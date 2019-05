Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, care a murit luni intr-un groaznic accident rutier, va fi inmormantat joi, insa cei care vor sa-și ia ramas bun de la el o pot face azi la capela Cimitirului Progresul, acolo unde trupul sau neinsuflețit a fost depus inca de ieri. Intrarea in capela a fost inconjurata…

- A murit Razvan Ciobanu, cunoscutul creator de moda roman. Conform Antena 3, Razvan Ciobanu ar fi decedat in urma unui grav accident de circulatie survenit pe raza localitatii Sacele. Accidentul a avut loc in dimineata zilei de luni, 29 aprilie, a doua zi de Paste. Razvan Ciobanu a murit la 43 de ani…

- Luni, 29 aprilie 2019, in a doua zi de Paste, creatorul de moda a fost gasit mort, la 7.00, in Sacele. Acesta a murit in urma unui accident auto grav. Ultima dorinta a lui Razvan Ciobanu nu a fost indeplinita niciodata. Conform prietenilor sai care au oferit mai multe declaratii in mediul online si…

- Polițiștii din Giurgiu au anuntat, luni, 28 aprilie, ca mai multe persoane, banuite ca au participat la scandal, au fost duse la audieri, 13 dintre acestea fiind cercetate, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale, pentru savarsirea infractiunilor de incaierarea si tulburarea…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu și-a pierdut viața in urma unui accident rutier teribil, in a doua zi de Paște. In urma a lasat o cariera impresionanta, prieteni și oameni dragi care il plang acum, dar și o poveste de viața tumultuoasa.

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineata, in a doua zi de Paste, intr-un accident la Sacele, in Constanta. Accidentul s-ar fi produs pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Autoturismul a parasit partea carosabila și a acroșat mai mulți copaci, scrie ziuaconstanta.ro.…

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in aceasta dimineața, la varsta de 43 de ani. Echipajul de Ambulanța sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru creatorul de moda și a fost nevoit sa constate decesul. Razvan Ciobanu nu era o prezența foarte activa pe rețelele de socializare,…

- O noua sansa la viata pentru un tanar de 25 de ani, aflat in stare foarte grava. Acesta a primit o inima noua, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Targu Mures. Medicii de aici i-au facut transplant. Nu fara emotii, pentru ca inima a sosit in ultimul moment, pe calea aerului, de la Baia Mare.