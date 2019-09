Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de companii in insolventa a scazut in primul semestru al acestui an cu 33%, insa aceasta diminuare este compensata de cresterea numarului de firme radiate in timp ce intarzierile la plata cresc semnificativ, iar companiile mari se confrunta cu un mediu economic dificil, conform unui studiu realizat…

- Firmele controlate de Remus Radoi, cel care a fost chemat sa ajute Poliția in cazul crimelor din Caracal, deruleaza contracte banoase cu instituțiile statului. Acesta spune ca toate contractele sunt „perfect legale”, obținute prin licitație și ca „ne facem datoria mai bine decat Poliția”.Firmele…

- Procurorii DNA din Craiova au anuntat, joi, trimiterea in judecata a unui cetatean italian, acuzat ca a obtinut fara drept peste 8,5 milioane de lei din Fondul European de Garantare Agricola. Alt cetatean italian, cu care primul a facut afaceri nu tocmai „curate“, si-a recunoscut faptele in fata anchetatorilor.

- Presedintele Igor Dodon recunoaste ca fratele sau are legaturi de afaceri cu fiul procurorului general al Federației Ruse, Igor Ciaika. Declaratia a fost facuta de seful statului la un post privat de televiziune. Dodon insa nu a precizat cu ce anume se ocupa fratele sau.

- Pentru unii dintre cantareții care, in anii '90, solo sau in trupe, rupeau topurile și umpleau discotecile, succesul a fost efemer. Cand n-au mai caștigat bani din muzica și s-au lovit de realitatea vieții de zi cu zi, artișții s-au reprofilat sau, dupa caz, s-au intors la profesia de baza pentru a-și…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat lista primelor 8.597 de acorduri de finanțare pentru fondurile nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare, semnate pana in data de 12 iulie 2019 inclusiv, in programul Start-Up Nation, ediția 2018-2019,potrivit Startupcafe.ro.

- INCREDIBIL… Seful avizarilor din Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, lt. col. Veronica Ursachi, a devenit inamicul public nr. 1 al primarilor si oamenilor de afaceri din judet, pentru bataia de joc la care sunt supusi toti cei care apeleaza la ea. Ajuns la limita disperarii, un om de afaceri a…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan Radu Oprea, a propus, luni, combaterea deficitului comercial prin consolidarea exporturilor pe pietele traditionale si prin extinderea catre Africa si Orientul Mijlociu.Stefan Radu Oprea a expus, luni, in cadrul reuniunii „Zilele diplomatiei comerciale”,…