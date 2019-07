Succesul naționalei de tineret a Romaniei a Euro U21 a adus in prim plan eficiența Academiei de fotbal fondate de Gheorghe Hagi in ceea ce privește pregatirea jucatorilor tineri. Insa afacerea condusa de fostul numar 10 arata bine și din perspectiva datelor financiare, lucru destul de neobișnuit intr-o industrie aflata pe pierdere, remarca Iancu Guda, președintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania. „Domnul Hagi a investit, conform declarațiilor publice și a ceea ce se vede in situațiile financiare, aproximativ 10 milioane de euro, bani proprii obținuți din fotbal și intorși…