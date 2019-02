Afaceri de peste 300 mil. lei din mezeluri si restaurante pentru grupul Sergiana

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul informatic american Apple, care a avertizat deja ca vanzarile sale la finalul anului 2018 au fost sub asteptari, va incerca marti sa ii linisteasca pe investitori, prin publicarea rezultatelor trimestriale, informeaza AFP, transmite AGERPRES . La inceputul acestei luni, producatorul telefoanelor…

- Acesta este acuzat ca ar fi ajutat membrii unei grupari infractionale, formata din romani, sa spele bani proveniti din inselaciuni comise pe teritoriul american. Se pare ca prin firma sa, barbatul transforma banii din America in Bitcoin si inapoi in bani lichizi ca sa poata fi folositi in tara noastra,…

- Platforma de comenzi și livrari de mancare Delivery Hero, prezenta pe piața romaneasca prin operațiunile Foodpanda și hipMenu, a anunțat ca iși va vinde operațiunile din Germania - piața sa de origine - catre rivalul olandez Takeaway.com, pentru aproximativ 1,1 miliarde de dolari.

- BMW a anunțat ca va livra pana la sfarșitul acestui an cea mai mare flota de mașini plug-in hybrid din Romania, cu o valoare de piața de circa 700.000 de euro. Grupul de companii Teaha a anunțat achiziționarea a 10 unitați cu incarcare la priza care vor fi utilizate pentru deplasari locale și in intreaga…

- Deputatii Ion Mocioalca, Ion Spanu, Mihai Popa si Mihai Mohaci au demisionat luni din PSD si s-au alaturat partidului Pro Romania, a anuntat Victor Ponta, presedintele partidului. Prin urmare, PSD mai are acum 144 de deputati, iar impreuna cu ALDE, care la Camera Deputatilor are 19 parlamentari,…

- Cei cațiva protestatarii care au intampinat delegatia guvernamentala la Alba Iulia cu huiduieli continua sa scandeze și in timpul ședinței solemne, care are loc in Sala Unirii, conform Mediafax.Șase protestatari au ramas in fața Salii Unirii din Alba Iulia, unde se desfașoara o ședința solemna…

- Marian Nistor iși duce singur mai departe visul de a transpune pe o serie de 8 albume integrala Savoy, pentru ca nu a gasit sponsori dispuși sa-i finanțeze inițiativa. Ajuns la 75 de ani, cantarețul pentru care bentița a devenit aproape marca inregistrata are gata de lansare doua noi CD-uri, „Best of…

- Un nou workshop, axat ca tematica pe conștientizarea și motivarea persoanelor din grupul ținta in ceea ce privește oportunitațile generate de proiect prin susținerea inițiativelor antreprenoriale, a fost desfașurat joi, 15 noiembrie, la Școala Gimnaziala Nicolae Balcescu din Baia Mare. Evenimentul a…