AFACEREA MICROSOFT. Rolul lui Tăriceanu în prelungirea contractelor semnate de guvernul Năstase Procurorii il acuza pe Tariceanu ca ar fi primit cei 800.000 de dolari, reprezentand un comision de 10% din contract, in schimbul demersurilor sale pentru ca statul roman sa incheie mai multe acte adiționale la un contract al companiei austriece. Care sunt insa detaliile acestei afaceri și ce care a fost rolul fostului premier in derularea contratelor? In septembrie 2003, Guvernul Romaniei, sub semnatura lui Adrian Nastase, incheie un acord cadru cu Microsoft, “Parteneriatul Strategic intre Guvernul Romaniei si Microsoft”, pentru cumpararea, cu pret avantajos, redus cu 50 la suta, a 50 de mii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

