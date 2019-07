Stiri pe aceeasi tema

- Piata rezidentiala a ajuns intr-o zodie a dezinteresului. Este tot mai greu sa vinzi o locuinta, desi preturile se arata calme, iar BNR identifica drept riscuri ponderea mare a creditelor ipotecare in...

- O familie din Ucrainca, Caușeni, a pus pe roate o afacere in domeniul oieritului, dupa ce timp de mai mulți ani au muncit peste hotare. Este vorba de Sergiu și Zinaida Stefanco și cumnatul lui Sergiu, Andrei Babenco. Zinaida și Sergiu au facut studii universitare in Romania: ea a absolvit facultatea…

- Dupa cum au precizat reprezentantii santierului naval Damen Galati, este vorba de o instalatie de sortare revolutionara, ce urmeaza sa fie montata pe un vas aflat in constructie. Echipamentul a fost realizat de o companie olandeza, iar nava este comandata de o firma britanica ce se afla in top 10 mondial…

- Bancile trebuie sa-si revizuiasca atitudinea fata de clienti si sa-si intareasca prezenta din mediul online, intrucat concurenta se va inteti foarte mult in perioada urmatoare, odata cu intrarea pe aceasta piata a unor firme-gigant, care vor produce adevarate cutremure, a declarat, miercuri, Eugen Radulescu,…

- Jucatoarea ceha de tenis Marketa Vondrousova, locul 44 mondial, s-a calificat, marti, in turul doi al turneului de categorie Premier 5 de la Roma, unde o va avea ca adversara pe Simona Halep.Vondrousova s-a impus in primul tur in fata conationalei sale Barbora Strycova, locul 40 mondial, scor…

- Brandul de fashion Twinset va fi disponibil in Mamaia, acesta deschizand un magazin incepand cu data de 26 aprilie, in cadrul hotelului Nyota. Noua locatie este al doilea magazin Twinset din Romania, brandul fiind adus pe plan local prin franciza de...