Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești in cautare de oportunitați de business, și dorești sa mergi la sigur, preluand un model de afacere ce deja este ‘de succes’, atunci iți poți deschide propria spalatorie auto self-service, achiziționand o franciza “Le Jetoane”. Acest business a fost creat in urma cu mai bine de 5 ani și a ajuns…

- Calin Rangu a vorbit, in cadrul discursului sustinut la conferinta ”Quo Vadis piața de asigurari in 2019”, despre tendintele pietei si, in principal, despre faptul ca "asiguratorii trebuie sa se transforme intr-un fel de doctori de risc ai clientilor, sa le identifice nevoile". "Pentru ca…

- Piata de electrice din Romania este o piata dinamica, pe care activeaza multe companii, insa, la o privire mai atenta, poti identifica business-urile solide cu care merita sa incepi parteneriate. Cum poti face asta si care sunt reperele pe care trebuie sa ti le iei atunci cand vrei sa identifici…

- ​Un furnizor global de servicii de automatizare a proceselor de marketing pentru ecommerce și retail, intra pe piața din România, ca parte a strategiei de extindere la nivel internațional. "În prezent, abandonarea coșului de cumparaturi este una dintre cele mai mari probleme cu care…

- ​Atacul autoritaților asupra companiilor energetice de stat continua. Potrivit unui ordin al Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Hidroelectrica și Nuclearelectrica vor fi obligate sa vânda pâna la 65% din cantitatea de energie pe piața reglementata și…

- O jurnalista a avut ideea crearii unui ziar personalizat, dedicat evenimentelor speciale din viata noastra. „Clipe de fericire“ cuprinde povestea, fotografiile si emotiile pe care oamenii vor sa le transmita urmasilor.

- Cu o prezența de peste 12 ani pe piața medicala din Romania și de peste 30 ani la nivel european, avand o bogata experienta in domeniul imagisticii medicale, RMN Diagnostica- centru de imagistica medicala și ambulatoriu de specialitate iși dezvolta poziția pe piața medicala din țara, printr-un parteneriat…

- Un nou jucator și-a facut apariția de curand, pe piața IT din Romania. Mai exact, este vorba despre TechWant, un furnizor de servicii IT și consultanța, orientat spre oferirea de soluții și servicii de afaceri cu tehnologie activa. Astfel, TechWant ofera servicii IT și soluții…