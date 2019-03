Afacerea care schimbă afaceri Pentru un antreprenor aflat la inceput de drum, necunoscutele sunt multe și variate. De la probleme de management, la chichițe fiscale, iar orice mic impas poate dauna chiar și celei mai ingenioase idei de... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Migrarea catre mediul digital a tot mai multor servicii și folosirea acestora din ce in ce mai mult trebuie sa aduca cu sine o siguranța sporita atat pentru consumatorul final, cat și pentru companii. De aceea, este de așteptat ca in urmatorii zece ani companiile sa aloce de doua ori mai mult timp pentru…

- DAFORA inregistreaza rezultate financiare pozitive pe segmentul operațional, atingand in reorganizare o cifra de afaceri de 112,70 mil. de lei in 2018, in creștere cu 50% fața de anul precedent și cu mai mult de 130% comparativ cu 2016. Dupa doi ani consecutivi de pierderi operaționale, in 2018 compania…

- Cristi Borcea nu se uita la bani. Acesta scoate din buzunar o suma mare de bani pentru nașterea gemenelor pe care soția sa, Valentina Pelinel, urmeaza sa le aduca pe lume. Omul de afaceri Cristi Borcea și partenera sa de viața, fostul model Valentina Pelinel, se pregatesc sa devina din nou parinți.…

- Buzoienii sanatosi la cap ne-au transmis noi imagini cu “Valul inspe” de rable cu milioane de km la bord, care vor polua orasul si vor incurca circulatia! “Parcul” este la “parandaratul” bisnitar de la Caldarusanca si asteapta sa fie chituite, date cu crema si lustruite pentru a lua fata. Afacerea merge…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi rece la inceputul saptamanii, cu minime care pot ajunge chiar la -12 grade in Moldova, insa incepand de miercuri, temperaturile vor crește. In Capitala, luni și marți sunt așteptate lapovița și ninsoare.Temperaturile vor crește pe parcursul saptamanii viitoare,…

- Prima actiune a noii conduceri a ANAF este sa modifice Declaratia Unica. Declarația se depune electronic pana la data de 15 martie 2019. Prin formularul “Declarație unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” au fost declarate de catre persoanele fizice veniturile…

- Oficialii din China și din Statele Unite vor incepe discuții la nivel ministerial in Beijing, in perioada 7-8 ianuarie, despre disputa comerciale dintre cele doua state, in speranța de a ajunge la un acord in timpul armistițiului de 90 de zile stabilit de președinții Donald Trump și Xi Jinping.Citește…

- 1. 1894 (1984) Arata abilitatea si dorinta unui guvern de a rescrie istoria si, in cele din urma, de a controla absolut tot ce spui, gandesti sau simti. De asemenea, foloseste cuvinte precum dragoste si libertate ca pe instrumente de control al realitatii. Arata si modul in care frica…