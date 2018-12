Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lupta in instanta de cinci ani, Robin Thicke si Pharrell Williams au fost condamnati definitiv pentru ca au plagiat o piesa a lui Marvin Gaye in single-ul de succes „Blurred Lines“ si vor trebui sa plateasca despagubiri de milioane de dolari mostenitorilor cantaretului.

- Bill Gates, considerat la un moment dat cel mai bogat om din lume, a investit prin intermediul fundatiei sale – Fundatia Bill & Melinda Gates (BMGF) – nu mai putin de 27,3 milioane de dolari, in fonduri de depozit globale ale Fondului Proprietatea (GDR) tranzactionate la Bursa de Valori din Londra…

- Tabloul ''Chop Suey'', de Edward Hopper, a fost vandut marti de casa Christie's cu 91,8 milioane de dolari, un record pentru pictorul american, intr-o licitatie desfasurata la New York si care a vizat prima parte a unei colectii private adjudecate cu 317,8 milioane de dolari -…

- The Pink Legacy (Moștenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, a fost vandut pentru 50 de milioane de dolari la o licitație organizata la filiala din Geneva, Elveția, a casei Christie's și a stabilit un nou record de preț per carat pentru o astfel de gema, respectiv 2,6 milioane de dolari,…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Salubris Alba poate sa semneze al doilea contract privind colectarea separata si transportul deseurilor, in zona 2 de colectare, cu o populatie de circa 81.000 de locuitori.

- O sticla de whisky produs de distileriile Macallan din Scotia in 1926, cu o eticheta creata de artistul italian Valerio Adami, a fost vanduta miercuri la licitatie contra sumei record de 848.750 de lire sterline, echivalentul a 1,1 milioane de dolari, potrivit Reuters. Cumparatorul este…

- Brian Acton, co-fondatorul Whatsapp, a explicat, in cadrul unui interviu acordat Forbes, de ce a decis sa iasa din afacerea de 850 milioane dolari achizitionata de Facebook in 2014: din cauza faptului ca nu a reusit sa cada de acord asupra modului in...

- Peste 37,6 milioane de romani s-au nascut și peste 24,7 milioane de romani au murit in țara noastra in perioada 1918-2017, potrivit unui document al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). In aceeași perioada, au fost emise peste 15,9 milioane acte de casatorie. In 1950 apar inregistrate cele mai multe…