- În 2017, Bonami a reușit o creștere cu 50% fața de anul anterior și a depașit ținta planificata de 27 milioane de euro. În plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rând. Magazinul online de home & deco și-a îmbunatațit semnificativ poziția pe toate piețele…

- Romania ramane repetentul Uniunii Europene, fiind pe ultimul loc in ceea ce priveste gestiunea deseurilor, a declarat Constantin Damov, presedinte al Coalitiei pentru Economie Circulara (CERC), intr-o conferinta de presa. "Atunci cand avem cate un mesaj de la Comisia Europeana, noi il…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 3,27% in ianuarie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 680.152, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restanţe în…

- Cei interesați trebuie sa vina cu o idee de afacere non-agricola in Regiunea Nord-Est și sa participe la cursul de dezvoltare a competențelor antreprenoriale. Reprezentanții Centrului Diecezan Caritas Iași, care implementeaza, pana pe 15 ianuarie 2021, proiectul “ACCES – Antreprenoriat, Consiliere și…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019. Incepand cu ultima parte a acestui an dinamica ratei anuale a inflatiei IPC este proiectata in atenuare substantiala,…

- Retailerul Dedeman este hotarat sa demareze cat mai repede construirea primului magazin sub acest brand in județul Salaj, in acest sens, reprezentanții societații cu sediul in Bacau facand, in aceste zile, toate demersurile in vederea obținerii avizului de mediu. Avizul este necesar pentru eliberearea,…

- Retailerul electroIT Flanco a inchis 10 magazine anul trecut si alte sase in primele luni din acest an, cele mai multe fiind in marile malluri din tara. Mai exact, compania a renuntat la magazinele din mallurile AFI Cotroceni si Promenada din Capitala alaturi cele cele ale grupului Iulis printre care…

- 'Am fost surprins sa citesc o motiune simplista, cuprinzand atacuri si etichetari la adresa sistemului de invatamant si la adresa conducerii acestuia. Absenta argumentelor analitice este suplinita prin violenta de limbaj, una improprie educatiei, si prin politicianism. Tinta autorilor motiunii nu…

- Ședința Consiliului Local Rovinari s-a transformat ieri intr-un butoi cu pulbere. Mai mulți cetațeni care au participat la ședința au facut scandal. Ținta acestora au fost consilierii liberali dar și fostul primar Laurențiu Chivu. La un moment dat, unul dintre consilierii liberali a cerut intevenția…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- Doi japonezi, cunoscuti din cauza simpatiei lor fata de extrema dreapta, au fost arestati vineri, dupa ce au deschis focul asupra unei cladiri care face de facto oficiul de Ambasada a Coreei de Nord la Tokyo, a anuntat politia local, relateaza AFP, citata de News.ro. Nimeni nu a fost ranit in atac,…

- In urma tragicului accident petrecut luni seara la Hanul lui Tinta, un barbat de 37 de ani si-a pierdut viata. Acesta era jandarm, si era șeful postului de jandarmi și ordine publica din Stațiunea Sarata Monteoru, Detașamentul 3 Jandarmi Buzau. Potrivit primelor cercetari ale politistilor, el este vinovat…

- Accident cumplit produs, luni seara, pe DN1B, la Hanul lui Ținta. Au fost implicate un TIR care transporta tabla, o cisterna cu combustibil și un autoturism Dacia Logan. De la fața locului o persoana a fost preluata de o ambulanța SAJ, iar o alta a fost declarata decedata. Din primele cercetari a rezultat…

- "Pentru anul financiar 2018, care la noi incepe in martie si se incheie in februarie 2019, avem planificat un buget de 200 milioane euro, pentru investitii in Romania, dublu fata de anul anterior. Acestea vor fi directionate in deschideri de magazine noi si in modernizari", a declarat vineri, pentru…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a scazut cu 1,17% in decembrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 658.556, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restante…

- Aceste persoane aveau restante in valoare de peste 7,38 miliarde de lei. Cea mai mare parte a sumei era in lei si euro, respectiv 3 miliarde in lei si echivalentul a 3,02 miliarde lei in euro. In functie de categoria de intarziere, cea mai mare valoare corespunde termenului de peste 90 de zile, cu…

- Romania este tinta unei uriase investitii in energia regenerabila, care, daca va fi realizata, ne va aduce doua gigantice parcuri eoliene, cu o putere instalata totala de peste 1.000 MW, de departe cea mai mare instalatie de acest tip de la noi. Iar, daca va fi realizata, investitia nu va mai fi…

- Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, sustine ca subordonarea Serviciului a fost "permanent tinta unor persoane cu functii de conducere in Ministerul de Interne", acesta precizand ca pentru a se stabili daca s-au cerut date despre demnitari sunt necesare anchete ale Parlamentului si Parchetului.

- La mijlocul lunii ianuarie, primarul Nicolae Robu anunța, la o intalnire cu tinerii orașului, ca a cerut STPT sa nu mai afișeze timpii de așteptare pe panourile din stații. „La ora actuala, din pacate, eu am și cerut sa nu se mai afișeze, ca e mai deranjant sa ți se afișeze ca acuma. Ca vine…

- Proprietarii mai multor masini s-au trezit cu autoturismele vandalizate. Hotii au incercat sa le deschida, au distrus butucii si au furat toti banii pe care i-au gasit prin masini. Pana acum, sapte persoane au depus plangere la Poli...

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz va închide 170 de magazine pe plan global în încercarea de a-si reveni din prabusirea constanta a actiunilor care au ajuns la cel mai slab nivel din ultimii noua ani, potrivit Bloomberg, citat de Mediafax

- In ultima perioada, efective de politisti locali, din cadrul Politiei Locale Buzau, au actionat pe raza municipiului Buzau, in zona DN2 (Viaduct Nehoiasu - Hanul lui Tinta), pentru prevenirea si combaterea depozitarii necontrolate a deseurilor rezultate din demolarea constructiilor, a gunoiului menajer…

- Potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei. „Aceasta crestere a pensiilor…

- Cel putin patru indivizi au atacat, luni, una dintre principalele academii militare din Afganistan, iar cel putin un militar a murit si alti trei au fost raniti in urma confruntarilor, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Aparare din Kabul, relateaza site-ul postului France

- O ampla actiune de control derulata de politistii suceveni in mai multe localitati ale judetului s-a lasat cu un numar impresionant de sanctiuni. Mai exact, oamenii legii au dat 207 amenzi in valoare de aproape 78.000 de lei. Cu ocazia aceleiasi actiuni au fost legitimate peste 1.000 de persoane ...

- PPT Preturi Pentru Tine l-a numit pe Lech Przemieniecki in functia de CEO, dupa ce in ultimii opt ani el a fost vicepresedinte si apoi presedinte al celei mai cunoscute companii de retail din Polonia, TXM S.A, care opereaza peste 350 de magazine in Polonia, Cehia, Slovacia si Romania. Specializat…

- Retailerul german REWE a finalizat procesul de inchiriere a galeriilor comerciale din Braila, Bucuresti, Targoviste, Buzau si Ploiesti, fostele magazine XXL Mega Discount, a anuntat, joi, retailerul. În noul format, magazinele Penny Market ocupă aproximativ 40% din suprafaţa totală…

- Este doar o "chestiune de timp" pana cand Marea Britanie va deveni tinta unui atac cibernetic major, a avertizat marti directorul Centrului national britanic pentru securitate cibernetica (NCSC), Ciaran Martin, transmite PA.Potrivit lui Martin, pana acum Marea Britanie a avut norocul sa evite…

- Vanzarile globale ale celor de la Jeep au inregistrat o scadere ușoara in 2017, iar rezultatul sub așteptari pune in pericol ținta constructorului care vrea sa livreze 2 milioane de unitați in acest an.

- Inflatia anuala s-a incadrat anul trecut in coridorul-tinta al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru prima data din 2013. Pentru acest an, banca centrala reitereaza ca principalele riscuri in privinta tintei de inflatie vin din directia cererii interne si nu exclude noi cresteri de dobanda, scrie…

- Retailerul olandez de haine C&A ia in calcul un parteneriat și alte tipuri de investiții externe, in condițiile in care compania vrea sa se concentreze pe piața chineza și alte țari emergente, a anunțat proprietarul lanțului, potrivit Reuters. Anunțul vine în replică la un articol…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul Romaniei, la nivelul BBB-, cu perspectiva stabila, datorita nivelului moderat al datoriei publice si a indicatorilor economici care corespund acestui calificativ. Avertizeaza insa ca relaxarea fiscala si majorarea rapida a salariilor, care depaseste…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) se va deplasa, de urgenta, la Sevilla, pentru a analiza cazul comunitatii romanesti din localitatea spaniola Pedrera, afectata, recent, de proteste, in urma unui accident, informeaza un comunicat al MRP transmis redacției STIRIPESURSE.RO."In…

- Autoritatii britanice incep anul in forta. Tinta este BBC, in urma unor polemici despre inegalitatea tratamentului salarial dintre barbati si femei, urmate de denuntul si rasunatoarea demisie publica a jurnalistei Carrie Gracie.

- A reusit o executie incredibila in scopuri caritabile! Fostul jucator de fotbal american, iar in prezent analist sportiv la o televiziune din Statele Unite, Kirk Herbstreit, a nimerit tinta cu mingea de fotbal american de la o distanta de 20 de metri.

- Incepand cu 15 ianuarie hipermarketul Carrefour din centrul comercial Vitantis Shopping Center din Capitala se va inchide. „Dupa o analiza atenta si fundamentata, am agreat impreuna cu partenerul nostru, Revetas Capital, sa inchidem hipermarketul Carrefour din Vitantis Shopping Center, avand in vedere…

- Olandezul Camiel Eurlings, tinta unor critici pentru violente conjugale, a demisionat din functia de membru al Comitetului International Olimpic (CIO), a anuntat vineri acest fost ministru si fost patron al companiei aeriene KLM. ''Cu mare tristete demisionez din calitatea de membru al CIO,…

- Radu Mazare le-a scris autoritatilor o scrisoare in care enumera dosarele penale in care apare numele sau aratand ca este o „tinta politica a Statului Paralel”, iar cercetarile procurorilor s-au desfasurat abuziv, cu incalcarea legilor.

- Intr-o scrisoare adresata avocatilor Focsa Ioana si Barbacioru Tiberiu, Radu Mazare scrie ca este tinta statului paralel si nu va beneficia in tara de o justitie independenta, motiv pentru care cere azil politic in Madagascar. Mazare sustine ca va reveni doar cand va exista o justitie reala.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP, conform News.ro . Nicio grupare armata nu a revendicat atacul, comis la trei zile dupa…

- Retailerul austriac de mobila si decoratiuni kika a deschis pe 27 decembrie cel de-al doilea magazin din Romania, in zona comerciala din Theodor Pallady. Investitia in noul magazin care se intinde pe o suprafata de 12.000 mp a fost de 14 milioane de euro.

- Retailerul austriac de mobila și decorațiuni kika anunța deschiderea celui de-al doilea magazine de pe piața locala, pe 27 decembrie, in zona comerciala din Theodor Pallady, in urma unei investiții de 14 milioane de euro. kika a intrat pe piața din România în urmă cu 9 ani, când…

- La Vaslui, ca la nimeni. Oamenii care au ieșit marți la plimbare, in centrul orașului, la Targul de Craciun, au avut parte de cea mai neplacuta surpriza: locul destinat sarbatorilor de iarna era inchis.

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior cauza Microsoft.

- Atrasi de potentialul in crestere pentru a face profit din generarea si vanzarea de monede virtuale, tot mai multi hackeri inlocuiesc atacurile de tip phishing pentru furtul si valorificarea datelor confidentiale cu o tactica mult mai discreta, de a infiltra pe ascuns scripturi de tip coin-mining in…

- Ministrii au anuntat ca si-au propus ca in anul 2030 cel putin 27% din energia electrica a blocului comunitar sa provina din surse regenerabile, in crestere fata de o tinta de 20% propusa pentru 2020.In luna octombrie, Parlamentul European a facut un apel ca tinta in domeniul regenerabilelor…

- Adevarul a iesit la lumina. Procurorii militari au reusit sa dezgroape noi informatii despre revolutia din 1989. Printre ele se afla si documente in care au fost consemnate trei tentative de lichidare a Elenei Ceausescu.

- Retailerul global de imbracaminte, Hennes & Mauritz (H&M) va inchide mai multe magazine dupa ce a inregistrat cea mai mare scadere trimestriala din ultimii 10 ani, potrivit The Telegraph. Grupul, care detine firma H&M, cu baza in Stockholm, precum si alte branduri printre care si COS, Weekday si & Other…