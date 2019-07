Afaceri in transporturi: ce poti face, in functie de resurse

Stiri pe aceeasi tema

- Analiza consolidata a contului de profit si pierdere pentru cele mai mari 1.000 de companii active in Romania reflecta provocari majore in dezvoltarea acestora pe parcursul anului 2018, arata economistul Iancu Guda.

- In luna mai 2019, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut fata de luna precedenta, ca serie bruta cu 4,9%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 0,7%. Fata…

- Franța va taxa marile platfome internaționale care promoveaza conținut digital in Hexagon. Legea de azi e definitiva, dupa aprobarea Senatului. Prin urmare, Google, Facebook, Apple dar și alți operatori importanți din aceasta categorie vor plati impozite in funcție de cifra de afaceri.

- Bancile au bani, insa nu pot imprumuta companiile slab capitalizate, care nu mai pot da banii inapoi, astfel ca solutia este reforma intreprinderilor, precum si recladirea increderii intre mediul de afaceri si sectorul bancar, a sustinut Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR),…

- In luna aprilie 2019, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut fata de luna precedenta ca serie bruta cu 3,6%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 0,2%. Fata de luna…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in luna martie, fata de luna precedenta, atat ca serie bruta, cu 19,5%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,2%, in timp ce in primele trei luni ale anului a urcat…

- De asemenea, in luna martie 2019, volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei fata de luna precedenta a crescut, atat ca serie bruta, cu 9,1%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 1,8%.Fata de luna corespunzatoare…