilor produse tradiționale, certificate ecologic. Momentan activitatea principala este prelucrarea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Galatiul va gazdui cea de-a IX-a editie a Congresului International de Matematica, eveniment de mare amploare, organizat de Sectia de Stiinte Matematice a Academiei Romane, Societatea de Stiinte Matematice din Romania, Institutul de Matematica „Simion Stoilow” al Academiei Romane, Facultatea de Matematica…

- Ministrul Sanatații anunța ca va continua controalele in spitalele din Romania, verificarile fiind axate pe curațenie și dezinfectare, precum și pe modul in care sunt tratați pacienții. Sorina Pintea a facut controale la patru unitați medicale la finalul acestei saptamani, cele mai mare nereguli…

- Compania Electrica informeaza investitorii ca filiala Servicii Energetice Muntenia SA iese din insolvența, în urma unei decizii a Tribunalului București. Societatea intrase în insolvența pe 26 noiembrie 2014."Avand in vedere efectele pozitive ale masurilor stabilite prin Planul…

- Echipa de robotica „Clever Core” a Colegiului National „Gheorghe Sincai” Baia Mare aduce o noua reusita Maramuresului prin calificarea la etapa nationala a competitiei „FIRST Tech Challenge”. Cea mai mare competitie de robotica din tara aduce cu ea incercari la fel de inalte. In ciuda primei lor participari,…

- Ludovic Orban sustine ca Romania este in pericol de a fi vizata de initierea articolului 7, daca vor mai fi modificari in domeniiul justitiei.„Daca mai fac o porcarie in domeniul justitiei e un pericol din ce in ce mai serios sa fie initiata procedura contra Romaniei in baza art 7. Va fi un…

- Cristian Tudor Popescu a comentat, la Digi 24, audierea Laurei Codruta Kovesi la Sectia speciala de anchetare a magistratilor, Sectie pe care a comparat-o cu Gestapo, politia secreta nazista. „Sansele sunt nule ca aceste acuzatii aduse acum la suprafata, peste noapte, doamnei Kovesi sa treaca peste…

- Goana dupa o scoala buna vine la pachet cu vanzarea unui afterschool. Parintii care nu pot sta cu copiii acasa de la pranz, sunt nevoiti sa plateasca peste o mie de lei pentru un astfel de program.

- Odata intrat pe rod, nucul aduce profituri foarte mari. In functie de soi, nucii pot baga in buzunarul proprietarului de livada de la 10 la peste 20.000 de euro. In plus, lemnul poate fi valorificat atunci...