Afaceri start-up cu tehnologia interfetelor vocale

- Tehnologia criptomonedelor ar trebui sa fie reglementata, sa o intelegem, sa vedem care sunt partile ei bune si sa vedem cum poate fi implementata in economia reala, sustine Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. "Cred ca este o piata cu o dinamica speciala.…

- Obiectivul principal al schemei de minimis in 2017 a fost acela de a crea 20947 de noi locuri de munca, din care 16818 pentru persoane defavorizate/ absolvenți dupa 2012/șomeri. Aplicația electronica de inscriere a fost deschisa in data de 14.06.2017 și inchisa in data de 14.07.2017. Numarul…

- Daca iti doresti sa obtii o pozitie buna in Google, trebuie sa stii ca optimizarea SEO este o activitate pe care trebuie sa o faci constant si ca nu trebuie sa abandonezi dupa primele rezultate vizibile. In aceeasi nota, este foarte important sa cunosti permanent cele mai noi practici in optimizarea…

- Bugetul pentru anul 2018 este lipsit de viziune, nu este construit pe proiecte pentru dezvoltarea economica a tarii in urmatorii doi ani si nu incurajeaza mediul de afaceri, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a acuzat duminica pe oamenii de afaceri turci care iși trimit averile in strainatate de "tradare" și a asigurat ca nu va autoriza astfel de demersuri, relateaza AFP. "Aud ca unii oameni de afaceri încearca sa-și trimita…

- Un elicopter ce aparține omului de afaceri Romeo Dunca a fost rasturnat de vant, miercuri, incidentul soldandu-se fara victime, doar cu pagube materiale. "ISU Semenic al județului Caraș-Severin s-a autosesizat, miercuri, însa nu am intervenit la evenimentul respectiv…

- Omul de afaceri Costel Casuneanu a fost adus marti de politisti la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, unde urmeaza sa fie audiat intr-un dosar de coruptie. La intrare in Parchet, Casuneanu si-a varsat nervii pe ziaristi.

- BERBEC: Va bucura o reusita in afaceri sau o colaborare care se incheie cu succes. Sunteti optimist si relaxat!TAUR: Astazi ati putea primi o propunere ce ar putea sa va ia prin surprindere. Poate fi vorba de o cerere in casatorie.

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, cautat dupa ce Curtea de Apel a dat o sentinta de doi ani de inchisoare cu executare, a fost depistat, in noaptea de joi spre vineri, la punctul de trecere a frontierei din Giurgiu, in timp ce se intorcea in țara.

- Cea mai mare expoziție de vestimentație și accesorii din vestul țarii și-a deschis, astazi, porțile, la Timișoara. Peste 60 de expozanți din intreaga țara, producatori și comercianți, participa la ediția de iarna a Salonului Industriei Ușoare, care se desfașoara la Centrul Regional de Afaceri, in perioada…

- Pe 30 noiembrie, la Edineț va avea loc Forumul Economic Regional Nord. Evenimentul este organizat de Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), in parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM),…

- Intrepriderile mici și mijlocii trebuie sa suporte din taxele și impozitele lor inca o cheltuiala bugetara, pentru a fi „dezvoltate și stimulate”. Un numar de 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii și monitorizarii programului…

- Magistratii Curtii Supreme vor judeca, vineri, contestatia depusa de omul de afaceri Puiu Popoviciu, prin care acesta solicita anularea pedepsei de sapte ani de inchisoare pe care a primit-o in dosarul „Ferma Baneasa”.

- Ministrul Mediului de Afaceri, Ilan Laufer, a venit astazi la Craiova cu o intarziere de o ora si un sfert fata de ora programata initial pentru a participa la summitul Start-up Nation. In sala arhiplina a aulei Facultatii de Drept ...

- Guvernul a decis, miercuri, ca 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii si monitorizarii programului Start-up Nation, precum si a programelor nationale pentru stimularea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, se arata…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a anunțat ca miercuri a fost finalizata "contractarea și semnarea tuturor AFN-urilor (Ajutoare Financiare Nerambursabile) pe Start-up Nation". "Astazi este o zi extrem de importanta, am finalizat contractarea și semnarea…

- A terminat si Agentia Iasi evaluarea dosarelor primite in programul Start-up Nation 2017, urmand sa finalizeze si semnarea acordurilor de finantare cu firmele admise in program, a anuntat marti ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, in conditiile in care, potrivit legislatiei cu care a inceput…

- Atacul lui Mihai Tudose nu a ramas fara raspuns! Reprezentatii a 2.000 de companii cu aproape 600.000 de salariati i-au trimis o scrisoare deschisa premierului. Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei ii atrage atentia sefului Guvernului ca mesajul sau, in care spune ca mediul de afaceri nu aduce fonduri…

- Elena Petrascu, numita luna trecuta director general interimar al Postei Române, a trimis corpul de control la filiala Broker de Asigurare. Neregulile depistate aici fac obiectul unei plângeri penale, trimisa la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), împotriva fostei conduceri a…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intr-un mesaj prilejuit gala ”Topul National al Firmelor”, ca este ”o mare nedreptate” faptul ca eforturile oamenilor de afaceri sunt anulate prin politici fiscale neinspirate, facand trimitere la modificarile Codului Fiscal decise de Guvern. ”Consider ca este…

- Manchester City a raportat o cifra de afaceri record de 473,4 milioane de lire sterline (620,11 milioane dolari) in exercițiul financiar 2016/2017, astfel ca clubul englez de fotbal a inregistrat profit pentru al treilea an consecutiv, relateaza Reuters. City a obținut un profit de…

- Start-upurile si alte mici afaceri romannesti cu un grad de risc mai mare, care nu se pot imprumuta de la bancile comerciale in actualele conditii de piata, ar urma sa poata accesa credite de la banca de stat Eximbank, care s-ar reorganiza sub forma de banca de dezvoltare, potrivit unei propuneri de…

- Marile organizatii patronale nu sunt de acord cu preconizata „Revolutie fiscala” anuntata de Guvern. Principalele aspecte criticate sunt trecerea contributiilor de la angajator la angajat si impozitul pe cifra de afaceri. Totodata, patronatele acuza lipsa consultarii inainte de aplicarea…

- Mai mulți antreprenori care au primit finanțare de la stat prin programul Start-Up Nation și-au scos firmele la vanzare pe OLX, potrivit unei analize Libertatea. Aceștia au voie din punct de vedere legal, caci manualul schemei de acordare a ajutorului nu interzice schimbarea proprietarului. Ba chiar…

- Numarul persoanelor care vor beneficia dupa data de 1 ianuarie 2018 de tichete de masa ar putea scadea substanțial in urma modificarii sistemului de impozitare a firmelor cu cifra de afaceri sub un milion de euro. In prezent marea parte a acestor firme, respectiv cele cu cifra de afaceri cuprinsa intre…

- BERBEC Faceti schimbari importante in viata dvs., mai ales pe plan sentimental. Sanse de reusita la locul de munca sau in afaceri. Sunt favorizate si intalnirile cu prietenii. Nu va neglijati partenerul de viata. Sunteti nemultumit de situatia financiara, dar nu se intrevad motive serioase de ingrijorare.…

- 4 persoane - reținute de procurorii anticorupție și ofițerii CNA intr-un dosar de trafic de influenta. Un actual și un fost polițist, o contabila și un avocat ar fi incercat sa ascunda un dosar in care era vizat un om de afaceri și sa-l scape de arest.

- Un cod digital, o insiruire de cifre si litere cu ajutorul carora se pot face orice fel de cumparaturi. Unii spun ca asistam doar la inceputul unei revolutii in domeniu, conceptul de moneda virtuala urmand a fi imbunatatit. De un lucru nu se indoieste nimeni: ca mai devreme sau mai tarziu…

- Numarul de firme si PFA-uri infiintate in domeniul comertului cu amanuntul sau cu ridicata a scazut considerabil in Romania, in anul 2017, ajungand la un numar de aproximativ 22.550, in comparatie cu ultimii 5 ani unde media era in jur de 26.900 de firme, potrivit datelor ONRC, analizate de REGnet.ro.

- Sase romani spun ca au deschis la Iasi, un accelerator de afaceri, care a strans deja un fond de 150.000 de euro, prin care vor face investitii in start-upuri iesene de tehnologie a informatiei si comunicatii (IT).

- Companiile cu venituri sub un milion de euro vor anula majoritatea contractelor de munca incheiate cu personalul, in conditiile in care impozitul pe cifra de afaceri este de 1% si salariul minim brut pe economie creste la 1.900 lei, sustine Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari…

- Aplicarea unui impozit pe cifra de afaceri de 1% va afecta indeosebi companiile cu profitabilitate scazuta sau care inregistreaza pierderi, iar majorarea salariului minim, impreuna cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, presupune un cost suplimentar de 120 lei pentru angajatori, se…

- Cheltuielile de sponsorizare și cele privind bursele private vor putea fi scazute din cifra de afaceri a unei firme. Procentul dublat fața de cat prevede legea in prezent. Modificarea a fost avizata de Senat și urmeaza sa fie votata de Camera Deputaților. Potrivit prevederilor actuale ale Codului Fiscal,…

- „Evenimentul zilei” a aflat ca liderul senatorilor PNL, Iulian Dumitrescu, un politician cvasi-necunoscut la nivel național, incepe sa devina o amenințare la adresa președintelui partidului, Ludovic Orban, avand in spate o parte din gardea veche a partidului și un renume de „mana larga” in partidul…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a lui Petru Seleveschi, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. In rechizitoriul intocmit in cauza, procurorii au retinut urmatoarea situatie de fapt: „Inculpatul…

- Excelenta in afaceri a fost premiata, joi seara, intr-un cadru select la Expo Arad. In sala s-au aflat performerii economiei aradene, oamenii de afaceri care tin ridicat stindardul calitatii si al performantei.

- Taxa de solidaritate nu are o destinație clara și va produce o bulversare a mediului de afaceri, in special a IMM-urilor, apreciaza președintele Consiliul Național pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu. Conform unui comunicat al CNIPMMR, remis joi AGERPRES,…

- VERACOMP a organizat joi, 19 octombrie, evenimentul anual dedicat partenerilor, aflat la cea de-a patra ediție, „IT – OUT OF THE BOX”. Ediția din acest an a avut ca slogan „Then. Now. Next”, distribuitorul marcand astfel atat 10 ani de activitate, cat și angajamentul sau de a menține portofoliul de…

- Antreprenorii care au semnat contracte de finantare in programul Start-up Nation trebuie sa contacteze ei agentiile teritoriale pentru IMM de care apartin pentru a fi programati la semnarea unor acte aditionale care sa le permita accesul la finantare, a anuntat, joi, Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

- Camera de Comer i Industrie RomânoGerman (AHK Romania) are plcerea de a va anuna realizarea unui proiect de colaborare economic românogerman cu tema &bdquoEficien energetic în industrie&rdquo.Iniiativa proiectului de colaborare economic românogerman i finanarea acestuia provin di...

- Masuri ca split TVA generalizat sau impozitul pe cifra de afaceri, deși au fost relativizate și retrase, produc pagube in economie, iar sentimentul de frica și lipsa de predictibilitate raman, a declarat, marți, intr-o conferința de specialitate, Dragoș Anastasiu, președintele AHK Romania - Camera…

- Presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader, a participat, astazi, la Ploiesti, lasummit-ul "Start-up Nation", alaturi de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. Potrivit presedintelui judetului, evenimentul de astazi are ca scop dezvoltarea tinerilor antreprenori si, totodata, a economiei judetului…

- Senatorii au votat, in plen, eliminarea comisionului de interogare sold, Camera Deputatilor fiind for decizional. Precizam ca vorbim despre un amendament al lui Daniel Zamfir care dorea sa-i scuteasca pe romani de un comision, doar ca bancile s-au revoltat. "Mi se pare o cheste absolut de…

- Decizia privind schimbarile din Guvernul Tudose va fi luata joi, in sedinta Comitetului Executiv (CEx) al PSD. Remanierea ii vizeaza pe cei trei ministri cu probleme penale - Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie - dar si pe alti cel putin doi membri ai Cabinetului, numele vehiculate fiind cele…

- Tudor Țiboc, omul de afaceri care controleaza unul dintre cele mai importante magazine online de telefoane, gadgeturi și accesorii din Romania, investeste sume importante in afaceri noi, atat in tara, cat si in strainatate.