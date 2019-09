Stiri pe aceeasi tema

- Si-a transformat pasiunea pentru arta intr-o mica afacere. E povestea de succes a Tatianei Nicolaeva, o tanara de 33 de ani din Capitala, care de cinci ani, coase papuși in stil național. ”Aceste papuși sunt facute cu suflet, cu dragoste fața de tradițiile naționale.

- RoboSelf Technology, un startup romanesc ce dezvolta o tehnologie de roboți software asistenți, care sa ii ajute pe oamenii care lucreaza la calculator, anunța o runda de finanțare in valoare de 200.000 de euro condusa de fondul de capital de risc Early Game Ventures.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fetița pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o dupa ce a luat-o la ocazie, susține ca doi policieni il someaza sa nu mai dezvaluie lucruri din cadrul anchetei.Citește și: REVOLTATOR Operatoarea care a repezit-o pe Alexandra la 112 NU…

- Tanarul de 20 de ani din satul Cosnita, raionul Dubasari care era de negasit de miercuri, s-a inecat in raul Nistru.Corpul neinsufletit al acestuia a fost gasit sambata de localnici in apele raului, in apropierea localitatii.

- Tanarul de 20 de ani din Cosnita, Dubasari, disparut acum doua zile dupa ce s-a dus la scaldat in Nistru, este de negasit.Doua echipe de salvatori si scafandri, precum si tatal baiatului, il cauta disperati, dar deocamdata fara rezultat.

- S-a dus la scaldat si nu s-a mai intors. Un tanar de 20 de ani din Cosnita, raionul Dubasari, a mers ieri, la pranz, la Nistru impreuna cu un prieten, dar pana la aceasta ora este de negasit.Baiatul este cautat cu disperare de tatal acestuia, dar si de salvatori.

- O femeie suna la o secție de poliție ca sa reclame ca unul dintre vecini i-a lasat la ușa o surpriza urat mirositoare. Situația o ia razna rapid. Pe polițist il bufnește rasul in timp ce femeia incearca sa-l convinga de gravitatea situației. Omul legii promite in cele din urma ca va trimite un coleg...…

- Constructorul auto francez Renault a anuntat miercuri infiintarea unei societati mixte cu firma chineza Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) pentru a produce vehicule electrice in China, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Proprietarul Dacia a precizat ca isi va majora capitalul social…