- CERCETATI PENTRU FURTURI DIN SOCIETATI COMERCIALE, RETINUTI DE POLITISTI Politistii adjudeni au retinut, pentru 24 de ore, doi tineri banuiți de comiterea mai multor furturi din societați comerciale. La data de 29 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud – Biroul…

- Politistii au descoperit, in urma a 48 de perchezitii facute joi in Vrancea, Vaslui si Prahova, peste 690.000 de litri de vin despre care exista suspiciunea ca ar fi contrafacut si care ar fi urmat sa ajunga pe piata neagra. Cincisprezece persoane au fost ridicate si duse la audieri.Politisti…

- Politistii au constatat in flagrant si trei infractiuni la regimul circulatiei. Astfel o tanara in varsta de 28 de ani, din Patarlagele a fost depistata la volanul unui autoturism cu care se deplasa pe DN 10, desi nu poseda permis de conducere.O alta soferita, in varsta de 42 de ani, din Vrancea, a…

- Procurorii DIICOT Brașov au deschis dosar penal pe numele a doi tineri care au adus droguri intr-un camin studențesc din orașul de la poalele Tampei. Polițiștii au fost sesizați, la mijlocul saptamanii trecute, ca intr-o camera a unui camin studențesc e scandal, iar oamenii legii au intervenit și și-au…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vrancea, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au depistat un barbat care avea asupra sa 350 grame hasis. Cel in cauza a fost retinut.

- Doi polițiști vranceni au primit premiul „Polițistul de Onoare al Anului“ la categoria Ordine și Siguranța Publica. La inceputul lunii noiembrie a anului 2017, agent principal Dragoș Ciubotaru și agent principal Tudor Alexandru Mihai au intervenit pentru a ajuta o femeie, care cazuse cu tot cu…

- Cercetați pentru furtLa data de 20 martie a.c., polițiștii din cadrul Postului de poliție Homocea au identificat un minor, de 17 ani, din localitate, banuit ca, la data de 8 martie a.c., ar fi patruns prin efracție și escaladare in locuința unui barbat, de 33 de ani, de unde ar fi sustras…

- Potrivit martorilor, cei doi se certau destul de des, iar femeia ajungea frecvent in Centrul in care se afla marti. Iubitul sau a venit sa o convinga sa se intoarca acasa, insa nu se stie din ce motiv barbatul a scos un cutit si a lovit-o pe femeie in zona capului dupa care a fugit lasand-o…

- Banuiti de furt, identificati de politisti Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au identificat duminica, 18 martie a.c., cinci tineri, cu varste intre 14 și 18 ani, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari a rezultat faptul ca, in noaptea de 16/17…

- Politistii de la Serviciul de investigatii criminale si cei de la trupele speciale au descins, vineri dimineata in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis, la locuintele a trei persoane, suspectate intr-un dosar de camatarie. Printre suspecti se afla si un profesor de la liceul din localitate,…

- Infracțiuni de furt comise de minori cercetate de polițiști La data de 12 martie a.c., ora 12:10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Adjud au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 51 ani, din comuna Ruginești, despre faptul ca in seara zilei de 11 martie, in jurul orei…

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier La data de 8 martie a.c., ora 00.15, pe DN 2 E 85, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un minor, de 13 ani, din comuna Slobozia Cioraști, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul…

- La data de 6 martie a.c., ora 18.00, pe DC 108, in comuna Spulber, un barbat, de 57 ani, din localitate, in timp ce conducea un atelaj hipo incarcat, la coborarea unei pante, pe fondul consumului de alcool, s-a dezechilibrat și a cazut pe partea carosabila. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest,…

- Politistii din Vrancea au deschis un dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii care a murit in avalansa de la Cheile Tisitei, incearcand sa afle si in ce conditii a fost organizata excursia pe munte. La randul lor, salvamontistii spun ca avalansa a fost atipica, produsa la o altitudine joasa.

- Polițiștii vranceni au deschis dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii care a decedat astazi (sambata), dupa ce a fost surprinsa de o avalanșa pe Cheile Tișiței. Informația ne-a fost confirmata de reprezentanți ai IPJ Vrancea. Conform informațiilor, excursia pe Cheile Tișiței…

- Banuit de furtul unor bani dintr-o locuința, identificat de polițiști La data de 1 martie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Homocea au identificat principalul banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat, un barbat, de 38 de ani, din comuna Coțofanești, județul…

- Un barbat din comuna Vulturu este cercetat pentru ca a condus autoturismul pe drumurile publice sub influența alcoolului Joi, 1 martie a.c., ora 16.06, pe DN 23 pe raza comunei Vulturu, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești au inregistrat cu aparatul radar un autoturism care circula…

- A refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor pentru ca se afla sub influența alcoolului și avea permisul reținut Un barbat din comuna Vulturu este cercetat pentru ca a condus autoturismul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Joi, 1 martie a.c., ora 16.06, pe DN 23 pe raza comunei Vulturu,…

- Banuit de furtul unor bani dintr-o locuința, identificat de polițiști La data de 1 martie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Homocea au identificat principalul banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat, un barbat, de 38 de ani,…

- Percheziții de amploare la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare . Vizata e secția de Ortopedie sub suspiciunea de acordare sprijin pentru dobandirea permisului de vanatoare și cel de șofer! Polițiștii de combatere a criminalitații, impreuna cu procurorii Biroului Teritorial…

- Persoana fara adapost, condusa de polițiști la un centru de cazare La data de 28 februarie a.c., ora 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au fost sesizați despre faptul ca o persoana fara adapost se afla in fața unei pensiuni din localitate. Polițiștii s-au deplasat la…

- Acțiune desfașurata de polițiști pentru combaterea comerțului ilegalLa data de 24 februarie a.c., ora 08.30, ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Focșani au desfașurat o acțiune in incinta Complexului Onasis…

- Polițiștii vranceni au aplicat, anul trecut, 25 de sancțiuni in valoare de 20 mii lei, pentru nerespectarea prevederilor privind analiza de risc la securitate fizica. Securitatea fizica reprezinta protecția personalului, sistemelor, operațiilor, programelor rețelelor și a datelor…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la…

- Infracțiuni la regimul rutier La data de 21 februarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Slobozia Bradului au oprit pe raza localitații, un barbat in varsta de 24 ani, din com. Slobozia Bradului, care se afla la volanul…

- Detalii șocante ies la iveala despre barbatul care a murit in accidentul din Dumbraveni, județul Vrancea. Șoferul, care a intrat cu mașina intr-un camion joi dimineața, și-a injunghiat soția noaptea trecuta, dupa o cearta. Polițiștii urmeaza sa stabileasca daca barbatul s-a sinucis ori nenorocirea s-a…

- Raportul Curtii de Conturi prezinta o serie de nereguli descoperite de inspectori in timpul controlului efectuat la primaria municipiului Constanta. In cadrul actiunii de audit financiar desfasurata in lunile mai si iunie 2017, inspectorii Curtii de Conturi au scos la iveala o serie de abateri estimate…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- Un barbat din Gugești a postat public vineri pe pagina sa de Facebook un film despre care a scris „Arestare in forța in mijlocul comunei Gugești“. In film se vede cum doi polițiști tarasc un tanar pana la mașina de Poliție. Acesta injura și nu se lasa bagat in autoturism. El striga de mai…

- AUTOVEHICUL SUSTRAS, GASIT DE POLIȚIȘTI La data de 9 februarie a.c., ora 13.56, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat, de 31 ani, din comuna Soveja despre faptul ca i-ar fi fost sustras autoturismul care era parcat pe marginea…

- Un barbat de 28 de ani a fost arestat, ieri, sub acuzația de talharie calificata și conducere fara permis. Decizia, care nu este definitiva, a fost luata de Judecatoria Adjud, mandatul fiind emis pentru urmatoarele 30 de zile. Potrivit polițiștilor, o persoana de 47 de ani a reclamat la Poliția…

- RETINUT PENTRU TALHARIE CALIFICATA Miercuri, 7 februarie a.c., politistii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au retinut un barbat, de 28 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de ”talharie calificata” și ”conducerea unui vehicul pe drumurile publice, avand suspendata exercitarea dreptului…

- Politistii locali, impreuna cu echipa Urbis Serv au intrat de astazi in actiune si au demarat operatiunea de ridicare a masinilor oprite ori stationate neregulamentar. Prima strada pe care s-a actionat a fost Pietroasele, iar soferii se poate spune ca au avut noroc. Asta pentru ca au ajuns la masina…

- La data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 17.06, un barbat, de 27 ani, cetațean strain, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN2-E85, pe direcția Focșani-Bacau, in afara localitații Garoafa, nu s-a asigurat la schimbarea benzilor de circulație, obligand conducatorul autoturismului care rula pe banda…

- Un accident rutier a fost anunțat miercuri, in jurul orei 17.00, pe drumul european E85, pe raza comunei Garoafa. La volan s-a aflat o femeie, medic in București. Ea se deplasa, fiind in mașina cu un copil de 10 ani, spre Barlad, unde trebuia sa ajunga la parinții sai.…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate.In urma acțiunilor comune…

- Evaluarea activitatii politistilor de Imigrari din Vrancea in anul 2017 In cursul anului 2017, politistii Serviciul pentru Imigrari al judetului Vrancea au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 706 persoane, dintre care 458 din state terte si…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT DE ENERGIE ELECTRICA22 de infracțiuni de furt de energie electrica și executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de polițiști, in urma unor percheziții…

- Polițiștii din cadrul IPJ Constanța au reținut opt persoane, despre care spun ca ar fi autoarele mai multor furturi și tentative de furt de aparate tip pay-point, ATM-uri și țigarete, comise pe raza mai multor județe, inclusiv Vrancea. In urma…

- Furturi cercetate de polițiști La data de 12 ianuarie a.c., ora 19.10, polițiștii focșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca faptul ca o persoana ar fi sustras produse de pe raftul unui magazin din localitate. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat…

- ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA RUTIERA9 permise de conducere au fost reținute și peste 100 de sancțiuni au fost aplicate, in urma unei acțiuni desfașurate de polițiștii vranceni, pentru creșterea siguranței rutiere. La data de 12 ianuarie a.c., sub coordonarea de specialitate a Direcției Rutiere a Poliției…

- Un tanar de 19 ani din judetul Brasov a fost identificat si retinut de politistii de la investigatii criminale, miercuri, fiind suspectat ca a incercat sa jefuiasca, in decembrie, o casa de schimb valutar de pe strada Toamnei. Acesta este suspectat ca in dimineața zilei de 14 decembrie 2017, inarmat…

- Polițiștii timișeni realizeaza cercetari in doua dosare penale pentru instigare la violența. Oamenii legii spun ca diferite persoane au incercat prin intermediul rețelelor de socializare sa manipuleze cetațenii care participau la manifestații publice. Astfel, s-a incercat manipularea manifestanților…

- Un grac accident rutier s-a produs in jurul orei 18.00 pe DJ 202, in afara municipiului Rm.Sarat. Din primele verificari, un conducator auto de 33 de ani, din Vrancea, care circula pe DJ 202 pe directia Rm.Sarat catre Puiesti, in afara Rm.Sarat, a acrosat un atelaj nesemnalizat corespunzator condus…

- La data de 30 decembrie a.c.,ora 23.09, polițiștii Biroului Rutier Focșani au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 2M un autoturism ar fi parasit partea carosabila și s-a rasturnat. La scurt timp, polițiștii au identificat conducatorul auto, un barbat, de 28 ani, din județul Constanța,…