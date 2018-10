Stiri pe aceeasi tema

- S-a deschis Parcul de Distractii amplasat in zona Spitalului Arcadia/ Strandul Municipal. Parcul va fi deschis pana luni, 15 octombrie inclusiv. Acolo veti gasi si vin, gratar, bauturi racoritoare, patiserie, dulciuri de casa. FOTO&INFO: Andreea Cerasela (Facebook)

- Al patrulea eveniment Jazz in the Street din toamna aceasta va avea loc sambata, 6 octombrie, in Piața Unirii din Cluj, de la ora 18:00. Artiștii ediției sunt Cantellion, Infusion, iar invitat special e Indie Folker. Cvartetul Cantellion s-a lansat in 2016, iar anul trecut a caștigat locul I la festivalul…

- Deputatul iesean cu cea mai slaba activitate din legislativ vrea de la Primarie un spatiu pentru a-si organiza un cabinet parlamentar. Nicolae Banicioiu si-a redescoperit brusc radacinile iesene in 2016 si a fost pus pe lista PSD Iasi pentru alegerile parlamentare. Aterizarea lui Banicioiu pe lista…

- In cadrul evenimentului de ieri, la care au participat reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, dar si ai autoritatilor locale si ai mediului universitar si de cercetare, s-a discutat despre importanta regiunii de nord-est pentru agricultura din Romania. „Timpul si timpurile mi-au permis sa fiu…

- Reprezentantii Primariei Tomesti, judetul Iasi, au cerut preotilor sfintirea unei aductiuni de gaz ce deserveste unei parti a satului Vladiceni. Ceremonia religioasa a fost realizata in cursul zilei de sambata, 8 septembrie, cu ocazia hramului comunei.

- Un atelier de haine in care lucreaza doar imigranti a fost deschis in Roma. Afacerea ii apartine unei tinere din Statele Unite, care si-a dorit astfel sa-i ajute pe oamenii care au fugit din calea razboaielor. "Am lucrat in New York. Croiam rochii pentru un teatru.

- Un comerciant este din Prahova Romania are un total de 47 de comercianti din 17 localitati care accepta tranzactii cu criptomoneda Bitcoin, majoritatea fiind concentrati in zona Capitalei, arata datele coinmap.org, conform Mediafax. Defalcat pe judete, Bucuresti-Ilfov are 15 comercianti care accepta…

- Iesenii care doresc o opinie din strainatate despre evolutia si tratamentul unui cancer, indiferent de stadiu, vor avea posibilitatea sa obtina parerea unor specialisti avizati fara sa trebuiasca sa se mai deplaseze in afara tarii. Acibadem Hospitals Group, din Turcia, unul dintre cele mai cautate centre…