- Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Leordina au pus in aplicare un mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare din Cipru pe numele unui barbat domiciliat in Poienile de sub Munte. Barbatul, in varsta de 41 de ani, este cercetat de autoritatile din Cipru in cadrul unui proces privind custodia…

- Seful RAR Sibiu, doi functionari RAR Sibiu, un functionar RAR Valcea, 1 functionar MAI si alte 6 persoane au fost retinuti in dosarul mitei pentru verificarea tehnica a autovehiculelor in vederea inmatricularii. Procurorii sibieni au dispus joi noaptea retinerea a 11 persoane in acest dosar,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat zeci de decrete referitoare la pensionarea sau reincadrarea unor magistrati. Printre acestea se numara si decretul privind numirea in funcția de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Oltenița a lui George Balan, fost vicepresedinte CSM.George Balan…

- Ziarul Unirea Proprietarii unui grup de firme, cu afaceri de peste 40 de milioane de euro, trimiși in judecata la Tribunalul Alba pentru infracțiuni economice Proprietarii unui grup de firme, cu afaceri de peste 40 de milioane de euro, trimiși in judecata la Tribunalul Alba pentru infracțiuni economice…

- Polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale, cu sprijinul politistilor Biroului de Ordine Publica Baia Mare, in timp ce desfasurau activitați specifice muncii de urmarire, au depistat un tanar de 18 ani din comuna Copalnic-Manastur, urmarit international de autoritatile judiciare din Franta. Pe…

- Ieri, 2 iulie 2019, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au reținut un barbat, de 55 de ani, din Sebeș, care, avand o funcție de conducere, i-ar fi instigat pe subalternii sai la comiterea de infracțiuni. Din cercetari…