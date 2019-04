Afacerile, arta si turismul au facut la Iasi o casa buna... de 5 stele! #Interviu cu Dora Morhan, Pleiada Boutique Hotel Dora Morhan este manager, profesor, om de arta si de televiziune. Ea imbina toate aceste roluri cu o naturalete fascinanta, luandu-si inspiratia dintr-un altul care o implineste, acela de mama. Cum reuseste sa faca acest lucru? Cuvantul de ordine este "prioritate".



"Incerc sa le prioritizez, ca sa nu pierd esentialul si sa pastrez ceea ce conteaza. Pe de o parte, ma umplu cu energie buna din rolul de mama, care ma inspira in rolurile pe care le am dupa ce ies de pe usa casei, in societate. Intr-un fel, functionez foarte bine in toate aceste roluri, pentru ca imi formez si o retea de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

